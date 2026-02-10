¿Cuándo participan los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Regina Martínez

Regina Martínez será la primera mujer mexicana en representar al país en la disciplina de Esquí de Fondo femenino. La esquiadora tendrá participación el jueves 12 de febrero a las 6:00 a.m. en la categoría de 10 km con salidas por intervalos.

Además de ser atleta, Regina Martínez es doctora de profesión. (Instagram/@doctor_regina)

Allan Corona

Allan Corona va a representar al país en la misma disciplina que Martínez, Esquí de Fondo, pero en la categoría varonil. Corona también participará en la categoría de 10 km con salidas por intervalos el viernes 13 de febrero a las 4:45 a.m.

Allan Corona participa en Esquí de Fondo. (Instagram/@allandanielcorona)

Lasse Gaxiola

Lasse Gaxiola es el atleta más joven de la lista y con tan solo 18 años representará a México en la disciplina de Esquí Alpino, junto a su madre. Él tendrá su participación en el slalom gigante el sábado 14 de febrero a las 3:00 a.m. y posteriormente a las 6:30 a.m. También estará el lunes 16 de febrero en el slalom varonil a las 3:00 a.m. y 6:20 a.m.