Pepe Aguilar comparte fotos inéditas de su mamá, Flor Silvestre, a cinco años de su partida

Pepe Aguilar recuerda a su mamá Flor Silvestre en el quinto aniversario de su partida

Pepe Aguilar rindió homenaje a su mamá Flor Silvestre, con motivo del quinto aniversario luctuoso de la cantante.

A través de las redes sociales, Pepe publicó un video en el que escribió: "No hay día que no se extrañe tu cariño, tu amor, tus detalles, todo eso que nos hacías sentir".

Aguilar también compartió fotos y videos de Flor Silvestre junto a sus cuatro hijos, además de revivir el día en que su madre lo acompañó en la develación de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un momento en el que el cantante de Por mujeres como tú estuvo arropado por toda su familia".

Tenerla en vida fue un privilegio, pero tenerla en la eternidad es un regalo que nos acompaña siempre”, expresó con profunda emoción.

El video también incluyó fotos que representan un gesto importante: la presencia simbólica de su hijo mayor, Emiliano Aguilar, quien se ha mantenido alejado de su familia por diversos conflictos.