'All American Halftime Show', el espectáculo que quiere hacerle sombra a Bad Bunny el domingo del Super Bowl
Para quienes no se sienten representados por Bad Bunny, Kid Rock encabeza el 'All American Halftime Show', con música country, un discurso conservador y una clara batalla política y cultural en horario estelar.
El All American Halftime Show comienza a convertirse en una de las historias más comentadas rumbo al domingo del Super Bowl LX.
Esto, por la carga política y no sólo musical que representa este espectáculo encabezado por Kid Rock, que busca hacerle sombra a la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del partido donde los New England Patriots y los Seattle Seahawks buscarán coronarse como campeones de la NFL, el 8 de febrero.
Publicidad
All American Halftime Show: ¿qué es?
A diferencia del tradicional espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, organizado por la NFL y en esta edición encabezado por el astro latino y reciente ganador de tres premios Grammy (incluido el de Álbum del Año), Bad Bunny, este evento alternativo nace de la organización conservadora estadounidense Turning Point USA.
El All American Halftime Show busca ofrecer una opción de entretenimiento paralela y contracultural, con un llamado a las audiencias que consideran que la elección del artista oficial no representa los “valores americanos tradicionales”.
El show alternativo será transmitido en vivo y al mismo tiempo que el espectáculo oficial, alrededor de las 7:00 de la noche (hora del centro de México).
Publicidad
¿A quién se le ocurrió organizar un show de medio tiempo alternativo al de Bad Bunny?
La idea del All American Halftime Show se anunció en octubre de 2025, en respuesta a la elección de Bad Bunny como cabeza del espectáculo oficial del Super Bowl, lo que generó críticas entre sectores conservadores dado que el repertorio del cantante es 100 por ciento en español, además de las posturas políticas del artista y su marcado perfil progresista.
Detrás del espectáculo que encabezará Kid Rock, se encuentra Turning Point USA, la organización sin fines de lucro fundada por el activista conservador Charlie Kirk, quien fue asesinado en septiembre de 2025.
Para sus organizadores, este evento representa un contrapeso cultural; un espectáculo que, según ellos, exalta valores como "fe, familia y libertad", frente a lo que describen como una oferta mainstream más globalizada y politizada.
Kid Rock será el rostro principal del evento, dado que su carrera y sus posturas públicas, incluida una cercanía histórica con sectores políticos de derecha, lo convirtieron en el símbolo cultural del espectáculo.
Publicidad
¿Qué artistas se presentarán en el All American Halftime Show?
El All American Halftime Show contará con un elenco fuertemente marcado por la música country y el rock, encabezado por Kid Rock (nombre real: Robert James Ritchie), cantante y compositor nacido en Detroit, conocido por mezclar rock, rap y country y por su presencia polémica en la cultura pop y política estadounidense, y que cuenta con una imagen pública asociada a temas de identidad nacional.
Además, el cartel lo completan los siguientes artistas:
Brantley Gilbert
Cantautor de country rock de Georgia, autor de éxitos como “Country Must Be Country Wide” y “One Hell of an Amen”. Se caracteriza por un sonido sureño, influencias rockeras y letras centradas en la vida rural estadounidense.
Lee Brice
Estrella del country contemporáneo con varios éxitos musicales, incluido “I Don’t Dance”. Cantautor que ha forjado una carrera sólida en festivales y premios del género, con estilo emocional y melodías accesibles.
Gabby Barrett
Cantante surgida del reality musical American Idol, galardonada como nueva artista del año en los Academy of Country Music Awards. Su presencia suma una voz femenina potente y reciente al cartel, con amplia popularidad en la escena country.
Dónde ver el espectáculo de medio tiempo encabezado por Kid Rock
El All American Halftime Show no se transmitirá por las grandes cadenas deportivas tradicionales. En cambio, estará disponible en plataformas digitales y canales con fuerte presencia conservadora.
YouTube, X y Rumble. Transmisión en vivo desde las cuentas oficiales de Turning Point USA.
Redes y canales asociados:Daily Wire+, Real America’s Voice, TBN, CHARGE!, The National News Desk, NTD.com, OAN News.
La intención de los organizadores, según se ha reportado, es alcanzar a audiencias que prefieren ver “un espectáculo con valores tradicionales” durante el mismo segmento televisivo en el que millones estarán pendientes del show oficial del medio tiempo del Super Bowl LX encabezado por Bad Bunny, quien es un ícono global de la música urbana, ampliamente celebrado por su influencia cultural y su defensa de causas sociales como los derechos LGBTQ+, inmigrantes y críticas abiertas al régimen de Donald Trump.