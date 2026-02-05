Super Bowl LX e inclusión: intérpretes traducirán el show de Bad Bunny y el resto de los artistas a lenguaje de señas

El espectáculo musical del Super Bowl LX marcará un momento pocas veces visto en la historia de la NFL porque, además de ofrecer un cartel que ya es diverso en géneros y personalidades, también será un ejemplo de inclusión y diversidad de lenguajes que forman el repertorio.
Además del cartel del que ya hablamos, resalta la presencia de dos intérpretes de lenguaje de señas puertorriqueños que harán accesible las presentaciones musicales para los aficionados con problemas de audición.
Se trata de Celimar Rivera Cosme, encargada de traducir la presentación de Bad Bunny al lenguaje de señas puertorriqueño (LSPR) durante show de medio tiempo, una primera vez histórica en este escenario global, y Julián Ortiz, quien traducirá “America the Beautiful” al American Sign Language (Lenguaje de Señas Estadounidense).
¿Quién es Celimar Rivera Cosme, intérprete que traducirá el show de Bad Bunny en el Super Bowl al lenguaje de señas?
Celimar Rivera Cosme es una intérprete parcialmente sorda, activista cultural y artista de performance que ha destacado por convertir la interpretación en una experiencia tan expresiva y musical como la propia actuación de los artistas con los que trabaja.
En su trabajo, el lenguaje de señas deja de ser una mera traducción literal para convertirse en una coreografía de ritmo, emoción y narrativa visual que conecta con el público sordo y oyente por igual, algo que ella misma ha definido como “más que interpretar, es performar”.
Su historia con Bad Bunny viene de tiempo atrás. Tras viralizarse en 2022 por su trabajo traduciendo conciertos suyos en Puerto Rico, Rivera Cosme fue invitada oficialmente a colaborar con la producción de sus eventos, incluida la residencia en “El Choli”, donde consolidó su reputación por llevar el ritmo, la actitud y la energía del artista a cada signo.
Su participación en el Super Bowl LX representa una reivindicación del lenguaje de señas puertorriqueño como expresión cultural propia, distinta del American Sign Language; con su gramática, ritmo y tradición.
Su inclusión en el espectáculo es parte de un programa más amplio de accesibilidad en la final de la NFL. Además de ella, intérpretes como Fred Beam y Julian Ortiz ofrecerán traducciones en Lenguaje de Señas Estadounidense durante el himno nacional, “America the Beautiful” y “Lift Every Voice and Sing”, asegurando que este Super Bowl sea también una celebración de la música hecha accesible para todos.
Julian Ortiz, el puertorriqueño que traducirá “America the Beautiful” en el Super Bowl
Julian Ortiz es un intérprete y performer puertorriqueño sordo que estará a cargo de traducir “America the Beautiful” al American Sign Language (ASL) durante la ceremonia previa al Super Bowl LX en Santa Clara, California.
Su participación forma parte del compromiso de la NFL con la accesibilidad e inclusión en sus espectáculos musicales, un aspecto remarcado para esta edición del evento con intérpretes especializados tanto en ASL como en otras lenguas de señas.
Ortiz combina su identidad cultural puertorriqueña con su experiencia como artista de música interpretada en señas, llevando el ritmo, la emoción y la narrativa musical a audiencias sordas y oyentes por igual.
Según reportes, ha participado en presentaciones de alto perfil como livestreams musicales de plataformas como Amazon y festivales que han buscado ampliar la visibilidad de la lengua de señas en contextos artísticos.
Su enfoque pone el énfasis en la fidelidad de la traducción y en la energía performativa del lenguaje de señas, algo crucial para canciones patrióticas como “America the Beautiful”.
En el contexto del Super Bowl LX, su labor es parte de un despliegue coordinado de intérpretes —incluyendo al veterano Fred Beam para el himno nacional y “Lift Every Voice and Sing”— que busca hacer del espectáculo musical un evento accesible y emocionalmente completo para personas sordas y con discapacidades auditivas.