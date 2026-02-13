Alex Cooper, la mente maestra detrás de ‘Call Her Daddy’, el podcast donde los famosos confiesan sus mayores intimidades

La historia de ‘Call Her Daddy’, el podcast donde los famosos confiesan sus intimidades

El arranque, en 2018, del podcast Call Her Daddy fue duro y explícito. Cooper y su entonces socia, Sofia Franklyn, hablaban de citas, de dinámicas de poder y de sexo casual con un tono directo que incomodó a algunos y conectó con millones de usuarios.

La ruptura entre ambas en 2020, tras un conflicto contractual con Barstool Sports, se volvió una historia pública que redefinió el rumbo del programa. Cooper renegoció el proyecto y continuó al frente de la emisión sola, para asumirse así como figura central y empresaria.

Alex Cooper, creadora y presentadora del podcast 'Call Her Daddy' (Eugene Gologursky/Getty Images for The New York Ti)

En 2021, firmó un acuerdo exclusivo con Spotify valorado en alrededor de 60 millones de dólares. En 2024, migró a la plataforma SiriusXM con un contrato que medios especializados estimaron en 125 millones de dólares. En paralelo, Alex Cooper lanzó The Unwell Network, su propia plataforma de contenidos.

Asimismo, el podcast encontró el rumbo que lo ha colocado en la mira de todos. El giro se notó en la lista de invitados. Por el estudio han pasado figuras como la ex presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien habló sobre derechos reproductivos y el impacto de la misoginia en la política.

También Miley Cyrus, que abordó su relación con la fama y el control sobre su imagen; Hailey Bieber, que respondió a rumores persistentes sobre su matrimonio con Justin Bieber; y Demi Lovato, quien relató con detalle sus recaídas con las drogas y sus procesos de rehabilitación.

Hailey Bieber pidió que ya enfrenten a las mujeres entre sí, al participar en 'Call Her Daddy' (Instagram)

Al rodearse de algunas de las estrellas más polémicas y mediáticas de la industria del entretenimiento, Alex Cooper ha dado pie a que sus invitados lancen declaraciones que se vuelven virales en poco tiempo.

Hailey Bieber habló de la presión constante por comparaciones con ex parejas de su esposo (es decir, Selena Gomez) y pidió “dejar de enfrentar a mujeres entre sí”.

Miley Cyrus explicó que la forma en que se abordó su divorcio de Liam Hemsworth en los medios fue “simplificada para consumo rápido”.

Mientras que Demi Lovato reconoció que hubo momentos en los que “no quería seguir viva”, frase que circuló ampliamente en redes y ocupó titulares en todas partes.

La entrevista con la ex candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, provocó críticas y comentarios en distintos sentidos.

Para unos era una estrategia de campaña en un espacio poco convencional; mientras que, para otros, su paso por Call Her Daddy fue una forma eficaz de hablarle a votantes jóvenes, aunque al final de nada le valió.

En un episodio reciente, el ex One Direction, Zayn Malik reveló detalles de su relación de pareja con Gigi Hadid, de cómo llevan la crianza compartida de su hija Khai y de un pleito que tuvieron por un generoso regalo que el cantante le hizo a su hija.