Ángela Aguilar presume la decoración navideña de su casa

Ángela Aguilar presume la decoración navideña

Ángela Aguilar compartió con sus seguidores algunos detalles de la decoración navideña de su casa, dejando ver el ambiente cálido y festivo con el que recibe esta época del año.

Ángela Aguilar decora su casa en Navidad (Instagram)

La cantante mostró en Instagram Stories un rincón adornado con luces cálidas, varios árboles decorados y elementos tradicionales acompañados por melodía navideña como fondo musical.

Ángela optó por una elegante decoración en la que predomina el color rojo en armonioso contraste con su sala blanca.

Para hacer más acogedor el espacio, añadió cojines con motivos navideños y un peluche en forma de muñeco de nieve.

Esta celebración tiene un significado especial para la intérprete, ya que se trata de la segunda Navidad que vive como esposa de Christian Nodal, una etapa que ambos han disfrutado con discreción, pero sin dejar de compartir algunos momentos con sus fans.