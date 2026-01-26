Todo lo que debes saber de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina 2026

¿Quiénes participarán en la ceremonia de inauguración de Milán-Cortina 2026?

La ceremonia tendrá estrellas internacionales como Mariah Carey, quien interpretará temas en italiano con iconos locales como Andrea Bocelli, Laura Pausini y la actriz Matilda De Angelis. Un hito técnico será el encendido al mismo tiempo de dos pebeteros en el Arco della Pace de Milán y en la Piazza Dibona de Cortina, simbolizando la unión entre la metrópolis y la montaña.

Donovan Carrillo, patinador mexicano. (Maddie Meyer/Getty Images)

Novedades en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

En cuanto a las competencias, esta edición se coloca como la más diversa de la historia con un total de 116 eventos de medalla distribuidos en 16 disciplinas, las de hielo se llevarán a cabo principalmente en Milán, mientras que las de nieve en Cortina d'Ampezzo.

La gran novedad de estos juegos es el debut del Esquí de Montaña, una disciplina que combina la ascensión y el esquí alpino en terrenos montañosos cubiertos de nieve. Junto a este debut, otras disciplinas tradicionales han sido reformadas para fomentar la igualdad de género y el espectáculo, incluyendo el de Luge dobles femenino y la incorporación de eventos mixtos en Skeleton y Saltos de esquí.

Los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

México será representado por cinco atletas, su mayor representación desde Albertville 1992. En la disciplina de Esquí Alpino, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola, un jóven de 17 años, serán los representantes, quienes harán historia al formar la primera dupla madre e hijo en competir en la misma edición de unos Juegos de Invierno. Al mismo tiempo, Donovan Carrillo y Ricardo Olavarrieta competirán en Patinaje artístico y por último Allan Corona y Regina Martínez competirán en Esquí de fondo, esta última convirtiéndose en la primera mejor mexicana en ser olímpica en esta disciplina.

