Cristian Castro desmiente romance con la empresaria Victoria Kühne

Cristian Castro desmiente romance con Victoria Kühne

Hace apenas unas semanas, la empresaria regiomontana Victoria Kühne compartió imágenes y mensajes que hacían pensar que había iniciado una relación sentimental con Cristian Castro , sin embargo, ahora fue el propio cantante quien aclaró la situación y aseguró que entre ellos sólo existe una amistad y una relación profesional.

Cristian Castro y Victoria Kühne (Instagram)

“En realidad creo que fue como... No sé... sí se dio ese como chispazo de que éramos novios, pero no, somos colegas, amigos. Obviamente que me interesa mucho estar en contacto con ella porque tiene muchos proyectos muy lindos y porque me ofrece su estudio. Todo eso me interesa mucho también como productora, me interesa muchísimo, pero mejor tranquilo”, explicó el artista.

Durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto, tras ofrecer un concierto en Aguascalientes, Cristian confesó que actualmente la soltería no es precisamente algo que disfrute: “Pues forzadamente sí, la verdad muy triste porque no me gusta estar solo, no me gusta”, reconoció.