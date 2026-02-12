Viuda de James Van Der Beek y sus hijos enfrentan problemas económico tras el fallecimiento del actor

Familia de James Van Der Beek enfrenta problemas económicos tras la muerte del actor

Tras la muerte del actor James Van Der Beek , su viuda, Kimberly Van Der Beek, y sus seis hijos enfrentan una difícil situación económica debido a que los costos del tratamiento contra el cáncer los dejaron sin recursos económicos.

James Van Der Beek y su familia (Instagram)

"Tras esta pérdida, Kimberly y sus hijos se enfrentan a un futuro incierto. Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos", se escribió en la publicación.

"Están trabajando arduamente para permanecer en casa y garantizar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento increíblemente difícil", continuó. "El apoyo de amigos, familiares y la comunidad en general marcará una gran diferencia en el camino que les queda por delante".

James Van Der Beek y sus hijos (Instagram)

La publicación explica que los fondos cubrirán los gastos de vida esenciales, las facturas y apoyarán la educación de los niños: "Cada donación, sin importar el monto, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas. Gracias por considerar una donación para apoyarlos".

Kimberly es la segunda esposa de James Van Der Beek. Antes estuvo casado con la también actriz Heather McComb de 2003 a 2010. Tras su divorcio, el actor se casó con la mamá de sus seis hijos, Olivia, de 15 años, Annabel, de 12, Emilia, de 9, y Gwendolyn, de 7, Joshua, de 13, y Jeremiah, de 4.