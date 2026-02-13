Como pocas veces, Hailey Bieber da detalles de su vida familiar con Justin Bieber

Hailey Bieber detalla cómo ella y Justin Bieber cuidan a su hijo

Durante el evento Vogue Forces of Fashion en Australia, Hailey Bieber habló sobre cómo se organizan para poder continuar con sus carreras profesionales mientras cumplen con sus responsabilidades como padres del pequeño, Jack Blues, que cumplirá dos años el próximo 22 de agosto de 2026.

La pareja cuida sus respectivas carreras profesionales además de llevar su vida como padres. (Instagram - @lilbieber)

Hailey Bieber contó cómo buscan el equilibrio en su vida: “No sé si sea posible lograrlo por completo, pero, tener una buena pareja es muy importante y compartir responsabilidades es fundamental”.

Hailey considera que Justin es "una buena pareja". (Instagram - @lilbieber)

La fundadora de Rhode añadió que Justin se encontraba en ese momento con el bebé: “Estoy aquí trabajando y mi hijo está en casa con su padre, disfrutando al máximo. Contar con ese apoyo es muy liberador y facilita un poco la decisión”.

Justin Bieber cuidó a Jack Blues mientras Hailey viajó a Australia al evento. (Instagram - lilbieber)

Hailey también habló en el evento organizado por Vogue Australia sobre cómo es para ella trabajar con su esposo: “Siempre me emociona muchísimo colaborar con la persona que amo”. Incluso mencionó que para ellos es divertido poder hacer lo que les apasiona juntos. Bieber detalló que a ambos “nos encantan las cosas que se sienten fáciles y fluidas, y queremos hacer cosas que sean divertidas”.

Los Bieber disfrutan trabajar profesionalmente como pareja. (Instagram - @lilbieber)

Para la modelo también ha sido importante aprender a decir 'No': “Creo firmemente que nuestros ‘no’ son más poderosos que nuestros ‘sí’, y ser madre me ha hecho reenfocarme en lo que es importante para mí”.