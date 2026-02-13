Hailey Bieber reveló detalles sobre cómo ella y Justin dividen sus responsabilidades como padres para poder continuar con sus carreras como empresaria y modelo, en el caso de ella, y como cantante en el de él. Con estas declaraciones, Hailey demostró nuevamente que su matrimonio con el cantante de Sorry no enfrenta crisis o problemas como se afirma.
Como pocas veces, Hailey Bieber da detalles de su vida familiar con Justin Bieber
Hailey Bieber detalla cómo ella y Justin Bieber cuidan a su hijo
Durante el evento Vogue Forces of Fashion en Australia, Hailey Bieber habló sobre cómo se organizan para poder continuar con sus carreras profesionales mientras cumplen con sus responsabilidades como padres del pequeño, Jack Blues, que cumplirá dos años el próximo 22 de agosto de 2026.
Hailey Bieber contó cómo buscan el equilibrio en su vida: “No sé si sea posible lograrlo por completo, pero, tener una buena pareja es muy importante y compartir responsabilidades es fundamental”.
La fundadora de Rhode añadió que Justin se encontraba en ese momento con el bebé: “Estoy aquí trabajando y mi hijo está en casa con su padre, disfrutando al máximo. Contar con ese apoyo es muy liberador y facilita un poco la decisión”.
Hailey también habló en el evento organizado por Vogue Australia sobre cómo es para ella trabajar con su esposo: “Siempre me emociona muchísimo colaborar con la persona que amo”. Incluso mencionó que para ellos es divertido poder hacer lo que les apasiona juntos. Bieber detalló que a ambos “nos encantan las cosas que se sienten fáciles y fluidas, y queremos hacer cosas que sean divertidas”.
Para la modelo también ha sido importante aprender a decir 'No': “Creo firmemente que nuestros ‘no’ son más poderosos que nuestros ‘sí’, y ser madre me ha hecho reenfocarme en lo que es importante para mí”.
La relación familiar de Justin y Hailey Bieber junto a su hijo Jack Blues a pesar de las críticas
Desde que la pareja comenzó a salir ha estado rodeada por rumores de supuestos conflictos y crisis creados por usuarios de internet y algunos medios. Esto continuó incluso después de que la pareja se casó por el civil, en privado, el 13 de septiembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019 de manera religiosa en una gran ceremonia con diversas celebridades como invitados.
A pesar de las opiniones negativas sobre su relación y los constantes rumores sobre un posible divorcio, Hailey y Justin Bieber se han mantenido juntos.
Si bien la pareja no tiende a enfrentar de manera directa las especulaciones sobre su matrimonio, sí lo hacen con pequeñas acciones como Justin mencionando a Hailey en sus canciones, principalmente en su últimos discos SWAG y SWAG II o haciendo declaraciones como las que Hailey recién dio y con las que deja en claro que mantienen una vida en familia a pesar de los rumores.