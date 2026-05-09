Vadhir Derbez revela cómo reaccionó su familia tras señalamientos de abuso y pide castigo por acusaciones falsas

Vadhir Derbez pide castigo ante lo que dice son acusaciones falsas

Además, insistió en que confía plenamente en el proceso legal y pidió esperar el resultado de las investigaciones antes de emitir juicios.

“Estoy seguro de mi inocencia. Esperemos a lo que digan las leyes, los jueces, con todas las pruebas que estamos metiendo. Ya que tengamos un resultado, entonces cada quien hace lo que quiera con eso”, comentó.

Uno de los puntos más polémicos de la denuncia es la declaración de la modelo, quien habría asegurado que caminó alrededor de 50 pasos para llegar al supuesto camerino donde ocurrieron los hechos. Sobre ello, Vadhir afirmó que existen inconsistencias en la versión presentada.

Eugenio y Vadhir Derbez (Momodu Mansaray/Getty Images)

“No, a ver, es una casa bastante grande y hay mil cuartos de locación donde peinan a la gente, donde de repente me metían a mí. Pero hay muchas inconsistencias en la declaración, cosa que será parte de la defensa”, explicó.

Según el actor, su equipo cuenta con videos, cámaras de seguridad y material grabado durante toda la producción que, asegura, demostrarían que nunca estuvo solo.

“Tenemos cámaras de seguridad, videos de celulares y mil cosas que demuestran que yo en todo momento estoy rodeado de gente”, sostuvo.

Vadhir también reveló que ni siquiera conocía previamente a la denunciante y dejó entrever que sospecha que podría haber algo más detrás del caso.

“No la conocía. Esto es mucho más grande que una persona. Hay toda una organización detrás. Me la ofrecieron de una agencia, me enseñaron dos veces a esta persona y las dos dije que no”, relató, asegurando que terminó trabajando con ella porque otras opciones ya no estaban disponibles.

