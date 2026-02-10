¿Cuándo participan los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Los esperados Juegos Olímpicos de Invierno iniciaron el 6 de febrero. Cerca de 2,900 atletas competirán en Milán-Cortina 2026, entre los cuales están cinco deportistas mexicanos que van a representar al país en distintas disciplinas. Esta es una cifra que sorprende ya que los deportes invernales no son comunes en México y su entrenamiento es más complejo, pero estos atletas lograron entrar a la delegación mexicana.
Aquí te dejamos una lista de quiénes son y cuándo estarán participando.
Donovan Carrillo
El querido patinador estará representando a México en el área de patinaje artístico una vez más. El 10 de febrero tuvo su primera aparición en el programa corto a las 11:30 a.m. (horario CDMX) y el viernes 13 de febrero participará en el programa libre a las 12:00 p.m. (horario CDMX).
Sarah Schleper
La deportista mexico-estadounidense es la primera mujer en ser campeona olímpica seis veces en Esquí Alpino, disciplina donde estará representando a México este año con su hijo, Lasse Gaxiola . Schleper participará en el Super-G el jueves 12 de febrero a las 4:30 a.m. y el domingo 15 de febrero en dos horarios diferentes, 3:00 a.m. y 5:00 a.m en el slalom gigante.
Regina Martínez
Regina Martínez será la primera mujer mexicana en representar al país en la disciplina de Esquí de Fondo femenino. La esquiadora tendrá participación el jueves 12 de febrero a las 6:00 a.m. en la categoría de 10 km con salidas por intervalos.
Allan Corona
Allan Corona va a representar al país en la misma disciplina que Martínez, Esquí de Fondo, pero en la categoría varonil. Corona también participará en la categoría de 10 km con salidas por intervalos el viernes 13 de febrero a las 4:45 a.m.
Lasse Gaxiola
Lasse Gaxiola es el atleta más joven de la lista y con tan solo 18 años representará a México en la disciplina de Esquí Alpino, junto a su madre. Él tendrá su participación en el slalom gigante el sábado 14 de febrero a las 3:00 a.m. y posteriormente a las 6:30 a.m. También estará el lunes 16 de febrero en el slalom varonil a las 3:00 a.m. y 6:20 a.m.