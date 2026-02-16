Devin Booker, ex de Kendall Jenner, reaviva la rivalidad con Bad Bunny con comentario sobre su show en el Super Bowl

El nombre de Bad Bunny volvió a generar conversación más allá de la música. Esta vez fue Devin Booker quien llamó la atención al admitir que no vio el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 protagonizado por el artista, ex pareja de Kendall Jenner, con quien él también tuvo una romance.
El basquetbolista, quien ha mantenido una relación intermitente con la modelo, concedió una entrevista que rápidamente se viralizó. En ella reveló que no tuvo interés en ver el espectáculo del puertorriqueo, lo que desató múltiples reacciones en redes sociales.
Publicidad
Booker habla del show de medio tiempo de Bad Bunny
El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XL de Bad Bunnyrompió récord de audiencia, pero no todos estuvieron atentos. Devin Booker, jugador de los Phoenix Suns y ex novio de Kendall Jenner, sorprendió al revelar que no vio la presentación del cantante pese a la enorme expectativa que ésta generó.
Devin Booker had a very interesting response on Bad Bunny’s halftime show:
"Para ser completamente honesto, no lo vi", declaró el basquetbolista en un video que se viralizó en X cuando se le pidió que compartiera sus impresiones sobre la actuación del reguetonero.
Además, corrigió al reportero que le preguntó qué se sentía, como “fan de Puerto Rico”, ser parte del éxito de Bad Bunny, a lo que respondió con firmeza: “Soy mexicano”.
Tanto Booker como Benito, han sido vinculados sentimentalmente con Kendall Jenner. La modelo, de 30 años, fue relacionada por primera vez con el jugador de la NBA en abril de 2020, cuando fueron vistos juntos en un viaje a Arizona. Oficializaron su romance en Instagram en febrero de 2021, con motivo de San Valentín.
Publicidad
El coqueteo entre Kendall Jenner y Devin Booker
Aunque se separaron brevemente en junio de 2022, desde entonces Kendall Jenner y Devin Bookerhan mantenido una relación intermitente. Ambos incluso volvieron a intercambiar coqueteos en Instagram sobre el comercial de la modeloen el Super Bowl en el que habla sarcásticamente sobre la ‘maldición Kardashian’, por la que, supuestamente, sus ex novios deportistas bajan su rendimiento profesional después de salir con ella.
"Apuesto un millón a que los Seahawks consiguen ese anillo antes que tú, @kendalljenner", comentó Booker en el video. "Supongo que nadie recibiría un anillo en esta casa”, burlándose de que ninguno de sus novios le ha pedido matrimonio.
Jenner respondió le respondió a Booker preguntándole sarcásticamente sobre la lesión que sufrió hace una semana y por la que tuvo que retirarse del partido que jugaba: “@dbook ¿Cómo está el tobillo?”. Finalmente la interacción terminó cuando el atleta escribió: “@kendalljenner ven a masajearlo”, pero la modelo ya no respondió.
La estrella de The Kardashians también mantuvo una relación intermitente con Bad Bunny, con quien estuvo vinculada sentimentalmente entre 2023 y 2024.
Los rumores de romance entre ellos comenzaron en febrero de 2023, cuando fueron vistos saliendo juntos de un restaurante de Los Ángeles, pero en diciembre, se confirmó que la pareja se había separado.
Ese mismo año, usuarios en redes sociales especularon que el cantante había lanzado una indirecta a Devin Booker en la canción “Coco Chanel”. La letra dice: “No soy malo, nena, eso es un truco / Pero el sol de Puerto Rico es más cálido que el de Phoenix (de donde es originario Davein)”. El basquetbolista respondió en aquel momento a través de Instagram: "Está preocupado por otro hombre otra vez".