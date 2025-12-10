Mamá de Ángela Aguilar alza la voz ante el ciberacoso contra su hija en redes sociales

Ángela Aguilarha vivido meses especialmente difíciles, sobre todo en redes sociales, donde se ha convertido en blanco de críticas y comentarios negativos sobre su vida personal tras hacer pública su relación, y posterior matrimonio, con Christian Nodal.
En varias entrevistas, la intérprete ha contado que su principal sostén ha sido su familia, quienes han estado a su lado en los momentos más difíciles. Ahora, su mamá, Aneliz Álvarez, decidió alzar la voz públicamente sobre la violencia digital que enfrenta la menor de sus tres hijos.
Mamá de Ángela Aguilar reacciona a los ataques digitales contra la cantante
A través de su cuenta de Instagram, Aneliz Álvarez, mamá de Ángela Aguilar y esposa de Pepe Aguilar, compartió una historia publicada por un club de fans de la cantante, quienes, al igual que ella, la han apoyado a lo largo de su carrera.
En la publicación, se aprecia a intérprete de “Dime cómo quieres” en uno de sus conciertos, junto con un mensaje que denuncia la violencia digital.
"La violencia digital contra la mujer es el uso de tecnologías para agredir, acosar y silenciar a mujeres y niñas, manifestándose en ciberacoso, difusión no consentida de imágenes", se lee sobre la imagen en la que aparece Ángela cantando en uno de sus show de la gira Libre Corazón Tour.
En una reciente entrevista con Los Ángeles Times, Ángela Aguilar habló sobre cómo ha enfrentado la intensa polémica que la ha rodeado desde que iniciaron su relación con Christian Nodal y cómo protege su salud mental: “Es muy importante la salud mental, creo que también es muy importante no creerte tanto todo... no ser tan egoísta en el tema de que, pues no es tan importante”, aseguró.
Aunque reconoció que las críticas y los comentarios negativos le hacen daño: “Sí, obviamente las cosas negativas me afectan, pero el seguir adelante creo que es una cosa que ni siquiera puedes poner en duda”, agregó.
Pepe Aguilar también ha defendido a Ángela
Por su parte, Pepe Aguilarha salido en defensa de su hija en diversas ocasiones, ya sea mediante mensajes, declaraciones ante la prensa o publicaciones en redes sociales.
El pasado 21 de noviembre, por ejemplo, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un video grabado desde la cabina de luces y audio durante un concierto de Ángela. Desde ahí, envió un mensaje directo a los detractores.
“Ojalá pronto los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de ‘fregarse’ entre sí. Todos estamos en el mismo barco. Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas”, expresó en el clip que circula en redes.
Incluso acompañó su postura con supuestos datos: “Aquí sí les voy a decir la verdad. En datos duros, en redes sociales, los hombres no somos tan argüenderos. Está bien loco que México sea el país que más se acaba estadísticamente a sus compatriotas. Loco, loco”, puntualizó.