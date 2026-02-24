Qué es Tationil Plus: el medicamento de difícil acceso que encontraron en el escondite de 'El Mencho'

De acuerdo con reportes, entre las pertenencias que se encontraron en la cabaña ubicada en Tapalpa Country Club, donde el capo de 59 años se escondía, se encuentran; víveres, artículos personales y otros indicios de que el líder criminal llevaba una estancia cómoda en el lugar.

Sin embargo, un medicamento llamado Tationil Plus fue uno de los elementos que más interrogantes generaron, al vincularse con versiones previas sobre padecimientos médicos que habría enfrentado en los últimos años.

De acuerdo con información de autoridades federales, el fundador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), padecía insuficiencia renal, por ello, este descubrimiento llamó la atención, no solo por tratarse de un fármaco poco conocido, sino porque podría estar relacionado con el estado de salud del capo.

¿Para qué sirve Tationil Plus?

Tationil Plus es un medicamento que contiene glutatión, un potente antioxidante que se utiliza como tratamiento complementario relacionado con enfermedades hepáticas y renales, así como en padecimientos que implican estrés oxidativo.

En algunos casos, también se prescribe como apoyo en pacientes con insuficiencia renal crónica, ayudando a reducir complicaciones derivadas del daño celular. Aunque no es un fármaco exclusivo para una sola enfermedad, su presencia en la cabaña de Oseguera, fue interpretada como un posible indicio de que el narcotraficante habría requerido atención médica constante.

Tationil Plus 3000 (swisshealthcare.lat)

Otro punto que llama la atención es que Tationil Plus no es un medicamento de fácil acceso en México. No suele encontrarse en farmacias comerciales y su venta generalmente se realiza a través de distribuidores especializados.

En diversos sitios donde se ofrece, el proceso de compra no es directo: los interesados deben dejar sus datos de contacto para recibir información sobre disponibilidad y precios, lo que agrega un filtro adicional antes de concretar la compra. Esta modalidad ha generado interrogantes sobre cómo se gestionaba el acceso a tratamientos médicos mientras el líder del CJNG permanecía oculto.