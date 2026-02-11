El patinaje artístico ha sido desde siempre, una de las disciplinas más importantes y prestigiosas de los Juegos Olímpicos de Invierno y esta edición promete ser una de las más cerradas y llenas de emoción. Aquí te contamos quienes son los cinco mejores atletas de esta disciplina.
Las cinco figuras del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026
Ilia Malinin (Estados Unidos): Conocido como el "Dios del Cuádruple", es un joven patinador estadounidense e hijo de patinadores olímpicos uzbekos. Es el único patinador en la historia que ha logrado aterrizar con éxito el Cuádruple Axel en competencia, el salto más difícil de la disciplina. Entre sus logros destacan ser campeón del mundo (2023/24), campeón del Grand Prix Final en dos ocasiones y poseedor del récord mundial de puntuación en el programa libre (227.79). Además, de hacer historia al ejecutar seis saltos cuádruples en una sola rutina durante el mundial.
Alysa Liu (Estados Unidos): Es una patinadora prodigio que se convirtió en la campeona nacional de EE. UU. más joven de la historia a los 13 años y la primera mujer estadounidense en aterrizar un salto cuádruple en una competencia internacional. Tras participar en los Juegos Olímpicos de Beijing (2022) y ganar el bronce, se retiró brevemente a los 16 años. Sin embargo, regresó al hielo triunfalmente ganando el Campeonato Mundial de 2025 en Boston, convirtiéndose en la primera estadounidense en lograr el título individual femenino en 19 años.
Kaori Sakamoto (Japón): Nacida en Kobe, es la figura dominante del patinaje femenino actual. En los Juegos de Beijing (2022) ganó el bronce individual y la plata por equipos. Posteriormente, consolidó su estatus al convertirse en la primera patinadora japonesa en ganar dos títulos mundiales consecutivos y luego logró un tricampeonato mundial al ganar el oro en 2022, 2023 y 2024. Es conocida por su consistencia y potencia, habiendo ganado también la final del Grand Prix y múltiples campeonatos nacionales.ç
Yuma Kagiyama (Japón): Hijo y alumno del dos veces olímpico Masakazu Kagiyama, Yuma irrumpió en la escena senior ganando plata en su debut mundial en 2021. En los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, brilló al obtener la medalla de plata tanto en la prueba individual como en la de equipos, estableciendo una marca personal de 310.05 puntos. Tras superar una lesión importante en el tobillo en 2022, regresó con fuerza bajo la tutela de Carolina Kostner, ganando el Torneo de los Cuatro Continentes y sumando más medallas de plata mundiales a su palmarés.
Donovan Carrillo (México) Nacido en Zapopan, Jalisco, hizo historia en Beijing (2022) al ser el primer patinador mexicano en 30 años en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno y el primero en la historia en superar la fase eliminatoria. A pesar de las dificultades económicas y de entrenar gran parte de su carrera en una pista de centro comercial en León, Guanajuato, ha logrado hitos como ser el primer mexicano en aterrizar un Triple Axel en una competencia. Su carisma y perseverancia lo han convertido en un referente del deporte invernal latinoamericano.