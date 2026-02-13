Hollywood apoya a los Van Der Beek: Zoe Saldaña, Steven Spielberg y más celebridades donan miles de dólares

Zoe Saldaña donará $2500 dólares mensuales y Steven Spielberg entregó $25,000 dólares

A través de la plataforma GoFundMe , amigos de la familia Van Der Beek organizaron una colecta que tenía como meta recolectar $1.5 millones de dólares para la viuda de James, Kimberly Van Der Beek y sus seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

James Van Der Beek tuvo seis hijos con su esposa Kimberly Van Der Beek. (Instagram - @vanderkimberly)

Como se describe en la página, “la familia no solo enfrentó reto emocionales, también tensión financiera ya que hicieron todo lo posible para apoyar a James y proveer para su cuidado”. Se agrega que “Kimberly y los niños enfrentan un futuro incierto. Los costos del cuidado médico de James y la extendida lucha contra el cáncer dejó a la familia sin fondos”.

Kimberly Van Der Beek y sus hijos enfrentan deudas por los tratamientos que recibió James. (Instagram - @vanderkimberly)

Como respuesta, tanto fanáticos del actor como celebridades de Hollywood han apoyado la causa al donar dinero. En el caso de la actriz Zoe Saldaña, usuarios de redes sociales notaron que su nombre aparecía en la lista de donadores especificando que dará $2,500 dólares, aproximadamente $42,000 MXN, mensualmente a la familia. La actriz de la saga de Avatar no ha emitido una declaración al respecto.

Zoe Saldaña hará una aportación mensual. (GoFundMe)

Por su parte, Steven Spielberg, quien era el ídolo del personaje que interpretó James Van Der Beek en Dawson Crece, Dawson Leery, donó junto a su esposa Kate Capshaw $25,000 dólares, equivalente a $429,035 pesos mexicanos, lo cual los convirtió en los terceros donadores más destacados dentro de la colecta.

Steven Spielberg donó junto a su esposa Kate Capshaw. (GoFundMe)

Esta no es la primera vez que Steven Spielberg muestra su apoyo a la causa ya que en septiembre de 2025 tuvo un cameo durante el reencuentro del elenco de Dawson Crece que tuvo como propósito recolectar dinero para la organización Fuck Cancer y a la que lamentablemente James Van Der Beek no pudo asistir debido a problemas de salud relacionados a su cáncer, aunque envió un video para los asistentes.