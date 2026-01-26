Todo lo que debes saber de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina 2026

La edición número 25 de los Juegos Olímpicos de Invierno, oficialmente llamada Milán-Cortina, por las ciudades italianas en las que se celebrará del 6 al 22 de febrero del 2026, distribuirá sus sedes por más de 22,000 kilómetros cuadrados
Esta apuesta conectará la vanguardia urbana de Milán con la tradición alpina de Cortina d'Ampezzo, Valtellina y Val di Fiemme, estableciendo un nuevo estándar de sostenibilidad y descentralización en megaeventos deportivos.
Publicidad
¿Cuándo arrancarán los Juegos Olímpicos de Invierno?
El corazón simbólico de los juegos latirá con fuerza esa noche del 6 de febrero de 2026, en el Estadio San Siro de Milán, que albergará la ceremonia de apertura titulada "Armonía”. Bajo la dirección creativa de Marco Balich, responsable de múltiples ceremonias olímpicas, el espectáculo buscará narrar la historia de la belleza y la identidad italiana, centrándose en cambio en la humanidad y la paz.
El recorrido de la antorcha olímpica de invierno
Todo empezó con el camino hacia el pebetero el 26 de noviembre de 2025 con el encendido de la llama en la antigua Olimpia, Grecia. Tras su entrega oficial a Italia en Atenas el 4 de diciembre, el relevo de la Antorcha Olímpica inició un recorrido nacional de 12,000 kilómetros desde Roma el 6 de diciembre de 2025, pasando por lugares icónicos como el Gran Canal de Venecia el 22 de enero de 2026. Un momento histórico para el deporte ocurrirá el 26 de enero, cuando la antorcha regrese a Cortina d'Ampezzo exactamente 70 años después de la inauguración de sus primeros juegos en 1956.
Finalmente, la llama entrará en el Estadio San Siro el 6 de febrero para dar inicio a una competencia que busca dejar un legado de sostenibilidad y renovación cultural en todo el norte de Italia.
Publicidad
¿Quiénes participarán en la ceremonia de inauguración de Milán-Cortina 2026?
La ceremonia tendrá estrellas internacionales como Mariah Carey, quien interpretará temas en italiano con iconos locales como Andrea Bocelli, Laura Pausini y la actriz Matilda De Angelis. Un hito técnico será el encendido al mismo tiempo de dos pebeteros en el Arco della Pace de Milán y en la Piazza Dibona de Cortina, simbolizando la unión entre la metrópolis y la montaña.
Novedades en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
En cuanto a las competencias, esta edición se coloca como la más diversa de la historia con un total de 116 eventos de medalla distribuidos en 16 disciplinas, las de hielo se llevarán a cabo principalmente en Milán, mientras que las de nieve en Cortina d'Ampezzo.
La gran novedad de estos juegos es el debut del Esquí de Montaña, una disciplina que combina la ascensión y el esquí alpino en terrenos montañosos cubiertos de nieve. Junto a este debut, otras disciplinas tradicionales han sido reformadas para fomentar la igualdad de género y el espectáculo, incluyendo el de Luge dobles femenino y la incorporación de eventos mixtos en Skeleton y Saltos de esquí.
Los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
México será representado por cinco atletas, su mayor representación desde Albertville 1992. En la disciplina de Esquí Alpino, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola, un jóven de 17 años, serán los representantes, quienes harán historia al formar la primera dupla madre e hijo en competir en la misma edición de unos Juegos de Invierno. Al mismo tiempo, Donovan Carrillo y Ricardo Olavarrieta competirán en Patinaje artístico y por último Allan Corona y Regina Martínez competirán en Esquí de fondo, esta última convirtiéndose en la primera mejor mexicana en ser olímpica en esta disciplina.