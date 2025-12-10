Mamá de Ángela Aguilar alza la voz ante el ciberacoso contra su hija en redes sociales

Mamá de Ángela Aguilar reacciona a los ataques digitales contra la cantante

A través de su cuenta de Instagram, Aneliz Álvarez, mamá de Ángela Aguilar y esposa de Pepe Aguilar, compartió una historia publicada por un club de fans de la cantante, quienes, al igual que ella, la han apoyado a lo largo de su carrera.

Mensaje de Aneliz Álvarez (Instagram)

En la publicación, se aprecia a intérprete de “Dime cómo quieres” en uno de sus conciertos, junto con un mensaje que denuncia la violencia digital.

"La violencia digital contra la mujer es el uso de tecnologías para agredir, acosar y silenciar a mujeres y niñas, manifestándose en ciberacoso, difusión no consentida de imágenes", se lee sobre la imagen en la que aparece Ángela cantando en uno de sus show de la gira Libre Corazón Tour.

En una reciente entrevista con Los Ángeles Times, Ángela Aguilar habló sobre cómo ha enfrentado la intensa polémica que la ha rodeado desde que iniciaron su relación con Christian Nodal y cómo protege su salud mental: “Es muy importante la salud mental, creo que también es muy importante no creerte tanto todo... no ser tan egoísta en el tema de que, pues no es tan importante”, aseguró.

Aunque reconoció que las críticas y los comentarios negativos le hacen daño: “Sí, obviamente las cosas negativas me afectan, pero el seguir adelante creo que es una cosa que ni siquiera puedes poner en duda”, agregó.