Devin Booker, ex de Kendall Jenner, reaviva la rivalidad con Bad Bunny con comentario sobre su show en el Super Bowl

El coqueteo entre Kendall Jenner y Devin Booker

Aunque se separaron brevemente en junio de 2022, desde entonces Kendall Jenner y Devin Booker han mantenido una relación intermitente. Ambos incluso volvieron a intercambiar coqueteos en Instagram sobre el comercial de la modelo en el Super Bowl en el que habla sarcásticamente sobre la ‘maldición Kardashian’, por la que, supuestamente, sus ex novios deportistas bajan su rendimiento profesional después de salir con ella.

Recientemente Devin Booker y Kendall Jenner hablaron a través de comentarios de Instagram. (Instagram - @kendalljenner)

"Apuesto un millón a que los Seahawks consiguen ese anillo antes que tú, @kendalljenner", comentó Booker en el video. "Supongo que nadie recibiría un anillo en esta casa”, burlándose de que ninguno de sus novios le ha pedido matrimonio.

Jenner respondió le respondió a Booker preguntándole sarcásticamente sobre la lesión que sufrió hace una semana y por la que tuvo que retirarse del partido que jugaba: “@dbook ¿Cómo está el tobillo?”. Finalmente la interacción terminó cuando el atleta escribió: “@kendalljenner ven a masajearlo”, pero la modelo ya no respondió.

Devin Booker convivió en varias ocasiones con la familia Kardashian durante su relación con Kendall Jenner. (Instagram - @kendalljenner)

La estrella de The Kardashians también mantuvo una relación intermitente con Bad Bunny, con quien estuvo vinculada sentimentalmente entre 2023 y 2024.

Los rumores de romance entre ellos comenzaron en febrero de 2023, cuando fueron vistos saliendo juntos de un restaurante de Los Ángeles, pero en diciembre, se confirmó que la pareja se había separado.

Kendall Jenner y Bad Bunny (Getty Images)

Ese mismo año, usuarios en redes sociales especularon que el cantante había lanzado una indirecta a Devin Booker en la canción “Coco Chanel”. La letra dice: “No soy malo, nena, eso es un truco / Pero el sol de Puerto Rico es más cálido que el de Phoenix (de donde es originario Davein)”. El basquetbolista respondió en aquel momento a través de Instagram: "Está preocupado por otro hombre otra vez".