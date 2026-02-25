Tapalpa Country Club: Así es el exclusivo fraccionamiento donde cayó “El Mencho” en un operativo federal

El operativo federal del domingo 22 de febrero que culminó con la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, no ocurrió en una zona marginada ni en un escondite improvisado en la sierra.
El fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación se encontraba dentro de un desarrollo residencial de perfil exclusivo en el municipio de Tapalpa, específicamente en el complejo conocido como Tapalpa Country Club.
Lo que a simple vista parece una postal serrana —caminos rodeados de pinos, cabañas de madera, techos inclinados y chimeneas— es, en realidad, uno de los desarrollos campestres de mayor plusvalía en la región sur de Jalisco.
Tapalpa Country Club: un fraccionamiento privado en medio del bosque
Tapalpa, nombrado Pueblo Mágico desde 2002, se ha consolidado como destino de descanso para familias tapatías y residentes de alto poder adquisitivo que buscan un rincón lejos del ritmo urbano de Guadalajara.
En ese contexto surgió Tapalpa Country Club, un fraccionamiento privado con acceso controlado, vigilancia y lotes amplios diseñados para construir casas de descanso.
De acuerdo con información de portales inmobiliarios especializados y listados activos en meses recientes, los terrenos dentro del complejo oscilan, en promedio, entre 1,400 y 1,800 metros cuadrados. El precio por metro cuadrado se mueve en un rango aproximado de $1,500 a $2,000 pesos, aunque puede variar según ubicación interna, cercanía al campo de golf o vistas panorámicas.
Eso coloca el valor de un lote estándar entre 2.1 y 3.6 millones de pesos, mientras que predios de mayor extensión o con ubicación privilegiada pueden superar los 5 a 7 millones de pesos.
Famosos con casas o terrenos en Tapalpa
“En Tapalpa hay muchos fraccionamientos. Masati, la Hacienda San Francisco, el Country Club, donde fue todo esto. Muchos tapatíos tienen casa ahí y se hacen dos horas de trayecto (de Guadalajara hacia allá). Hay muchas actividades, como motos, golf, rappel, caballos”, comenta al respecto una fuente con información de primera mano sobre la zona y que fue consultada por Quién.
El informante asegura que distintas figuras de la sociedad tapatía poseen terrenos o propiedades en el lugar y menciona a Fher Olvera, vocalista de Maná; el ex gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; la golfista Lorena Ochoa; Alejandro Fernández o Checo Pérez.
'El narco invadió Jalisco; antes era un lugar muy seguro', aseguran
“Ya llevamos un tiempo, cinco u ocho años para acá, que la gente notó un cambio importante en los restaurantes, centros comerciales. Se ha hecho muy inseguro porque el narco invadió Jalisco. O sea, antes era un lugar muy seguro”, dice la fuente.
Añade, además, que por todos era bien sabida la presencia de miembros del crimen organizado en el lugar.
“La gente de Tapalpa sí sabía que había muchos narcos con casa ahí. De hecho hasta casas identificadas que: ‘Ah, ésta es de tal narco’”, explica.
Al hablar sobre el clima que se vive entre la sociedad jaliscience después del operativo que dio con la captura y muerte del narcotraficante, el informante retrata un clima de escepticismo y tensión política alrededor de Tapalpa.
Sugiere que, más que un golpe estratégico planeado desde el poder federal, el operativo habría sido una reacción forzada ante presiones externas con una metáfora dura al afirmar que Donald Trump “les puso una pistola en la cabeza”, insinuando que la decisión respondió a exigencias internacionales más que a una agenda propia de seguridad.
“La gente de Guadalajara (dice) como: ‘Que no se cuelgue la medalla, Claudia’, porque esto fue Trump orillando al gobierno a hacer este operativo”, insiste.
Residencias de lujo en Tapalpa: cifras y características
Las propiedades construidas en Tapalpa Country Club elevan significativamente la inversión para quienes quieren habitar en este lugar.
Las cabañas o residencias terminadas dentro del fraccionamiento se ofertan —según registros recientes del mercado— entre 8 y casi 14 millones de pesos, con superficies construidas que rondan los 300 a 400 metros cuadrados.
Las características más comunes incluyen:
Arquitectura de montaña con madera, piedra y grandes ventanales.
Chimeneas interiores y terrazas amplias.
Jardines privados en terrenos arbolados.
Cocheras múltiples y áreas sociales de gran formato.
El perfil del comprador es el de quien busca una segunda residencia de alto nivel, pensada para fines de semana, temporadas vacacionales o incluso de retiro.
Turismo en Tapalpa Country Club
El complejo no es exclusivamente habitacional. Dentro o en el perímetro inmediato opera el Tapalpa Country Club Hotel, un hotel boutique orientado al turismo de naturaleza y golf. Las tarifas por noche —según plataformas de reservación consultadas— oscilan entre los 100 y 150 dólares, dependiendo temporada y tipo de habitación.
El fraccionamiento integra además:
Campo de golf.
Casa club.
Espacios para eventos sociales.
Senderos y áreas boscosas.
Esta combinación de residencia privada y oferta turística ha consolidado al desarrollo como uno de los puntos de mayor exclusividad dentro del municipio.
Así es la cabaña donde fue ubicado ‘El Mencho’ en Tapalpa Country Club
Medios nacionales y extranjeros han descrito el inmueble donde se encontraba “El Mencho” al momento de su captura como una “cabaña de lujo” en un entorno boscoso y de alta privacidad.
La configuración misma del fraccionamiento, caracterizado por lotes grandes, vegetación densa, accesos controlados, favorece la discreción que buscaba Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, nombre del hoy ex líder del CJNG, quien fue herido durante el operativo que terminó con su captura y murió de camino a la Ciudad de México, según se dio a conocer.
El líder de una de las organizaciones criminales más poderosas del país se encontraba en una zona asociada más con escapadas familiares, bodas campestres y torneos de golf que con operativos militares.