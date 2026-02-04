El hombre de las dieciséis ceremonias: Marco Balich, el genio detrás de la ceremonia de Milán-Cortina 2026

Su entrada al mundo olímpico

Su entrada olímpica oficial fue en los Juegos de Salt Lake City (2002), los cuales se celebraron apenas cinco meses después de los atentados del 11 de septiembre. La atmósfera era de máxima seguridad, patriotismo estadounidense y una profunda tristeza global. Con esto en mente Balich tenía una misión casi imposible: presentar los próximos Juegos (Turín 2006) en solo 8 minutos. Su reto era inyectar alegría, estilo y futuro sin parecer irrespetuoso ante el luto del anfitrión. Mientras que las presentaciones de las sedes anteriores solían basarse en danzas folclóricas tradicionales y banderas, Balich decidió que Italia no debía mostrar su pasado, sino su estilo de vida.

Inauguración Juegos Olímpicos de París 2024 (Getty Images)

En lugar de apegarse a las técnicas tradicionales, Balich optó por utilizar la pista de hielo como un lienzo cinematográfico, convirtiéndose en uno de los primeros en usar proyecciones a gran escala que transformaban el suelo en imágenes en movimiento, una técnica que hoy es estándar pero que en 2002 era revolucionaria. Otro detalle que utilizó fue el de la vestimenta, mientras Salt Lake City vestía de azul, blanco y plata, Balich inundó el estadio de un rojo pasión. Apareció la cantante italiana Irene Grandi sobre una plataforma, y el vestuario fue una declaración de intenciones, modernas y puramente italianas.

Esto dejaría impactados a los directivos del Comité Olímpico, porque vieron que Balich no sólo sabía manejar presupuestos y logística, sino que tenía un ojo televisivo que nadie más tenía. Eso fue lo que hizo que le entregaran las llaves de Turín (2006), convirtiéndolo en el productor ejecutivo más joven de una ceremonia olímpica hasta ese momento y la leyenda de las ceremonias de apertura que es hoy en día.

