En 2027, Hilary Duff llegará a la Ciudad de México para presentar su gira The lucky me Tour, que nace de su último disco Luck… or Something, que se estrenará este 20 de febrero y tiene como singles Roommates y Mature, canciones que ya están disponibles y ofrecen un adelanto de la nueva música de Hilary. Te presentamos todo lo que debes saber sobre el regreso de Duff a tierras mexicanas.
Hilary Duff regresa a México: Conoce la fecha de su concierto, cómo entrar a la preventa de fans y más detalles
Todos los detalles sobre el concierto de Hilary Duff en México
¿Cuándo y dónde será el concierto de Hilary Duff?
Hilary Duff llegará con su gira The lucky me Tour el 12 de febrero de 2027 al Palacio de los Deportes en la CDMX. Hasta el momento esta es la única fecha confirmada en nuestro país.
¿Cuándo es la venta de boletos en México para ‘The lucky me Tour’ de Hilary Duff?
Habrá tres ventas para el concierto de Hilary Duff: Preventa Banamex, Venta Fans y Venta general.
- Preventa Banamex: Miércoles 18 de febrero de 2026 de 11:00 a.m. a 11:59 p.m.
- Venta Fans: Jueves 19 de febrero de 2026 de 10:00 a.m. a 11:59 p.m.
- Venta general: Viernes 20 de febrero de 2026 a las 11:00 a.m. y hasta agotar boletos.
Cómo tener acceso a las preventas del concierto de Hilary Duff
Para poder comprar boletos en la Preventa Banamex es necesario ser tarjetahabiente de dicho banco. Mientras que para la Venta para Fans es necesario registrarse en el sitio web oficial que Ticketmaster ha creado para los fans antes del 16 de febrero, siguiendo estos pasos:
1.- Tener una cuenta de Ticketmaster o crear una.
2.- Entrar a https://signup.ticketmaster.com.mx/hilaryduff
3.- Elegir el concierto de Ciudad de México y dar clik en ‘Regístrate’.
4.- Introducir tu correo electrónico y contraseña de tu cuenta de Ticketmaster.
5.- Ya estás registrado. Te aparecerá un mensaje diciendo ‘¡Todo está listo!’.
6.- Entre el 17 y 18 de febrero recibirás el link para unirte a la Venta de Fans.
7.- El día de la venta, el 19 de febrero, podrás unirte a la fila mediante el link que recibirás en tu correo electrónico 15 minutos antes de las 10:00 a.m. para ingresar a la fila virtual.
¿Cuánto costarán los boletos para el concierto de Hilary Duff?
Aún no se han revelado los costos oficiales de los boletos, se espera que se den a conocer el día de la primera preventa.
Más detalles sobre
The lucky me Tour
The lucky me Tour es la nueva gira de Hilary Duff como parte de su nuevo disco luck… or something. La cantante ha anunciado al menos 25 fechas hasta el momento visitando Canadá, Estados Unidos, México, Irlanda, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Por ahora, el concierto de Hilary en México sería el último de su gira.
¿Cuándo se estrena el nuevo disco de Hilary Duff?
El nuevo disco de Duff, luck…or something, se estrenará el próximo 20 de febrero de 2026 y tendrá 11 canciones, de las cuales dos ya fueron lanzadas: Mature y Roommates.
¿Cuándo fue la última vez que Hilary Duff cantó en México?
A pesar de que el último disco de Hilary Duff, Breathe in. Breathe out, estrenó en 2015, en esa ocasión Hilary no realizó una gira, por lo que la última vez que estuvo en México fue en 2008 con el Dignity Tour, visitando Monterrey, Guadalajara, Puebla y CDMX. Dos años antes, también llegó a tierras mexicanas con el Still Most Wanted Tour.
Esta gira representa el regreso de Hilary Duff a los escenarios internacionales a casi 20 años de su último tour, al igual que su disco luck…or something también permite que sus fans escuchen un nuevo álbum de ella, algo que no sucedía desde 2015.