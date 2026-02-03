Exnovia de Bad Bunny aparece en los Grammy y desata rumores de un posible regreso

Bad Bunny ha estado en el centro de las conversación durante las últimas semanas. A unos cuantos días de su esperado show de medio tiempo en el Super Bowl LX y después de su gran victoria en los Premios Grammy, donde se coronó como el ganador del Mejor Álbum del Año, el cantante puertoriqueño se ha convertido en una de las figuras más observadas del momento.
Es por ello que los fans están más atentos que nunca, dando como resultado el descubrimiento de que el cantante podría haber regresado con su exnovia más querida, Gabriela Berlingeri, quien fue vista celebrando la victoria del puertoriqueño durante la ceremonia de los Grammy.
Gabriela Berlingeri reaparece en el círculo de Bad Bunny
Un video tomado entre el público fue el que inició los rumores. El ángulo muestra a la audiencia celebrando mientras Bad Bunny daba su discurso de aceptación. Entre la multitud, específicamente la sección del círculo cercano del artista, los fans notaron la presencia de Gabriela Berlingeri, quien también estaba mostrando su apoyo y entusiasmo.
El clip se viralizó en redes sociales y las personas han hecho otros descubrimientos que apuntan a un posible regreso entre el cantante y su expareja.
En su cuenta de Instagram, Gabriela publicó una foto sosteniendo bebidas junto a otras personas. A pesar de que la foto no revela más que manos y vasos, los fans notaron que en su muñeca tiene puesta una pulsera de Pase Premium de Crypto.com Arena, recinto donde se realizó la premiación. Además, en sus historias colocó el post que hizo la cuenta oficial de los Grammy sobre la victoria del cantante en la categoría de Mejor Álbum del Año.
Otra prueba que las personas encontraron es un video que un amigo cercano del puertoriqueño publicó en sus historias. En él se ve la celebración de la audiencia tras obtener el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana. Los más observadores se dieron cuenta de que se alcanza a ver la mano de una mujer con un diseño de uñas muy parecido al de Berlingeri.
La relación de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri
La historia de amor del cantante de reguetón y la diseñadora comenzó en 2017. Bad Bunny se presentó como invitado en un concierto del dúo musical puertoriqueño, Zion & Lennox. Posteriormente fue a cenar con su familia a un restaurante en Puerto Rico, donde conoció a Gabriela. El cantante menciona: “Comenzamos a hablar y de ahí continuamos viéndonos".
Su relación inició poco tiempo después y durante varios años se mantuvo muy privada. Fue hasta el 2020 que hicieron una aparición pública en un juego de básquetbol en Miami. Asimismo, con la pandemia, Bad Bunny comenzó a publicar más cosas sobre su relación en sus cuentas de redes, incluso hizo declaraciones sobre lo enamorado que estaba: “Esta cuarentena me ha hecho entender que ella es la mejor compañera que yo puedo tener".
Con el paso de los años, la influencer puertorriqueña hizo apariciones en canciones y videos del artista como 'EN CASITA' o 'Tití me preguntó', y la pareja se volvió una muy querida por los fans. Sin embargo, en 2022, se confirmó su ruptura cuyos detalles se mantuvieron en privado.
¿Bad Bunny regresó con
Gabriela Berlingeri
?
Esta no es la primera vez que Gabriela es vista mostrando su apoyo a Bad Bunny después de su separación. La creadora de contenido ya había expresado su apoyo al artista en sus redes sociales incluso estando separados. Asimismo, los han visto en distintas ocasiones durante el último año, una de ellas siendo el listening party de 'DtMF' o su aparición en un show VIP de Elvis Crespo.
Aunque los rumores han llegado incluso a la posibilidad de un compromiso, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado un regreso oficial como pareja.