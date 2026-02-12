Viuda de James Van Der Beek y sus hijos enfrentan problemas económico tras el fallecimiento del actor

Kimberly Van Der Beek, viuda de James Van Der Beek, y sus seis hijos enfrentan un “futuro incierto” tras la muerte del actor, recordado por protagonizar la serie Dawson’s Creek. El intérprete falleció el 11 de febrero luego de una intensa lucha contra un cáncer colorrectal en etapa 3.
De acuerdo con un GoFundMe creado por amigos cercanos de la familia, la situación económica se ha vuelto crítica, ya que Kimberly y sus hijos se quedaron sin recursos y atraviesan dificultades para poder permanecer en su casa. La recaudación de fondos tiene como objetivo brindar apoyo financiero a la familia en este difícil momento.
"Tras esta pérdida, Kimberly y sus hijos se enfrentan a un futuro incierto. Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos", se escribió en la publicación.
"Están trabajando arduamente para permanecer en casa y garantizar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento increíblemente difícil", continuó. "El apoyo de amigos, familiares y la comunidad en general marcará una gran diferencia en el camino que les queda por delante".
La publicación explica que los fondos cubrirán los gastos de vida esenciales, las facturas y apoyarán la educación de los niños: "Cada donación, sin importar el monto, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas. Gracias por considerar una donación para apoyarlos".
Kimberly es la segunda esposa de James Van Der Beek. Antes estuvo casado con la también actriz Heather McComb de 2003 a 2010. Tras su divorcio, el actor se casó con la mamá de sus seis hijos, Olivia, de 15 años, Annabel, de 12, Emilia, de 9, y Gwendolyn, de 7, Joshua, de 13, y Jeremiah, de 4.
Famosos que apoyaron a la familia de James Van Der Beek
La campaña de recaudación de fondos logró reunir 1 millón de dólares pocas horas después de la muerte de James Van Der Beek, gracias al apoyo de fans, de varios famosos y amigos cercanos de la familia.
Entre ellos, Derek Hough, juez de Dancing With the Stars, compartió el enlace del GoFundMe en sus historias de Instagram y realizó una aportación económica.
La actriz Lydia Hearst donó 1,500 dólares, mientras que el productor de cine Martin Blencowe se comprometió a aportar 10 mil dólares al fondo, mientras que la conductora de televisión, Ricki Lake también realizó una contribución.
Busy Phillips, coprotagonista de Van Der Beek en Dawson’s Creek, difundió la campaña en sus redes sociales e invitó a sus seguidores a donar, aunque no especificó si ella misma hizo una aportación.
Además, nombres como Kaley Cuoco, Miranda Kerr, Guy Oseary y Julie Plec figuran entre los famosos que aparentemente también apoyaron la recaudación a través de GoFundMe.