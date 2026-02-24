Kylie Jenner recuerda al fallecido estilista mexicano Jesús Guerrero a un año de su muerte

Kylie Jenner cubrió los gastos funerarios de su amigo Jesús Guerrero

Un día después, la familia informó que Kylie Jenner , estrella de The Kardashians, cubrió los gastos del funeral y las facturas médicas pendientes. Conmovidos por el gesto, decidieron cancelar la colecta pública y anunciaron que los fondos reunidos se destinarán a resolver asuntos personales de Jesús, como la mudanza y organización de sus pertenencias.

Kylie Jenner y Jesús Guerrero (Instagram)

"Cuando se creó este fondo, fue pensado en que tendríamos que hacernos cargo de todos los gastos nosotros mismos. No queríamos comprometer a ningún cliente con este. Nuestra familia aprecia profundamente a Kylie por ofrecerse a cubrir los gastos del funeral, así como toda su ayuda y apoyo", se lee en un mensaje.

"Las donaciones recaudadas se destinarán a los costos asociados con la seguridad de sus pertenencias en cada. Así como otros gastos inesperados para liquidar su patrimonio. Dado que su muerte fue tan inesperada, hay muchas cosas que no estaban previstas para un momento como este".

Jesús Guerrero (Instagram)

Kylie asistió al funeral del estilista el 30 de marzo de 2025. En una entrevista con Us Weekly, Gris agradeció a Jenner y Jennifer Lopez, quien también asistió al funeral, por su apoyo después de la muerte de su hermano.

Cuatro meses después del fallecimiento de Jesús Guerrero, el Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles reveló las causas oficiales de su muerte. El estilista había regresado a la ciudad tras un viaje de trabajo a los Emiratos Árabes Unidos y, poco después de llegar a casa, presentó un severo debilitamiento del sistema inmunológico derivado del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) que padecía. En ese contexto, desarrolló una neumonía causada por una infección fúngica provocada por Cryptococcus neoformans, complicación que finalmente ocasionó su fallecimiento.