La presidenta da detalles sobre supuesto ataque a Ángela Aguilar y Nodal: 'No fue contra ellos, pasaban por el lugar'

La última actualización por parte de la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz

Como prometió Rodrigo Reyes Mugüerza, este 13 de febrero la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz publicó un informe sobre lo ocurrido. Se especificó que después de la agresión se desarticuló una célula delictiva que operaba en la región del municipio de Tabasco, esto sucedió en el municipio de Villanueva, lugar donde se encuentra el rancho de la familia Aguilar y la casa de Ángela y Christian Nodal.

La Vocería también confirmó la detención de cuatro hombres, entre ellos el jefe de plaza, y que se reforzó la seguridad en la zona. Durante el operativo también se aseguraron armas, bolsitas con contenido de características similares a drogas y un vehículo. Nuevamente se reiteró que el ataque no fue dirigido a particulares, sino a las autoridades.

Cuatro hombres fueron detenidos por el ataque. (Facebook - Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz)

Claudia Sheinbaum da detalles del caso

Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó de manera categórica que se haya registrado un atentado en contra de los artistas Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal en las inmediaciones del rancho familiar ubicado en Zacatecas. Durante su conferencia matutina de este 13 de febrero, aclaró que los hechos que originaron versiones y especulaciones fueron producto de una confusión en una zona donde se llevaba a cabo un operativo de seguridad.

“Ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo y por esa razón fueron, digamos, atacados”, frase que no debe entenderse como un ataque directo a los artistas, sino como una coincidencia de tiempo y espacio. La presidenta subrayó que la familia circulaba en el sitio justo cuando las fuerzas de seguridad realizaban labores operativas, lo que generó alertas entre quienes observaron la escena.

Claudia Sheinbaum habló sobre el atentado que supuestamente sufrió la familia Aguilar. (Getty Images)

En ese sentido, la funcionaria insistió en que “No tenía que ver ni con ellos ni nada, sino sencillamente que pasaron en ese momento por un lugar”, descartando así que hubiera una agresión planeada contra los miembros de la dinastía Aguilar o contra el cantante Christian Nodal. Además, destacó que desde que se tuvo conocimiento de lo ocurrido, se estableció comunicación con la familia para garantizar su protección.

La presidenta enfatizó que “No era un ataque a ellos, ni mucho menos, sino que en ese momento pasaron por un lugar”, remarcando la ausencia de vínculos personales entre los artistas y el suceso armado.