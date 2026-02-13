La noche del jueves circuló la versión de que el convoy de Pepe Aguilar, en el que presúntamente viajaban Ángela y su esposo Christian Nodal, había sido atacado por sicarios cuando se dirigía al aeropuerto de Calera en Zacatecas, horas después tanto Pepe como Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General del Gobierno del Estado de Zacatecas, aclararon que la agresión fue dirigida contra una unidad de la Fuerza de Reacción Inmediata y no contra la familia Aguilar, aunque el hecho sí sucedió cerca de donde se encontraban algunos integrantes de ella.
La presidenta da detalles sobre supuesto ataque a Ángela Aguilar y Nodal: 'No fue contra ellos, pasaban por el lugar'
El convoy de Pepe Aguilar no sufrió una agresión, confirma el Secretario General del Gobierno de Zacatecas
La noche del jueves se divulgó que presuntamente el convoy de Pepe Aguilar había sido agredido por sicarios mientras se dirigía al aeropuerto de Calera, municipio en Zacatecas, versión que causó preocupación entre los fans del cantante.
Horas después, el Secretario General del Gobierno del Estado de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, aclaró a través de su cuenta de Facebook que la información que circuló era falsa. El Secretario confirmó que si bien sí sucedió una agresión, afectó a “una unidad de la Fuerza de Reacción Inmediata que realizaba labores operativas en la zona”.
En su publicación agregó que “si bien los hechos ocurrieron en un área cercana a donde se encontraban integrantes de la familia Aguilar, no se trató de un ataque en su contra”.
Sobre el ataque, Rodrigo Reyes Mugüerza especificó que “la situación fue controlada de manera inmediata por las corporaciones de seguridad” y mencionó que 4 personas responsables de la agresión fueron detenidas, esto según la Secretaría de Seguridad Pública.
La última actualización por parte de la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz
Como prometió Rodrigo Reyes Mugüerza, este 13 de febrero la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz publicó un informe sobre lo ocurrido. Se especificó que después de la agresión se desarticuló una célula delictiva que operaba en la región del municipio de Tabasco, esto sucedió en el municipio de Villanueva, lugar donde se encuentra el rancho de la familia Aguilar y la casa de Ángela y Christian Nodal.
La Vocería también confirmó la detención de cuatro hombres, entre ellos el jefe de plaza, y que se reforzó la seguridad en la zona. Durante el operativo también se aseguraron armas, bolsitas con contenido de características similares a drogas y un vehículo. Nuevamente se reiteró que el ataque no fue dirigido a particulares, sino a las autoridades.
Claudia Sheinbaum da detalles del caso
Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó de manera categórica que se haya registrado un atentado en contra de los artistas Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal en las inmediaciones del rancho familiar ubicado en Zacatecas. Durante su conferencia matutina de este 13 de febrero, aclaró que los hechos que originaron versiones y especulaciones fueron producto de una confusión en una zona donde se llevaba a cabo un operativo de seguridad.
“Ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo y por esa razón fueron, digamos, atacados”, frase que no debe entenderse como un ataque directo a los artistas, sino como una coincidencia de tiempo y espacio. La presidenta subrayó que la familia circulaba en el sitio justo cuando las fuerzas de seguridad realizaban labores operativas, lo que generó alertas entre quienes observaron la escena.
En ese sentido, la funcionaria insistió en que “No tenía que ver ni con ellos ni nada, sino sencillamente que pasaron en ese momento por un lugar”, descartando así que hubiera una agresión planeada contra los miembros de la dinastía Aguilar o contra el cantante Christian Nodal. Además, destacó que desde que se tuvo conocimiento de lo ocurrido, se estableció comunicación con la familia para garantizar su protección.
La presidenta enfatizó que “No era un ataque a ellos, ni mucho menos, sino que en ese momento pasaron por un lugar”, remarcando la ausencia de vínculos personales entre los artistas y el suceso armado.
Pepe Aguilar habla de la agresión
Mediante su cuenta de Instagram, Pepe Aguilar compartió un comunicado dirigido al público en general y medio de comunicación. En él, aclaró que “contrario a lo que muchos medio de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien.”
El cantante agregó que “en la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo”. Agregó un mensaje de aliento para los zacatecanos: “Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas”.
Con las declaraciones del Secretario General del Gobierno del Estado de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Pepe Aguilar, se confirma que ni él, ni Angela Aguilar, ni Christian Nodal, ni ningún miembro de la familia Aguilar sufrió un ataque por parte de sicarios.