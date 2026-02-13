¿Es Alex Cooper de Call Her Daddy la podcaster más poderosa del mundo? La pregunta nos la hacemos no sólo por las cifras de audiencia y la cifra multimillonaria que representa esta emisión para su creadora y presentadora, sino también por la forma en la que algunas de las celebridades más grandes de la industria del entretenimiento le confían sus intimidades a cámara cuando, en los medios tradicionales, se batalla para que un famoso hable de su vida personal.
Alex Cooper, la mente maestra detrás de ‘Call Her Daddy’, el podcast donde los famosos confiesan sus mayores intimidades
¿Quién es Alex Cooper, la mente detrás del podcast ‘Call Her Daddy’?
Alexandra Cooper, mejor conocida como Alex Cooper, es una de las podcasters más influyentes y exitosas de la actualidad, gracias a que es la creadora y conductora de Call Her Daddy, un podcast que combina consejos sin filtros sobre sexo y relaciones afectivas con entrevistas profundas a figuras públicas de muy alto perfil.
En este sentido, Cooper se ha convertido en una figura clave en la cultura pop y los medios digitales, al transformar Call Her Daddy de un proyecto íntimo sobre sexualidad juvenil en una plataforma de conversación con una gama de temas mucho más amplia y con impacto internacional.
Su enfoque sin filtros, negociaciones históricas y capacidad de tener como invitados a estrellas de Hollywood, del mundo de la música e, incluso, de la política, reflejan tanto su visión como los resultados (no siempre aplaudidos) por llevar conversaciones personales al dominio público.
Nacida el 21 de agosto de 1994 en Newtown, Pennsylvania; es hija de una psicóloga y un productor deportivo de televisión. Estudió en The Pennington School y después cursó cine y televisión en Boston University, donde jugó futbol soccer a nivel universitario.
Antes del podcast, trabajó en publicidad, pero la industria no logró retenerla. En cambio hizo una metórica carrera detrás del micrófono para hablar y preguntar sin filtros, y el resto es historia.
La historia de ‘Call Her Daddy’, el podcast donde los famosos confiesan sus intimidades
El arranque, en 2018, del podcast Call Her Daddy fue duro y explícito. Cooper y su entonces socia, Sofia Franklyn, hablaban de citas, de dinámicas de poder y de sexo casual con un tono directo que incomodó a algunos y conectó con millones de usuarios.
La ruptura entre ambas en 2020, tras un conflicto contractual con Barstool Sports, se volvió una historia pública que redefinió el rumbo del programa. Cooper renegoció el proyecto y continuó al frente de la emisión sola, para asumirse así como figura central y empresaria.
En 2021, firmó un acuerdo exclusivo con Spotify valorado en alrededor de 60 millones de dólares. En 2024, migró a la plataforma SiriusXM con un contrato que medios especializados estimaron en 125 millones de dólares. En paralelo, Alex Cooper lanzó The Unwell Network, su propia plataforma de contenidos.
Asimismo, el podcast encontró el rumbo que lo ha colocado en la mira de todos. El giro se notó en la lista de invitados. Por el estudio han pasado figuras como la ex presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien habló sobre derechos reproductivos y el impacto de la misoginia en la política.
También Miley Cyrus, que abordó su relación con la fama y el control sobre su imagen; Hailey Bieber, que respondió a rumores persistentes sobre su matrimonio con Justin Bieber; y Demi Lovato, quien relató con detalle sus recaídas con las drogas y sus procesos de rehabilitación.
Al rodearse de algunas de las estrellas más polémicas y mediáticas de la industria del entretenimiento, Alex Cooper ha dado pie a que sus invitados lancen declaraciones que se vuelven virales en poco tiempo.
Hailey Bieber habló de la presión constante por comparaciones con ex parejas de su esposo (es decir, Selena Gomez) y pidió “dejar de enfrentar a mujeres entre sí”.
Miley Cyrus explicó que la forma en que se abordó su divorcio de Liam Hemsworth en los medios fue “simplificada para consumo rápido”.
Mientras que Demi Lovato reconoció que hubo momentos en los que “no quería seguir viva”, frase que circuló ampliamente en redes y ocupó titulares en todas partes.
La entrevista con la ex candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, provocó críticas y comentarios en distintos sentidos.
Para unos era una estrategia de campaña en un espacio poco convencional; mientras que, para otros, su paso por Call Her Daddy fue una forma eficaz de hablarle a votantes jóvenes, aunque al final de nada le valió.
En un episodio reciente, el ex One Direction, Zayn Malik reveló detalles de su relación de pareja con Gigi Hadid, de cómo llevan la crianza compartida de su hija Khai y de un pleito que tuvieron por un generoso regalo que el cantante le hizo a su hija.
Alex Cooper, sus polémicas, su estilo y la esencia de 'Call Her Daddy'
Alex Cooper también ha contado su propia historia en el podcast Call Her Daddy. En un episodio reveló haber sufrido acoso por parte de una entrenadora de futbol durante su etapa universitaria.
Por otra parte, el podcast mantiene el estilo característico de la presentadora, con preguntas incómodas y un tono personal al que los invitados tienen que adaptarse.
Sin embargo, además de sexo, citas y relaciones de pareja, en la actualidad, la conversación incluye temas como salud mental, dinero o aspiraciones profesionales.
En redes sociales, Alex Cooper proyecta una imagen que mezcla a la empresaria joven y la anfitriona cercana a sus invitados.
La fórmula del éxito de Call Her Daddy podría entenderse como la suma de factores que Cooper maneja a la perfección. Preguntas directas, control absoluto de la emisión y una comprensión muy clara del valor de lo que se dice ante un micrófono, tanto para quien habla como para quien lo escucha.
El podcast de Alex Cooper estuvo entre los nominados al Globo de Oro que inauguraron la nueva categoría de Podcast del Año y que, aunque lo ganó Good Hang with Amy Pohler, deja ver la importancia que ha cobrado este formato.