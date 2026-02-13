El cantante Christian Nodal ocupa titulares por un presunto distanciamiento familiar que se habría reflejado en redes sociales. Recientemente, sus seguidores notaron que el intérprete dejó de seguir en Instagram a varios miembros de su familia, incluidos sus papá y su hermana.
Christian Nodal deja de seguir a sus papás en redes sociales
Christian Nodal dejó de seguir en Instagram a Silvia Cristina Nodal Jiménez y a Jesús Jaime González Terrazas, sus padres, así como a su hermana Amely, lo que despertó especulaciones sobre un posible conflicto familiar. Esta acción se dio en medio de un proceso judicial que el cantante mantiene con Universal Music Group.
El contexto de este movimiento en redes coincide con un giro en su defensa legal en el caso contra la disquera. Según medios y reportes del programa Ventaneando, varios abogados que formaban parte del equipo jurídico que defendía a Nodal presentaron su renuncia al caso.
Los nombres de los litigantes que decidieron abandonar la defensa de Christian Nodal son Rodrigo Flores Calderón, Pablo Flores Calderón, Daniel Hernández Silva y Edgar Fernando Torres Ibarra. Los abogados notificaron formalmente que se revocaban de continuar representando al artista en el proceso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Aunque los abogados renunciaron a defender directamente a Nodal, seguirán representando a sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, en el mismo proceso. Esta separación en la representación legal ha sido un posible detonante del distanciamiento entre el cantante y su familia.
Hasta el momento, ni Christian Nodal ni los integrantes de su familia han emitido declaraciones oficiales aclarando si existe una ruptura familiar definitiva, o si los movimientos en redes sociales —como dejar de seguir a sus padres y hermana— responden a tensiones personales o a estrategias dentro del litigio legal.
La disputa legal de Christian Nodal contra Universal Music
Christian Nodal mantiene una disputa legal contra su exdisquera Universal Music. El origen del conflicto se remonta a 2021, cuando Nodal y su familia demandaron a Universal para reclamar la titularidad de los derechos sobre sus primeros tres álbumes —Me Dejé Llevar (2017), Ahora (2019) y AYAYAY! (2020)—, producciones que habían sido lanzadas bajo el sello de la disquera. En respuesta, Universal promovió una contrademanda penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), acusando al cantante y a sus padres de presunta falsificación de más de 30 contratos presentados como evidencia en la disputa civil.
En noviembre de 2025, durante una audiencia penal que se extendió por más de 17 horas, una jueza determinó la no vinculación a proceso de Nodal y su familia frente a los cargos de falsificación de documentos, una decisión que él celebró públicamente y defendió como un triunfo en su defensa. Sin embargo, la FGR aclaró que el caso no ha sido cerrado ni exonerado, pues la carpeta de investigación sigue abierta mientras se resuelve el juicio civil principal que podría definir la propiedad de los derechos de autor y el manejo de regalías de su catálogo. Recientemente, los abogados que representaban directamente a Nodal renunciaron formalmente a su defensa en la causa penal, aunque continúan como defensores de sus padres, dejando al cantante en la necesidad de designar un nuevo equipo jurídico en medio del litigio en curso.
Horas después de que se descubriera el movimiento de Nodal en redes sociales, se reportó que el cantante y su esposa, Ángela Aguilar, habrían sido víctimas de un ataque armado a su convoy en Zacatecas, mismo que fue desmentido por Pepe Aguilar, patriarca de la familia.