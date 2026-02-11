Las cinco figuras del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026

Kaori Sakamoto (Japón): Nacida en Kobe, es la figura dominante del patinaje femenino actual. En los Juegos de Beijing (2022) ganó el bronce individual y la plata por equipos. Posteriormente, consolidó su estatus al convertirse en la primera patinadora japonesa en ganar dos títulos mundiales consecutivos y luego logró un tricampeonato mundial al ganar el oro en 2022, 2023 y 2024. Es conocida por su consistencia y potencia, habiendo ganado también la final del Grand Prix y múltiples campeonatos nacionales.ç

Kaori Sakamoto del equipo japones. (Matthew Stockman/Getty Images)

Yuma Kagiyama (Japón): Hijo y alumno del dos veces olímpico Masakazu Kagiyama, Yuma irrumpió en la escena senior ganando plata en su debut mundial en 2021. En los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, brilló al obtener la medalla de plata tanto en la prueba individual como en la de equipos, estableciendo una marca personal de 310.05 puntos. Tras superar una lesión importante en el tobillo en 2022, regresó con fuerza bajo la tutela de Carolina Kostner, ganando el Torneo de los Cuatro Continentes y sumando más medallas de plata mundiales a su palmarés.

Yuma Kagiyama del equipo japones. (Elsa/Getty Images)

Donovan Carrillo (México) Nacido en Zapopan, Jalisco, hizo historia en Beijing (2022) al ser el primer patinador mexicano en 30 años en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno y el primero en la historia en superar la fase eliminatoria. A pesar de las dificultades económicas y de entrenar gran parte de su carrera en una pista de centro comercial en León, Guanajuato, ha logrado hitos como ser el primer mexicano en aterrizar un Triple Axel en una competencia. Su carisma y perseverancia lo han convertido en un referente del deporte invernal latinoamericano.