Pepe Aguilar comparte fotos inéditas de su mamá, Flor Silvestre, a cinco años de su partida

Este 25 de noviembre, a cinco años de la muerte de Flor Silvestre, Pepe Aguilar recurrió a sus redes sociales para rendir homenaje a la cantante y actriz que marcó el inicio de una dinastía artística en México. Con un video en el que combinó fotos inéditas de la matriarca de los Aguilar,, el cantante no solo recordó su voz, su risa y su fuerza, sino también los valores con los que lo educó.
Pepe Aguilar rindió homenaje a su mamá Flor Silvestre, con motivo del quinto aniversario luctuoso de la cantante.
A través de las redes sociales, Pepe publicó un video en el que escribió: "No hay día que no se extrañe tu cariño, tu amor, tus detalles, todo eso que nos hacías sentir".
Aguilar también compartió fotos y videos de Flor Silvestre junto a sus cuatro hijos, además de revivir el día en que su madre lo acompañó en la develación de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un momento en el que el cantante de Por mujeres como tú estuvo arropado por toda su familia".
Tenerla en vida fue un privilegio, pero tenerla en la eternidad es un regalo que nos acompaña siempre”, expresó con profunda emoción.
El video también incluyó fotos que representan un gesto importante: la presencia simbólica de su hijo mayor, Emiliano Aguilar, quien se ha mantenido alejado de su familia por diversos conflictos.
Flor Silvestre: vida, legado y su despedida a los 90 años
Flor Silvestre nació bajo el nombre de Guillermina Jiménez Chabolla el 16 de agosto de 1930 en Salamanca, Guanajuato. Desde pequeña mostró su inclinación hacia el canto: provenía de una familia amante de la música, y con apenas 13 años comenzó su carrera artística tras debutar en un escenario en la Ciudad de México.
A lo largo de más de siete décadas de trayectoria, Silvestre se consolidó como una de las voces más emblemáticas de la canción ranchera, bolero y huapango en México.
Con su estilo único, apodada “La Sentimental” o “Alma de la canción ranchera”, grabó más de 300 canciones y participó en decenas de películas que forman parte del legado del cine clásico mexicano.
Como actriz, brilló en la llamada Época de Oro del cine mexicano, compartiendo pantalla con grandes figuras del séptimo arte. Entre sus trabajos más recordados figuran roles en clásicos del cine nacional donde, además de su talento como cantante, demostró su versatilidad como intérprete.
En lo personal, Flor Silvestre fue mamá de varios hijos. De su primer matrimonio con Andrés Nieto nació su primogénita: Dalia Inés Nieto.
Después, con su segundo esposo, el locutor y presentador Paco Malgesto (Francisco Rubiales), tuvo dos hijos: Francisco Rubiales y Marcela Rubiales.
Finalmente, fruto de su matrimonio con Antonio Aguilar, nacieron sus dos hijos más conocidos: Antonio Aguilar Jr. y Pepe Aguilar
El 25 de noviembre de 2020, a los 90 años de edad, Flor falleció en su rancho “El Soyate”, en Zacatecas, rodeada de sus hijos y nietos. Su partida fue atribuida a causas naturales, en un suceso descrito por su familia como tranquilo y sereno.