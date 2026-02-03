Exnovia de Bad Bunny aparece en los Grammy y desata rumores de un posible regreso

Gabriela Berlingeri reaparece en el círculo de Bad Bunny

Un video tomado entre el público fue el que inició los rumores. El ángulo muestra a la audiencia celebrando mientras Bad Bunny daba su discurso de aceptación. Entre la multitud, específicamente la sección del círculo cercano del artista, los fans notaron la presencia de Gabriela Berlingeri, quien también estaba mostrando su apoyo y entusiasmo.

Una de las exparejas más conocidas de Bad Bunny es Gabriela Berlingeri, a quien le dedicó varias de sus canciones durante su relación. (Getty Images. Instagram/@gabrielaberlingeri)

El clip se viralizó en redes sociales y las personas han hecho otros descubrimientos que apuntan a un posible regreso entre el cantante y su expareja.

En su cuenta de Instagram, Gabriela publicó una foto sosteniendo bebidas junto a otras personas. A pesar de que la foto no revela más que manos y vasos, los fans notaron que en su muñeca tiene puesta una pulsera de Pase Premium de Crypto.com Arena, recinto donde se realizó la premiación. Además, en sus historias colocó el post que hizo la cuenta oficial de los Grammy sobre la victoria del cantante en la categoría de Mejor Álbum del Año.

La foto que Gabriela Berlingeri publicó en sus historias de Instagram. (Instagram/@gabrielaberlingeri)

Otra prueba que las personas encontraron es un video que un amigo cercano del puertoriqueño publicó en sus historias. En él se ve la celebración de la audiencia tras obtener el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana. Los más observadores se dieron cuenta de que se alcanza a ver la mano de una mujer con un diseño de uñas muy parecido al de Berlingeri.