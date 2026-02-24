Nick Reiner se declara no culpable por el asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer
Durante su audiencia, Nick Reiner, hijo del director de cine Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, se declaró inocente del asesinato de sus padres y está a la espera de su próxima visita al tribunal.
Tras semanas de espera y cambios inesperados en la defensa de Nick Reiner, el acusado se presentó ante un tribunal de Los Ángeles, donde se declaró no culpable por el asesinato de las reconocidas figuras de Hollywood.
¿Qué cargos enfrenta Nick Reiner?
El hijo menor de Rob Reiner y Michele Singer Reiner fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por el doble homicidio de sus padres. Además, estos cargos están agravados por el uso de un cuchillo como arma homicida.
El 14 de diciembre, día en que el cineasta y la fotógrafa fueron hallados sin vida en su casa de Brentwood, Los Ángeles, Nick Reiner fue arrestado sin derecho a fianza. Sin embargo, fue hasta el lunes 23 de febrero que se llevó a cabo la audiencia donde se le leyeron los cargos que enfrenta. El hijo del director únicamente se limitó a decir que comprendía su derecho a un juicio rápido.
El proceso legal de Nick se vio atrasado por diversos problemas que tuvo con su defensa. La primera audiencia estaba programada para el 17 de diciembre, tres días después del fallecimiento de sus padres. Sin embargo, su abogado de ese momento, Alan Jackson, un popular defensor legal que ha llevado casos como el de Harvey Weinstein, mencionó que el caso era mucho más complejo y que se necesitaba examinar con cuidado.
La siguiente quedó programada para el 7 de enero, pero en esa ocasión Jackson decidió retirarse del caso durante la comparecencia sin dar ninguna explicación, por lo que se le asignó una nueva defensora pública, Kimberly Greene, quien pidió posponer una vez más la audiciencia
Finalmente, Nick Reiner se declaró no culpable frente al tribunal el lunes y el juez le dijo que el 29 de abril tendría que regresar para programar una audiencia preliminar donde se presentará evidencia y un nuevo juez decidirá si se puede llevar a cabo un juicio.
La posible condena de Nick Reiner
Dado que el juicio sigue en etapas muy tempranas, no se tiene información oficial todavía. Sin embargo, de ser declarado culpable, Reiner podría enfrentarse a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte, considerando que en el estado de California es legal.
El fiscal del distrito que está al frente del caso, Nathan Hochman, declaró que su oficina aún no ha decidido si solicitará la pena de muerte ya que la decisión pasa por un “proceso muy riguroso”, pero analizarán “todas las circunstancias agravantes y atenuantes”.
La salud mental de Nick Reiner: un factor decisivo en el caso
La opción de declararse no culpable por razón de locura está siendo considerada en el caso de Nick Reiner, ya que cuenta con antecedentes de diagnóstico de esquizofrenia, de acuerdo con reportes de prensa y fuentes cercanas. También se menciona que durante los hechos, se encontraba bajo un tratamientopsiquiátrico severo y que incluso podría haber modificado su medicación semanas antes del asesinato de los Reiner, lo cual podría ser ocupado a favor de la defensa.
En el estado de California esto podría proceder solo en caso de demostrarse que el acusado no comprendiera la naturaleza de los actos cometidos o no pudiera distinguir entre el bien y el mal.
Además de su diagnóstico, Reiner ha tenido fuertes problemas de adicción en el pasado y pasó por diferentes procesos de rehabilitación, algo que se vio reflejado en la película que coescribió y que dirigió su padre, Being Charlie, cuya historia sigue a Charlie Mills, un joven que lucha con problemas de adicción a las drogas.
Por el momento, el caso sigue abierto a muchos factores que podrían ser decisivos en el momento de del juicio. Mientras tanto, Nick Reiner sigue detenido sin posibilidad de fianza, a la espera de su próxima audiencia en abril.