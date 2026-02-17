Los Backstreet Boys buscan el medio tiempo del Super Bowl y proponen traer a Britney Spears y otras estrellas del pop

Los Backstreet Boys hacen una petición para estar en el Super Bowl

El pasado 11 de febrero AJ McLean le preguntó al público que se encontraba en el Sphere de Las Vegas si les gustaría que los Backstreet Boys estuvieron en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el próximo año.

“¿Qué les parece los Backstreet Boys en el medio tiempo del Super Bowl 2027”, preguntó al público durante su concierto.

"Hagámoslo realidad. ¿Por qué no? Es en Los Ángeles, a la vuelta de la esquina", expresó el cantante, lo que ocasionó una ovación extrema entre los presentes.

Backstreet Boys (Instagram)

Ante la buena respuesta de sus fans, los Backstreet Boys lanzaron una petición en línea para que ese sueño se haga realidad.

“Acabo de iniciar una petición en línea en nombre del grupo para que organicemos el medio tiempo en 2027”, aseguró AJ en entrevista para la revista People.

“Mejor que voten sí para que organicemos el medio tiempo, sobre todo porque será en Los Ángeles, en el SoFi, el año que viene. Ese es nuestro hogar y el de Kevin (Richardson), así que sería genial”, agregó el cantante.

Backstreet Boys (Instagram)

Nick Carter aseguró que su actuación sería una "explosión pop" llena de otros íconos musicales de los años 90 y principios de los 2000, entre los nombres mencionados se encuentran Britney Spears y *NSYNC.