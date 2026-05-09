Vadhir Derbez revela cómo reaccionó su familia tras señalamientos de abuso y pide castigo por acusaciones falsas

Vadhir Derbez rompió el silencio sobre la acusación de presunto abuso presentada por una modelo y aseguró estar atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida personal y profesional.
El actor ofreció una entrevista a Ventaneando, donde habló del impacto que ha tenido el caso, defendió su inocencia, reveló cómo se encuentra su familia ante la polémica y pidió responsabilidad al abordar la información mientras el proceso legal sigue en curso.
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Vadhir Derbez revela cómo reaccionó su familia ante señalamientos de abuso
La polémica surgió luego de que una modelo presentara una denuncia en su contra por un presunto abuso ocurrido durante una grabación en una famosa locación utilizada para producciones audiovisuales. Desde que el caso salió a la luz, el hijo de Eugenio Derbez ha negado tajantemente los señalamientos y asegura contar con pruebas que respaldan su versión.
Al ser cuestionado sobre cómo esta situación ha afectado su trabajo, sus planes y su vida personal, Vadhir no ocultó su molestia ante la ola de especulaciones.
“Imagínate el coraje que me da tener que estar saliendo a hablar de esto. Ustedes me conocen, yo me la paso alejado de polémicas, de escándalos. Soy una persona supertrabajadora, que me gusta hacer las cosas bien”, expresó.
El actor también lanzó un llamado directo a medios y creadores de contenido para que manejen la noticia con responsabilidad y no prioricen titulares escandalosos.
“Le pido a la prensa y a las cuentas que hacen notas que sean responsables con cómo cuentan y exponen esta noticia, no dejarse llevar nada más por el morbo para tener encabezados jugosos para jalar clics, porque al final están ensuciando una imagen”, declaró.
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Vadhir Derbez pide castigo ante lo que dice son acusaciones falsas
Además, insistió en que confía plenamente en el proceso legal y pidió esperar el resultado de las investigaciones antes de emitir juicios.
“Estoy seguro de mi inocencia. Esperemos a lo que digan las leyes, los jueces, con todas las pruebas que estamos metiendo. Ya que tengamos un resultado, entonces cada quien hace lo que quiera con eso”, comentó.
Uno de los puntos más polémicos de la denuncia es la declaración de la modelo, quien habría asegurado que caminó alrededor de 50 pasos para llegar al supuesto camerino donde ocurrieron los hechos. Sobre ello, Vadhir afirmó que existen inconsistencias en la versión presentada.
“No, a ver, es una casa bastante grande y hay mil cuartos de locación donde peinan a la gente, donde de repente me metían a mí. Pero hay muchas inconsistencias en la declaración, cosa que será parte de la defensa”, explicó.
Según el actor, su equipo cuenta con videos, cámaras de seguridad y material grabado durante toda la producción que, asegura, demostrarían que nunca estuvo solo.
“Tenemos cámaras de seguridad, videos de celulares y mil cosas que demuestran que yo en todo momento estoy rodeado de gente”, sostuvo.
Vadhir también reveló que ni siquiera conocía previamente a la denunciante y dejó entrever que sospecha que podría haber algo más detrás del caso.
“No la conocía. Esto es mucho más grande que una persona. Hay toda una organización detrás. Me la ofrecieron de una agencia, me enseñaron dos veces a esta persona y las dos dije que no”, relató, asegurando que terminó trabajando con ella porque otras opciones ya no estaban disponibles.
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Vadhir Derbez irá hasta las últimas consecuencias ante lo que señala como un caso de extorsión
El actor fue contundente al señalar que buscará llegar hasta las últimas consecuencias legales, no solo para limpiar su nombre, sino para que cualquier persona involucrada enfrente consecuencias si se demuestra una acusación falsa.
“No te puedes imaginar el infierno que es esto. Es muy fácil juzgar desde casa, pero no saben lo duro que ha sido. Confío mucho en mi equipo legal y en las pruebas que tenemos para llegar a una resolución positiva”, afirmó.
Finalmente, habló del impacto emocional que esta situación ha tenido en su familia, incluida la preocupación por proyectos profesionales que podría compartir con su padre, Eugenio Derbez.
“Mi familia está igual en shock que yo y esperando que esto se resuelva lo antes posible. No la he estado pasando nada bien. Me pone muy triste todo esto”, confesó, al tiempo que agradeció el apoyo de fans, marcas y personas cercanas que han permanecido a su lado durante la controversia.