Hilary Duff regresa a México: Conoce la fecha de su concierto, cómo entrar a la preventa de fans y más detalles

Todos los detalles sobre el concierto de Hilary Duff en México

¿Cuándo y dónde será el concierto de Hilary Duff?

Hilary Duff llegará con su gira The lucky me Tour el 12 de febrero de 2027 al Palacio de los Deportes en la CDMX. Hasta el momento esta es la única fecha confirmada en nuestro país.

Hilary Duff llegará a México en 2027. (Instagram - @ocesa)

¿Cuándo es la venta de boletos en México para ‘The lucky me Tour’ de Hilary Duff?

Habrá tres ventas para el concierto de Hilary Duff: Preventa Banamex, Venta Fans y Venta general.

- Preventa Banamex: Miércoles 18 de febrero de 2026 de 11:00 a.m. a 11:59 p.m.

- Venta Fans: Jueves 19 de febrero de 2026 de 10:00 a.m. a 11:59 p.m.

- Venta general: Viernes 20 de febrero de 2026 a las 11:00 a.m. y hasta agotar boletos.

Habrá una preventa exclusiva para los fanáticos de Hilary Duff. (Getty Images)

Cómo tener acceso a las preventas del concierto de Hilary Duff

Para poder comprar boletos en la Preventa Banamex es necesario ser tarjetahabiente de dicho banco. Mientras que para la Venta para Fans es necesario registrarse en el sitio web oficial que Ticketmaster ha creado para los fans antes del 16 de febrero, siguiendo estos pasos:

1.- Tener una cuenta de Ticketmaster o crear una.

2.- Entrar a https://signup.ticketmaster.com.mx/hilaryduff

3.- Elegir el concierto de Ciudad de México y dar clik en ‘Regístrate’.

4.- Introducir tu correo electrónico y contraseña de tu cuenta de Ticketmaster.

5.- Ya estás registrado. Te aparecerá un mensaje diciendo ‘¡Todo está listo!’.

6.- Entre el 17 y 18 de febrero recibirás el link para unirte a la Venta de Fans.

7.- El día de la venta, el 19 de febrero, podrás unirte a la fila mediante el link que recibirás en tu correo electrónico 15 minutos antes de las 10:00 a.m. para ingresar a la fila virtual.