Cumbres Borrascosas: Las notables y polémicas diferencias entre el libro y su adaptación al cine

Los personajes de Cumbres Borrascosas y el casting

La elección de Jacob Elordi fue cuestionada desde el inicio porque uno de los aspectos más destacados en la novela Cumbres Borrascosas es la raza de Heathcliff.

El personaje es descrito como un “gitano de piel oscura, con pelo y ojos negros" y en otros momentos se le define como un “lascar” (marinero de origen indio o del sudeste asiático).

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 05: Jacob Elordi attends the UK Premiere of "Wuthering Heights" at Odeon Luxe Leicester Square on February 05, 2026 in London, England. (Photo by Jeff Spicer/Getty Images for Warner Bros.) (Jeff Spicer/Getty Images for Warner Bros.)

Por ello, usuarios de las redes consideraron que Elordi, de ascendencia australiana y vasca, no encajaba del todo con el perfil.

También hubo críticas por la elección de Margot Robbie , de 35 años, para interpretar a Cathy. En la novela, el personaje tiene apenas 15 años cuando acepta casarse con Edgar Linton y 18 cuando muere. En la película, Fennell presenta primero versiones más jóvenes de Cathy y Heathcliff (interpretados por Charlotte Mellington y Owen Cooper) y luego los envejece. Según Robbie, Cathy tiene entre veintitantos años cuando aparece en pantalla y la historia abarca aproximadamente seis años a partir de ese momento.

SYDNEY, AUSTRALIA - FEBRUARY 12: Margot Robbie attends the "Wuthering Heights" Australian Premiere at State Theatre on February 12, 2026 in Sydney, Australia. (Photo by Brendon Thorne/Getty Images) (Brendon Thorne/Getty Images)

También se introdujeron cambios en la familia Linton. Edgar, prometido de Cathy, es descrito en el libro como de “cabello claro y piel pálida”, pero en la película lo interpreta Shazad Latif, de ascendencia pakistaní, inglesa y escocesa. Además, Isabella Linton, quien en la novela de Emily Brontë es hermana de Edgar, aparece en la película como su “pupila”, término victoriano que designaba a una menor huérfana bajo la tutela de un guardián.