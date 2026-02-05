Super Bowl LX e inclusión: intérpretes traducirán el show de Bad Bunny y el resto de los artistas a lenguaje de señas

El orgullo puertorriqueño de Bad Bunny estará reforzado en el Super Bowl (Instagram / Bad Bunny)

¿Quién es Celimar Rivera Cosme, intérprete que traducirá el show de Bad Bunny en el Super Bowl al lenguaje de señas?

Celimar Rivera Cosme es una intérprete parcialmente sorda, activista cultural y artista de performance que ha destacado por convertir la interpretación en una experiencia tan expresiva y musical como la propia actuación de los artistas con los que trabaja.

En su trabajo, el lenguaje de señas deja de ser una mera traducción literal para convertirse en una coreografía de ritmo, emoción y narrativa visual que conecta con el público sordo y oyente por igual, algo que ella misma ha definido como “más que interpretar, es performar”.

Celimar Rivera Cosme es una conocida colaboradora de Benito en sus conciertos (Ishika Samant)

Su historia con Bad Bunny viene de tiempo atrás. Tras viralizarse en 2022 por su trabajo traduciendo conciertos suyos en Puerto Rico, Rivera Cosme fue invitada oficialmente a colaborar con la producción de sus eventos, incluida la residencia en “El Choli”, donde consolidó su reputación por llevar el ritmo, la actitud y la energía del artista a cada signo.

Su participación en el Super Bowl LX representa una reivindicación del lenguaje de señas puertorriqueño como expresión cultural propia, distinta del American Sign Language; con su gramática, ritmo y tradición.

Su inclusión en el espectáculo es parte de un programa más amplio de accesibilidad en la final de la NFL. Además de ella, intérpretes como Fred Beam y Julian Ortiz ofrecerán traducciones en Lenguaje de Señas Estadounidense durante el himno nacional, “America the Beautiful” y “Lift Every Voice and Sing”, asegurando que este Super Bowl sea también una celebración de la música hecha accesible para todos.