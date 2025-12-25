Nodal se une a la tradición navideña de los Aguilar: La familia entregó juguetes en Zacatecas

Christian Nodal y los Aguilar regalan juguetes en Navidad

La dinastía Aguilar tiene uno de los legados más importantes del regional mexicano, encabezada por Pepe Aguilar, hijo de las leyendas Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Con raíces profundas en Zacatecas, la familia mantiene fuertes vínculos con Tayahua y el rancho El Soyate, escenario habitual de sus celebraciones y actividades comunitarias.

En los videos compartidos por fans y asistentes en plataformas como X e Instagram, se observa a Pepe Aguilar llamando a los niños del lugar para que se acerquen a recibir los juguetes. La actividad partió desde el rancho El Soyate, propiedad familiar donde descansan los restos de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y destacó la participación de Christian Nodal, el nuevo integrante de la familia tras su boda con Ángela Aguilar.

Christian Nodal y Ángela Aguilar (Instagram)

Esta entrega de juguetes forma parte de una tradición que la familia Aguilar ha mantenido durante años en Tayahua, aunque en ocasiones previas se ha hecho en Día de Reyes. Año con año es tradición ver también a sus hijos Leonardo y Aneliz entregando regalos. En 2025, la inclusión de Nodal atrajo mayor atención en redes sociales.