La historia de Sarah Schleper y Lasse Gaxiola, el dúo madre-hijo que hace historia en Milán-Cortina 2026

La esquiadora mexicana Sarah Schleper y su hijo Lasse Gaxiola escribirán una página inédita para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Por primera vez en la historia de una justa invernal, una madre y su hijo competirán juntos en la misma edición representando al mismo país, llevando el tricolor mexicano a un escenario global con un significado profundamente humano y deportivo.

Schleper, de 46 años, es una figura emblemática del esquí alpino. Natural de Estados Unidos, compitió para ese país en cuatro Juegos Olímpicos antes de retirarse en 2011. Más tarde obtuvo la nacionalidad mexicana tras casarse con el entrenador Federico Gaxiola, y desde entonces ha representado a México en múltiples competencias, consolidándose como una de las atletas veteranas más respetadas de su disciplina.

