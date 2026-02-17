Los Backstreet Boys buscan el medio tiempo del Super Bowl y proponen traer a Britney Spears y otras estrellas del pop

Los Backstreet Boys se encuentran en medio de su residencia Into The Millennium en el Sphere de Las Vegas, pero ya tienen la mira puesta en su próximo gran escenario: el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, que tendrá lugar en 2027.
El grupo conformado por AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell compartió su interés por formar parte del espectáculo del proximo año que se realizará en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Los Backstreet Boys hacen una petición para estar en el Super Bowl
El pasado 11 de febrero AJ McLean le preguntó al público que se encontraba en el Sphere de Las Vegas si les gustaría que los Backstreet Boys estuvieron en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el próximo año.
“¿Qué les parece los Backstreet Boys en el medio tiempo del Super Bowl 2027”, preguntó al público durante su concierto.
"Hagámoslo realidad. ¿Por qué no? Es en Los Ángeles, a la vuelta de la esquina", expresó el cantante, lo que ocasionó una ovación extrema entre los presentes.
Ante la buena respuesta de sus fans, los Backstreet Boyslanzaron una petición en línea para que ese sueño se haga realidad.
“Acabo de iniciar una petición en línea en nombre del grupo para que organicemos el medio tiempo en 2027”, aseguró AJ en entrevista para la revista People.
“Mejor que voten sí para que organicemos el medio tiempo, sobre todo porque será en Los Ángeles, en el SoFi, el año que viene. Ese es nuestro hogar y el de Kevin (Richardson), así que sería genial”, agregó el cantante.
Nick Carter aseguró que su actuación sería una "explosión pop" llena de otros íconos musicales de los años 90 y principios de los 2000, entre los nombres mencionados se encuentran Britney Spears y *NSYNC.
Backstreet Boys quiere reunir a grandes figuras del pop en el Super Bowl
Ante esa posibilidad, McLean recordó que Britney Spears y *NSYNC ya participaron anteriormente en un espectáculo de medio tiempo.
La cantante y la boyband formaron parte del show del Super Bowl XXXV, realizado el 28 de enero de 2001, donde compartieron escenario con Aerosmith, Mary J. Blige y Nelly.
Ese mismo año, los Backstreet Boys participaron en el evento interpretando el himno nacional estadounidense.
"Traeremos de vuelta a 98 Degrees, me da igual. Seamos cabezas de cartel", afirmó Nick Carter. "Traeremos de vuelta a todos nuestros amigos del pop; sería algo así".
"Realmente creemos que nuestra era musical, de finales de los 90 y principios de los 2000, es probablemente una de las más nostálgicas y agradables para la gente. Somos parte de un club de todos esos artistas que tendrías que rescatar", añadió el cantante.
De concretarse esa idea, Howie Dorough tuvo la idea de incluir algún tipo de vuelo dentro del estadio y los recursos visuales que han utilizado en otras producciones.
Además, el grupo quiere volver a trabajar con el equipo creativo que los acompaña en su residencia en Las Vegas.
"Creo que será increíble. Ellos son artistas visuales, nosotros somos creativos y, además, somos una unidad. Todo aquí en Sphere fue un esfuerzo colectivo", dijo McLean.
"Obviamente, fuimos una parte importante del proceso creativo desde cero hasta el primer espectáculo. Reunir a todo el equipo sería sin duda un gran espectáculo".
Backstreet Boys en el Super Bowl LX
Los Backstreet Boys se presentaron en el Super Bowl LX de este año, pero de una manera diferente.
Se unieron al comediante Druski y al músico MGK para un anuncio de T-Mobile, donde reversionaron la letra de su canción "I Want It That Way" para hablar sobre los beneficios de telefonía.