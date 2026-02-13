Christian Nodal deja de seguir a sus papás en redes sociales

Christian Nodal dejó de seguir en Instagram a Silvia Cristina Nodal Jiménez y a Jesús Jaime González Terrazas, sus padres, así como a su hermana Amely, lo que despertó especulaciones sobre un posible conflicto familiar. Esta acción se dio en medio de un proceso judicial que el cantante mantiene con Universal Music Group.

El contexto de este movimiento en redes coincide con un giro en su defensa legal en el caso contra la disquera. Según medios y reportes del programa Ventaneando, varios abogados que formaban parte del equipo jurídico que defendía a Nodal presentaron su renuncia al caso.

Christian junto a su mamá, Cristy Nodal. (Instagram)

Los nombres de los litigantes que decidieron abandonar la defensa de Christian Nodal son Rodrigo Flores Calderón, Pablo Flores Calderón, Daniel Hernández Silva y Edgar Fernando Torres Ibarra. Los abogados notificaron formalmente que se revocaban de continuar representando al artista en el proceso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Aunque los abogados renunciaron a defender directamente a Nodal, seguirán representando a sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, en el mismo proceso. Esta separación en la representación legal ha sido un posible detonante del distanciamiento entre el cantante y su familia.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni los integrantes de su familia han emitido declaraciones oficiales aclarando si existe una ruptura familiar definitiva, o si los movimientos en redes sociales —como dejar de seguir a sus padres y hermana— responden a tensiones personales o a estrategias dentro del litigio legal.