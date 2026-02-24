Kylie Jenner recuerda al fallecido estilista mexicano Jesús Guerrero a un año de su muerte

Kylie Jenner rindió homenaje a su amigo Jesús Guerreroen el primer aniversario luctuoso del estilista, quien falleció el 22 de febrero de 2025 a los 34 años por una neumonía severa provocada por una infección fúngica por Cryptococcus neoformans.
El joven era reconocido por su trabajo con personalidades como Jennifer Lopez, Kylie Jenner, Rosalía, Anitta, Katy Perry y Kim Kardashian. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hermana menor, Gris, a través de una página de GoFundMe.
Publicidad
Kylie Jenner recuerda al estilista Jesús Guerrero a un año de su muerte
Kylie Jennercompartió en sus historias de Instagram una fotografía en blanco y negro en la que aparece sonriendo frente al espejo mientras Jesús Guerrero, quien falleció el 22 de febrero de 2025 a los 34 años, le arregla el pelo.
“222. Te extraño”, escribió la empresaria de 28 años sobre la imagen. La relación entre la empresaria y estilista trascendió de lo profesional, ya que Jesús mantenía una cercana amistad con ella y convivía frecuentemente con su familia, incluso compartía tiempo con sus hijos, Stormi y Aire.
Tras darse a conocer la noticia de su muerte, Jenner recurrió a sus redes sociales para honrar a su estilista y amigo: "Jesús era más que mi amigo, era una luz en mi vida, una fuente de risa, consuelo, amor y apoyo inquebrantable. No sé cómo habría sobrevivido durante la última década sin él a mi lado. Tenía una manera de hacer que incluso los días más pesados parecieran más ligeros", expresó Kylie en su mensaje de despedida.
“Gracias Jesús por estar siempre para mí, por animarme, por ser mi amigo. El dolor de perderte es simplemente insoportable, y no sé cómo seguir adelante sin ti, pero sé que un gran dolor solo puede nacer de un gran amor. Y te amé muchísimo. Eras la mejor persona, con un talento inigualable. Un verdadero artista. Inspiraste a tantos, y siempre lo harás”, agregó.
Publicidad
Kylie Jenner cubrió los gastos funerarios de su amigo Jesús Guerrero
Un día después, la familia informó que Kylie Jenner, estrella de The Kardashians, cubrió los gastos del funeral y las facturas médicas pendientes. Conmovidos por el gesto, decidieron cancelar la colecta pública y anunciaron que los fondos reunidos se destinarán a resolver asuntos personales de Jesús, como la mudanza y organización de sus pertenencias.
"Cuando se creó este fondo, fue pensado en que tendríamos que hacernos cargo de todos los gastos nosotros mismos. No queríamos comprometer a ningún cliente con este. Nuestra familia aprecia profundamente a Kylie por ofrecerse a cubrir los gastos del funeral, así como toda su ayuda y apoyo", se lee en un mensaje.
"Las donaciones recaudadas se destinarán a los costos asociados con la seguridad de sus pertenencias en cada. Así como otros gastos inesperados para liquidar su patrimonio. Dado que su muerte fue tan inesperada, hay muchas cosas que no estaban previstas para un momento como este".
Kylie asistió al funeral del estilista el 30 de marzo de 2025. En una entrevista con Us Weekly, Gris agradeció a Jenner y Jennifer Lopez, quien también asistió al funeral, por su apoyo después de la muerte de su hermano.
Cuatro meses después del fallecimiento de Jesús Guerrero, el Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles reveló las causas oficiales de su muerte. El estilista había regresado a la ciudad tras un viaje de trabajo a los Emiratos Árabes Unidos y, poco después de llegar a casa, presentó un severo debilitamiento del sistema inmunológico derivado del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) que padecía. En ese contexto, desarrolló una neumonía causada por una infección fúngica provocada por Cryptococcus neoformans, complicación que finalmente ocasionó su fallecimiento.