Gordon Ramsay revela cómo está Victoria Beckham tras acusaciones de su hijo Brooklyn, le pide 'recordar de dónde viene'

El chef describió la relación entre David y su hijo como muy profunda y cree que Brooklyn regresará ya que su familia siempre lo ha apoyado.
Gordon Ramsay habla sobre la paternidad de Victoria y David Beckham
El chef Gordon Ramsay ofreció una entrevista a The Sun para promocionar su nuevo programa en Netflix, Being Gordon Ramsay.
En la misma, fue cuestionado sobre si ha apoyado a Victoria y David Beckham durante su distanciamiento de Brooklyn, después de que su hijo mayor publicara una serie de historias en Instagram donde acusó a sus padres de intentar controlar su vida y separarlo de su esposa, Nicola Peltz.
Gordon Ramsay respondió que ha sido amigo de David y Victoria desde hace casi dos décadas, tiempo en el que ha confirmado que la relación de Brooklyn con sus padres es sólida y ha visto de primera mano lo buenos padres que son.
El chef agregó que sabe que el vínculo entre padres e hijo continúa estando ahí.
Sobre el vínculo de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, Gordon Ramsay declaró que “es difícil cuando entras a esa edad de vida y te unes a otra familia, hay una dinámica diferente y era inevitable que hubiera algún tipo de choque”.
A pesar de ello, el chef también mencionó que “la relación entre David y Brooklyn es muy profunda y creo que solo será cuestión de tiempo antes de que Brooklyn se mire bien a sí mismo y entienda qué significan para él”.
El famoso cocinero añadió con seguridad que la relación entre Brooklyn y sus papás volverá porque “se cuántas veces lo han sacado de la mier**, se cuántas veces han estado completamente a su lado en las buenas y en las malas”.
Ramsay también describió a David como un papá increíble que hará que todo vuelva a la normalidad siendo el “tiempo el mejor remedio”.
Gordon Ramsay ha estado en contacto con Brooklyn Beckham
En la misma entrevista con The Sun,Gordon Ramsay reveló que se ha mensajeado con Brooklyn Beckham desde que comenzó el conflicto aunque no especificó de qué han hablado.
El chef, quien es muy cercano a la familia Beckham, se refirió a Brooklyn diciendo “lo quiero, su corazón es increíble, pero es difícil, ¿no lo es? Cuando estás encaprichado, el amor es ciego, lo dicen por algo”.
Agregó que Brooklyn “está desesperado por mantenerse en pie por sí solo, está desesperado por forjar su propio camino, respeto eso de Brooklyn y eso es una gran cosa que hacer, pero recuerda de dónde vienes y honestamente un día no tendrás a tu mamá y a tu papá y tienes que entender eso”.
Gordon Ramsay habla sobre el baile de Victoria Beckham en la boda de Brooklyn y Nicola Peltz
Gordon Ramsay finalizó el tema confirmando que su esposa, Tana Ramsay, ha estado cerca de Victoria durante estos momentos y se refirió a la acusación de Brooklyn sobre que su mamá bailó inapropiadamente durante su fiesta.
“Estuvimos en la fiesta, no hubo nada salaz, no hubo nada inapropiado, todos se divertían, bailaban”.
Gordon también dijo que “Victoria está decepcionada y tiene el derecho de estarlo”. Agregó que el sentido del humor de Victoria le ha permitido dejar pasar los memes que aparecieron por su supuesto baile inapropiado en la boda de su hijo.
Finalmente, el chef de Hell’s Kitchen envió un mensaje al hijo mayor de los Beckham: “Recuerda que eres mitad mamá y mitad papá y eres un joven maravilloso, pero ellos han hecho más de lo que nadie hará en tu vida”.