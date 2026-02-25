Tapalpa Country Club: Así es el exclusivo fraccionamiento donde cayó “El Mencho” en un operativo federal

Famosos con casas o terrenos en Tapalpa

“En Tapalpa hay muchos fraccionamientos. Masati, la Hacienda San Francisco, el Country Club, donde fue todo esto. Muchos tapatíos tienen casa ahí y se hacen dos horas de trayecto (de Guadalajara hacia allá). Hay muchas actividades, como motos, golf, rappel, caballos”, comenta al respecto una fuente con información de primera mano sobre la zona y que fue consultada por Quién.

El informante asegura que distintas figuras de la sociedad tapatía poseen terrenos o propiedades en el lugar y menciona a Fher Olvera, vocalista de Maná; el ex gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; la golfista Lorena Ochoa; Alejandro Fernández o Checo Pérez.

'El narco invadió Jalisco; antes era un lugar muy seguro', aseguran

“Ya llevamos un tiempo, cinco u ocho años para acá, que la gente notó un cambio importante en los restaurantes, centros comerciales. Se ha hecho muy inseguro porque el narco invadió Jalisco. O sea, antes era un lugar muy seguro”, dice la fuente.

Tapalpa Country Club en Jalisco (Instagram / Tapalpa Country Club)

Añade, además, que por todos era bien sabida la presencia de miembros del crimen organizado en el lugar.

“La gente de Tapalpa sí sabía que había muchos narcos con casa ahí. De hecho hasta casas identificadas que: ‘Ah, ésta es de tal narco’”, explica.

Al hablar sobre el clima que se vive entre la sociedad jaliscience después del operativo que dio con la captura y muerte del narcotraficante, el informante retrata un clima de escepticismo y tensión política alrededor de Tapalpa.

Sugiere que, más que un golpe estratégico planeado desde el poder federal, el operativo habría sido una reacción forzada ante presiones externas con una metáfora dura al afirmar que Donald Trump “les puso una pistola en la cabeza”, insinuando que la decisión respondió a exigencias internacionales más que a una agenda propia de seguridad.

“La gente de Guadalajara (dice) como: ‘Que no se cuelgue la medalla, Claudia’, porque esto fue Trump orillando al gobierno a hacer este operativo”, insiste.