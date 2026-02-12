Nina Rubín celebra y apoya la relación de Andrea Legarreta con Luis Carlos Origel

Entre quienes apoyan su relación se encuentra su hija mayor, Nina Rubín, quien recientemente compartió su sentir ante la prensa, despejando rumores sobre supuestos conflictos familiares.

En su declaración, Nina Rubín destacó que tanto ella como su hermana menor, Mía, se sienten contentas con el noviazgo de su mamá y que no existe ningún tipo de tensión dentro de la familia.

“Pues muy bien, está muy feliz, estamos muy felices todos. Sí, nos llevamos con él, padrísimo”, compartió.

Andrea Legarreta, Mía, Luis Carlos y Nina (Instagram)

La joven actriz enfatizó que lo más importante es la felicidad de Andrea, y que desde el anuncio de su relación, han vivido momentos de alegría y normalidad en su familia., despejando así

“Pues es que sí, lo normal, su vida, lo que uno percibe fuera es su rollo, porque uno vive una cosa y eso, está feliz”, aseguró.

Además, subrayó que mantienen una relación cordial con su papá, Erik Rubín, demostrando que la armonía y el respeto siguen siendo una prioridad para todos.

Andrea Legarreta contó cóm reaccionó su familia a su nueva relación (Instagram)

“Mi hermana y yo lo que queremos es que sean felices, así como ellos lo quieren para nosotras y esa es la verdad, no hay de dónde sacarle nada más”, mencionó.

“Es una buena etapa para todos, todos estamos felices con nuestros proyectos, con nuestras carreras y en familia, la pasamos muy bien. Yo estoy en paz, es muy buen momento para todos”, agregó.

