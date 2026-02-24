Nick Reiner se declara no culpable por el asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer

¿Qué cargos enfrenta Nick Reiner?

El hijo menor de Rob Reiner y Michele Singer Reiner fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por el doble homicidio de sus padres. Además, estos cargos están agravados por el uso de un cuchillo como arma homicida.

El 14 de diciembre, día en que el cineasta y la fotógrafa fueron hallados sin vida en su casa de Brentwood, Los Ángeles, Nick Reiner fue arrestado sin derecho a fianza. Sin embargo, fue hasta el lunes 23 de febrero que se llevó a cabo la audiencia donde se le leyeron los cargos que enfrenta. El hijo del director únicamente se limitó a decir que comprendía su derecho a un juicio rápido.

Nick Reiner durante su audiencia. (Getty Images)

El proceso legal de Nick se vio atrasado por diversos problemas que tuvo con su defensa. La primera audiencia estaba programada para el 17 de diciembre, tres días después del fallecimiento de sus padres. Sin embargo, su abogado de ese momento, Alan Jackson , un popular defensor legal que ha llevado casos como el de Harvey Weinstein, mencionó que el caso era mucho más complejo y que se necesitaba examinar con cuidado.

La siguiente quedó programada para el 7 de enero, pero en esa ocasión Jackson decidió retirarse del caso durante la comparecencia sin dar ninguna explicación, por lo que se le asignó una nueva defensora pública, Kimberly Greene, quien pidió posponer una vez más la audiciencia

El anterior abogado de Reiner, Alan Jackson, se retiró del caso. (Getty Images)

Finalmente, Nick Reiner se declaró no culpable frente al tribunal el lunes y el juez le dijo que el 29 de abril tendría que regresar para programar una audiencia preliminar donde se presentará evidencia y un nuevo juez decidirá si se puede llevar a cabo un juicio.