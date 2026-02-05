Bad Bunny, Green Day, Charlie Puth y el cartel musical completo —y oficial— del domingo del Super Bowl LX

Bad Bunny está listo para hacer historia en el Super Bowl

El astro puertorriqueño Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX, convirtiéndose en el primer artista latino e hispanohablante en liderar este icónico segmento como solista.

Su nombramiento fue anunciado en septiembre de 2025 y desde entonces ha generado debate, admiración e incluso un reacciones políticas que reflejan las tensiones socioculturales que se viven en la actualidad en Estados Unidos.

Todo listo para que Bad Bunny haga historia en el Super Bowl LX (Ishika Samant/Getty Images)

Bad Bunny llegará al Levi’s Stadium de Santa Clara, California en la cima de su carrera. Ganador de múltiples Grammys, artista más escuchado en plataformas globales y con una colección de éxitos que han dado un nuevo rostro al pop mundial.

Su show promete ser íntegramente en español —un gesto importantísimo en este momento para la representación cultural en Estados Unidos— y un tributo directo a sus raíces.

Desde que se confirmó, Bad Bunny ha hecho declaraciones que han contribuido a generar expectativa con rumbo a su presentación en el halftime show.

Bad Bunny llega al Super Bowl en su mejor momento (Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording A)

Durante la entrega de los premios Grammy criticó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), llamando a reconocer la humanidad y dignidad de las comunidades inmigrantes y latinoamericanas, y afirmando que la lucha ante el odio debe hacerse “con amor”.

Estas palabras han alimentado tanto la celebración de sus seguidores como la crítica de los sectores conservadores, al punto de que organizaciones políticas de ultraderecha organizaron un show paralelo como respuesta a su presencia en el evento.

Artísticamente, Bad Bunny es conocido por fusionar reggaetón, trap y ritmos caribeños con letras que oscilan entre lo íntimo y lo sociopolítico, lo que se tradujo, gracias a su más reciente disco Debí Tirar Más Fotos, en hacerse acreedor a tres Grammys, incluido el del Álbum del Año, el primero completamente en español en llevarse este reconocimiento en la historia de los premios.