Así fue la fiesta de cumpleaños 27 de Christian Nodal junto a Ángela Aguilar que se volvió viral

El cantante de regional mexicano Christian Nodal celebró este fin de semana su cumpleaños número 27 en una fiesta privada en la localidad de Tayahua, Zacatecas, acompañado de familiares, amigos cercanos y, especialmente, de su esposa Ángela Aguilar.
Así fue la fiesta de cumpleaños 27 de Christian Nodal junto a Ángela Aguilar
La celebración, realizada este fin de semana, tuvo lugar en una hacienda con una temática de piratas, donde predominó la música regional y un ambiente íntimo.
Antes del evento principal, la pareja compartió en redes sociales momentos de una callejoneada tradicional por las calles del centro histórico de Zacatecas, lo que despertó entusiasmo entre los seguidores.
Feliz cumpleaños #27 Christian Nodal ❤️🔥💚 #NodalFest2026
HAPPY BIRTHDAY NODAL pic.twitter.com/kG175wUT2l
— frida del mundo (@fridaaztec54450) January 12, 2026
Durante la fiesta, Nodal ofreció una presentación acompañado de mariachi, animando a los invitados con sus éxitos. Uno de los momentos más comentados fue cuando Ángela Aguilar subió al escenario para cantar a dueto con él “Dime cómo quieres”, una de las colaboraciones más populares de ambos artistas. La interpretación se viralizó rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios compartieron videos del momento.
@vida_musica_amol 27 años de Christian nodal #christiannodal #nodal #zacatecas #angelaaguilar ♬ original sound - paradise_lyrics
La pareja fue el centro de atención en redes sociales, donde se compartieron fragmentos de la celebración. Entre los comentarios, algunos seguidores bromearon sobre la selección de canciones, mientras que otros elogiaron la complicidad entre los cantantes.
Los papás de Christian Nodal, ausentes en el cumpleaños del cantante
Además, Ángela Aguilar sorprendió a los fans al lucir un nuevo estilo de cabello largo con extensiones, después de varios meses con un corte más corto, lo que también llamó la atención durante el festejo.
Por su parte, Nodal compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen del cielo de Zacatecas al atardecer, donde trazó el número 27 como homenaje a su cumpleaños, sin mostrar directamente escenas de la fiesta.
Pese al ambiente festivo, llamó la atención la ausencia de los padres de Christian Nodal en las imágenes difundidas, lo que generó diversas reacciones entre sus seguidores. Algunos usuarios notaron que no se mencionó a su hija, lo que alimentó la conversación en redes.