Cumbres Borrascosas: Las notables y polémicas diferencias entre el libro y su adaptación al cine

La adaptación de Wuthering Heights de Emerald Fennell introduce cambios clave frente a la novela de Emily Brontë, entre ellos un enfoque más explícito, omisión de personajes y un final distinto.
mié 18 febrero 2026 10:54 AM

Cumbres Borrascosas de Emerald Fennell se estrenó apenas el 12 de febrero pasado, pero desde hace semanas ya se venía generando debate en torno a la adaptación (o “reinterpretación”) de la novela de Emily Brontë.

Aunque la premisa la película de Fennell es la misma que la del libro -seguir el romance tormentoso entre Cathy, una joven impulsiva y caprichosa que por intereses económicos se casa con Edgar Linton, perteneciente a la adinerada familia Linton, y Heathcliff, el muchacho tímido que su padre adoptó de la calle y con quien creció en Cumbres Borrascosas- la directora se toma numerosas libertades, desde el casting hasta el desenlace.

Reunimos cinco de las diferencias más importantes en la adaptación cinematográfica de Fennell. A continuación te las contamos.

Los personajes de Cumbres Borrascosas y el casting

La elección de Jacob Elordi fue cuestionada desde el inicio porque uno de los aspectos más destacados en la novela Cumbres Borrascosas es la raza de Heathcliff.

El personaje es descrito como un “gitano de piel oscura, con pelo y ojos negros" y en otros momentos se le define como un “lascar” (marinero de origen indio o del sudeste asiático).

UK Premiere Of "Wuthering Heights" In London
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 05: Jacob Elordi attends the UK Premiere of "Wuthering Heights" at Odeon Luxe Leicester Square on February 05, 2026 in London, England. (Photo by Jeff Spicer/Getty Images for Warner Bros.) (Jeff Spicer/Getty Images for Warner Bros.)

Por ello, usuarios de las redes consideraron que Elordi, de ascendencia australiana y vasca, no encajaba del todo con el perfil.

También hubo críticas por la elección de Margot Robbie , de 35 años, para interpretar a Cathy. En la novela, el personaje tiene apenas 15 años cuando acepta casarse con Edgar Linton y 18 cuando muere. En la película, Fennell presenta primero versiones más jóvenes de Cathy y Heathcliff (interpretados por Charlotte Mellington y Owen Cooper) y luego los envejece. Según Robbie, Cathy tiene entre veintitantos años cuando aparece en pantalla y la historia abarca aproximadamente seis años a partir de ese momento.

"Wuthering Heights" Australian Premiere - Arrivals
SYDNEY, AUSTRALIA - FEBRUARY 12: Margot Robbie attends the "Wuthering Heights" Australian Premiere at State Theatre on February 12, 2026 in Sydney, Australia. (Photo by Brendon Thorne/Getty Images) (Brendon Thorne/Getty Images)

También se introdujeron cambios en la familia Linton. Edgar, prometido de Cathy, es descrito en el libro como de “cabello claro y piel pálida”, pero en la película lo interpreta Shazad Latif, de ascendencia pakistaní, inglesa y escocesa. Además, Isabella Linton, quien en la novela de Emily Brontë es hermana de Edgar, aparece en la película como su “pupila”, término victoriano que designaba a una menor huérfana bajo la tutela de un guardián.

Varios personajes originales desaparecen

En la novela Cumbres Borrascosas, el padre de Cathy, el señor Earnshaw, quien lleva a Heathcliff a su casa y siempre le tiene especial cariño muere, dejando Cumbres Borrascosas a cargo de su hijo mayor Hindley, quien detesta a Heathcliff.

Sin embargo, en la película de Emerald Fennell, el señor Earnshaw (interpretado por Martin Clunes) permanece con vida y el personaje de Hindley desaparece por completo. En cambio, el propio Earnshaw asume algunos rasgos de Hindley, especialmente su rechazo hacia Heathcliff y su afición por el alcohol. A mitad de la película, Earnshaw muere, lo que se convierte en uno de los detonantes de la relación entre Cathy y Heathcliff.

"Wuthering Heights" UK Premiere - Arrivals
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 05: Margot Robbie attends the "Wuthering Heights" UK Premiere at Odeon Luxe Leicester Square on February 05, 2026 in London, England. (Photo by Shane Anthony Sinclair/Getty Images) (Shane Anthony Sinclair/Getty Images)

Además, en la cinta la madre de Cathy ya ha fallecido, mientras que en el libro aparece brevemente; lo mismo ocurre con los padres de Edgar, quienes también están ausentes en la adaptación.

La película también elimina al primer narrador de la novela, el señor Lockwood, y aunque la doncella Nelly conserva un papel importante, ya no es ella quien relata la historia de Heathcliff y Cathy como ocurre en el libro Cumbres Borrascosas.

"Wuthering Heights" UK Premiere - Special Access
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 05: Jacob Elordi attends the "Wuthering Heights" UK Premiere at Odeon Luxe Leicester Square on February 05, 2026 in London, England. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images) (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

En su lugar, la cinta se presenta sin una perspectiva narrativa principal definida, aunque Cathy parece ocupar el centro emocional y argumental de la trama.

La película se centra en la primera mitad del libro

La cinta de Emerald Fennell se enfoca exclusivamente en la relación entre Cathy y Heathcliff y solo adapta la primera mitad de la novela (hasta el capítulo 16).

"Wuthering Heights" - Photocall
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 04: Margot Robbie attends the "Wuthering Heights" Photocall at Spencer House on February 04, 2026 in London, England. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images) (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

La segunda parte del libro narra lo que ocurre tras la muerte de Cathy: el comportamiento cada vez más cruel de Heathcliff y cómo continúa atormentando tanto a la hija de ella como a su propio hijo, a quien Isabella Linton da a luz poco después de huir de Cumbres Borrascosas, quienes finalmente se casan.

Dado que Heathcliff pierde prácticamente cualquier rasgo redentor después de la muerte de Cathy, convirtiéndose en un hombre amargado y vengativo, es probable que los lectores más fieles tengan una visión mucho menos romántica del personaje que la que presenta la película.

V&A Museum Digital Content Interview
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 06: Emerald Fennell attends a digital content interview for Wuthering Heights at the V&A Museum, on February 06, 2026 in London, England. (Photo by Jordan Peck/Getty Images for Warner Bros.) (Jordan Peck/Getty Images for Warner Bros.)

La película es mucho más explícita

Al igual que en Saltburn, Emerald Fennell presenta otra obra con una fuerte carga sexual en su adaptación de Cumbres Borrascosas. Desde el tráiler, escenas como manos golpeando masa, Margot Robbie y Jacob Elordi besándose bajo la lluvia, o Elordi lamiendo una pared, dejaban claro que esta sería una versión más intensa del romance que aparece en la novela.

"Wuthering Heights" - Photocall
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 04: Jacob Elordi and Margot Robbie attend the "Wuthering Heights" Photocall at Spencer House on February 04, 2026 in London, England. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images) (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

De hecho, en el libro de Emily Brontë no hay menciones explícitas al sexo, algo comprensible considerando que ese tipo de contenido era un tabú en la época. El erotismo de la obra surge principalmente del lenguaje emocional entre Cathy y Heathcliff, muchos de cuyos diálogos sí aparecen en la película.

Uno de los momentos más intensos del libro ocurre cuando Heathcliff visita a Cathy poco antes de su muerte y ambos comparten un abrazo apasionado, mientras Nelly permanece en la habitación. Sin embargo, la novela se mantiene en el terreno emocional. En contraste, la versión de Fennell incluye múltiples escenas sexuales, encuentros secretos y besos cargados de intensidad, reforzando un tono mucho más explícito que el del texto original.

"Wuthering Heights" UK Premiere - Special Access
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 05: Margot Robbie and Jacob Elordi attend the "Wuthering Heights" UK Premiere at Odeon Luxe Leicester Square on February 05, 2026 in London, England. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images) (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

El final de Cumbres Borrascosas

Dado que la versión de Emerald Fennell de Cumbres Borrascosas solo abarca la primera mitad de la novela, el desenlace es completamente distinto.

UK Premiere Of "Wuthering Heights" In London
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 05: Jacob Elordi attends the UK Premiere of "Wuthering Heights" at Odeon Luxe Leicester Square on February 05, 2026 in London, England. (Photo by Tristan Fewings/Getty Images for Warner Bros.) (Tristan Fewings/Getty Images for Warner Bros.)

En el libro de Emily Brontë, Cathy muere poco después de dar a luz a su hija con Edgar, quien también se llama Cathy, tras haber estado enferma durante meses luego de su ruptura con Heathcliff. A partir de ese momento, la historia continúa con su hija como figura central.

En la película, Cathy también queda embarazada y muere a causa de su enfermedad, pero el bebé no sobrevive. En una de las escenas finales, la muerte de Cathy y la de su hijo se sugiere de forma impactante, cuando un charco de sangre comienza a formarse debajo de su cuerpo y a gotear sobre el suelo, en una imagen particularmente perturbadora.

"Wuthering Heights" UK Premiere - Arrivals
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 05: Jacob Elordi and Margot Robbie attend the "Wuthering Heights" UK Premiere at Odeon Luxe Leicester Square on February 05, 2026 in London, England. (Photo by Shane Anthony Sinclair/Getty Images) (Shane Anthony Sinclair/Getty Images)

