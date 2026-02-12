Nina Rubín celebra y apoya la relación de Andrea Legarreta con Luis Carlos Origel

Hace pocas semanas, Andrea Legarreta sorprendió al anunciar públicamente su nuevo noviazgo con Luis Carlos Origel, tras unmomento en que su vida sentimental había permanecido en discreción.
La noticia generó atención en redes sociales, donde los fans de ambos celebraron que la conductora de Hoy se mostrara feliz y en una nueva etapa de su vida amorosa.
Entre quienes apoyan su relación se encuentra su hija mayor, Nina Rubín, quien recientemente compartió su sentir ante la prensa, despejando rumores sobre supuestos conflictos familiares.
En su declaración, Nina Rubín destacó que tanto ella como su hermana menor, Mía, se sienten contentas con el noviazgo de su mamá y que no existe ningún tipo de tensión dentro de la familia.
“Pues muy bien, está muy feliz, estamos muy felices todos. Sí, nos llevamos con él, padrísimo”, compartió.
La joven actriz enfatizó que lo más importante es la felicidad de Andrea, y que desde el anuncio de su relación, han vivido momentos de alegría y normalidad en su familia., despejando así
“Pues es que sí, lo normal, su vida, lo que uno percibe fuera es su rollo, porque uno vive una cosa y eso, está feliz”, aseguró.
Además, subrayó que mantienen una relación cordial con su papá, Erik Rubín, demostrando que la armonía y el respeto siguen siendo una prioridad para todos.
“Mi hermana y yo lo que queremos es que sean felices, así como ellos lo quieren para nosotras y esa es la verdad, no hay de dónde sacarle nada más”, mencionó.
“Es una buena etapa para todos, todos estamos felices con nuestros proyectos, con nuestras carreras y en familia, la pasamos muy bien. Yo estoy en paz, es muy buen momento para todos”, agregó.
La relación de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel
La historia de amor entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel comenzó lejos de los reflectores. Según la propia conductora, su vínculo se forjó a partir de una amistad de muchos años atrás, lo que facilitó que, con el tiempo, su relación evolucionara.
Andrea Legarreta ha dicho que la confianza y la calidad humana de Origel, a quien definió como un hombre caballeroso y noble, fueron clave para que su amistad se convirtiera en una relación sentimental.
Esta etapa de acercamiento se vivió inicialmente en privado, sin que la pareja hiciera público su vínculo desde el principio.
Aunque la conductora confirmó oficialmente su noviazgo con Luis Carlos Origel en enero, los fans de la conductora empezaron a notar los primeros indicios desde octubre de 2025, cuando empezaron a pasar más tiempo juntos fuera del trabajo y a compartir fotos juntos en sus redes sociales.
Más tarde, su romance se hizo evidente también en redes sociales, donde Legarreta compartió fotografías junto a su pareja, mostrando una etapa de estabilidad y afecto. Desde entonces, han tenido apariciones públicas y momentos compartidos en el programa Hoy, consolidando una relación basada en respeto mutuo y alegría por esta nueva etapa emocional en la vida de la conductora.