'All American Halftime Show', el espectáculo que quiere hacerle sombra a Bad Bunny el domingo del Super Bowl

¿A quién se le ocurrió organizar un show de medio tiempo alternativo al de Bad Bunny?

La idea del All American Halftime Show se anunció en octubre de 2025, en respuesta a la elección de Bad Bunny como cabeza del espectáculo oficial del Super Bowl, lo que generó críticas entre sectores conservadores dado que el repertorio del cantante es 100 por ciento en español, además de las posturas políticas del artista y su marcado perfil progresista.

Detrás del espectáculo que encabezará Kid Rock, se encuentra Turning Point USA, la organización sin fines de lucro fundada por el activista conservador Charlie Kirk, quien fue asesinado en septiembre de 2025.

Para sus organizadores, este evento representa un contrapeso cultural; un espectáculo que, según ellos, exalta valores como "fe, familia y libertad", frente a lo que describen como una oferta mainstream más globalizada y politizada.

Kid Rock será el rostro principal del evento, dado que su carrera y sus posturas públicas, incluida una cercanía histórica con sectores políticos de derecha, lo convirtieron en el símbolo cultural del espectáculo.