Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann escriben un nuevo capítulo juntos a seis años de su divorcio

Aislinn y Mauricio se reencuentran en Hasta el Fin del Mundo

La noticia fue confirmada en redes sociales tanto por Aislinn Derbez como por Mauricio Ochmann , quienes compartieron su participación en el proyecto dirigido por Emiliano Castro Vizcarra. El anuncio tomó por sorpresa a los fans, ya que la pareja se había separado hace seis años, aunque siempre mantuvieron una relación cordial por el bienestar de su hija Kailani.

Aislinn acompañó la revelación con un mensaje emotivo y reflexivo: “Hay películas que se escriben en un momento de la vida y se terminan contando en otro completamente distinto”, escribió la actriz, subrayando la carga emocional del proyecto y la evolución de los vínculos humanos más allá de etiquetas tradicionales.

La actriz también habló sobre la inspiración detrás de “Hasta el Fin del Mundo”, una película que explora la complejidad de los vínculos afectivos y la manera en que ciertas historias de amor permanecen presentes incluso cuando cambian con el tiempo.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochman tomados de la mano en Madrid (QUIÉN)

“Tal vez por eso Hasta el Fin del Mundo tiene algo tan especial: porque habla de esos vínculos que no caben en una etiqueta. Los que cambian, se rompen, se transforman, pero de alguna forma siguen siendo parte de quiénes somos. Qué cosa tan rara y profundamente humana es mirar una historia de amor desde otro lugar de la vida. Y hoy por fin la compartimos con ustedes” escribió.

El texto cerró con una frase que encendió aún más la conversación en redes: “Nos vemos en el cine (Y no, no es IA)”, lo que provocó reacciones inmediatas entre sus seguidores, quienes interpretaron el mensaje como una confirmación de que la química entre ambos sigue intacta, ahora desde una nueva etapa profesional. a lo que Mauricio respondió: “Que bonito y especial ver materializado este proyecto juntos”.