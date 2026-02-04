Publicidad

Actualidad

La historia de Sarah Schleper y Lasse Gaxiola, el dúo madre-hijo que hace historia en Milán-Cortina 2026

La esquiadora olímpica Sarah Schleper y su hijo Lasse Gaxiola competirán juntos por México en Milano-Cortina 2026, convirtiéndose en la primera dupla madre-hijo en una misma edición invernal.
mié 04 febrero 2026 12:05 PM
Audi FIS World Cup - Women's Slalom
Sarah Schleper junto a su hijo Lasse Gaxiola. (Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images)

La esquiadora mexicana Sarah Schleper y su hijo Lasse Gaxiola escribirán una página inédita para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Por primera vez en la historia de una justa invernal, una madre y su hijo competirán juntos en la misma edición representando al mismo país, llevando el tricolor mexicano a un escenario global con un significado profundamente humano y deportivo.

Schleper, de 46 años, es una figura emblemática del esquí alpino. Natural de Estados Unidos, compitió para ese país en cuatro Juegos Olímpicos antes de retirarse en 2011. Más tarde obtuvo la nacionalidad mexicana tras casarse con el entrenador Federico Gaxiola, y desde entonces ha representado a México en múltiples competencias, consolidándose como una de las atletas veteranas más respetadas de su disciplina.

La historia familiar que hoy fascina al mundo se remonta a diciembre de 2011, cuando Sarah bajó una pista en Austria llevando en brazos a su hijo Lasse, entonces de apenas tres años, en un gesto que se volvió icónico. Más de una década después, aquel niño creció entre entrenamientos, montañas y nieve, hasta convertirse en esquiador de élite con méritos propios y clasificar a sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno.

Audi Fis Alpine World Ski Championships - Women's Giant Slalom
Sarah Schleper del equipo mexicano de esquí alpino. (Christian Bruna/Getty Images)

En Milano-Cortina, Sarah competirá en sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno — un récord en esquí alpino — mientras que Lasse, con 17 años, hará su debut olímpico en las mismas pistas que han sido el centro de su formación deportiva. Este hito convierte a México en el protagonista de una de las historias más conmovedoras y originales del ciclo olímpico.

Además del valor simbólico de esta dupla, la participación de Sarah y Lasse destaca el crecimiento del deporte invernal mexicano, integrado en Milano-Cortina 2026 por cinco atletas en disciplinas como esquí alpino, esquí de fondo y patinaje artístico. Schleper también fue designada como una de las abanderadas de México en la ceremonia de apertura, subrayando su papel como líder y referente del equipo.

Lasse Gaxiola.png
Lasse Gaxiola, del equipo mexicano de esquí alpino. (Cortesía. )

Para Lasse, compartir la experiencia olímpica con su madre es, más allá de un récord, la culminación de años de sueños compartidos. Para Sarah, es la perfecta intersección entre el cierre de una carrera legendaria y el inicio de una nueva generación. Juntos, madre e hijo no solo compiten: redefinen los límites de lo posible en el deporte y en la vida.

Febrero

