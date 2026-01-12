Así fue la fiesta de cumpleaños 27 de Christian Nodal junto a Ángela Aguilar que se volvió viral

Así fue la fiesta de cumpleaños 27 de Christian Nodal junto a Ángela Aguilar

La celebración, realizada este fin de semana, tuvo lugar en una hacienda con una temática de piratas, donde predominó la música regional y un ambiente íntimo.

Antes del evento principal, la pareja compartió en redes sociales momentos de una callejoneada tradicional por las calles del centro histórico de Zacatecas, lo que despertó entusiasmo entre los seguidores.



Feliz cumpleaños #27 Christian Nodal ❤️‍🔥💚 #NodalFest2026

HAPPY BIRTHDAY NODAL pic.twitter.com/kG175wUT2l — frida del mundo (@fridaaztec54450) January 12, 2026

Durante la fiesta, Nodal ofreció una presentación acompañado de mariachi, animando a los invitados con sus éxitos. Uno de los momentos más comentados fue cuando Ángela Aguilar subió al escenario para cantar a dueto con él “Dime cómo quieres”, una de las colaboraciones más populares de ambos artistas. La interpretación se viralizó rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios compartieron videos del momento.



La pareja fue el centro de atención en redes sociales, donde se compartieron fragmentos de la celebración. Entre los comentarios, algunos seguidores bromearon sobre la selección de canciones, mientras que otros elogiaron la complicidad entre los cantantes.