¿Bad Bunny usó chaleco antibalas en los Grammys 2026 ante amenazas?

Las amenazas contra Bad Bunny por su presentación en el Super Bowl

Desde que Bad Bunny fue anunciado como el artista a presentarse en el Super Bowl LX este domingo 8 de febrero, el público más conservador de Estados Unidos se mostró en contra de la decisión de la NFL argumentando que debía presentarse un artista estadounidense y que el cantante de Puerto Rico tiene posturas políticas contrarias al gobierno actual, incluso, Donald Trump declaró que no asistirá al partido.

En 2025, Bad Bunny anunció que no llevaría su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour a Estados Unidos por temor a las redadas de ICE. En una entrevista con la revista i-D, comentó que “hubo muchas razones por las que no me presenté en Estados Unidos, ninguna de ellas fue por odio; he actuado allí muchas veces […]. Pero estaba el problema de que, por ejemplo, ICE podría estar afuera [de mi concierto]. Y es algo que estábamos hablando y que nos preocupaba mucho”.

Nuevamente Bad Bunny puso su mano en su torso mientras aceptó uno de sus premios. (Getty Images)

A través de redes sociales, algunos usuarios han amenazado con boicotear el Medio Tiempo del Super Bowl LX, sobre todo después de que Benito pronunciaea "fuera ICE" al aceptar el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana. Aquellos en contra de Bad Bunny amenazan con no ver su presentación o con sintonizar el espectáculo alternativo organizado por la agrupación conservadora Turning Point USA llamado The All American Halftime Show , donde solo se presentarán artistas americanos.

Lamentablemente, las amenazas han sido dirigidas específicamente hacia Bad Bunny, siendo unas más agresivas que otras; sin embargo, hasta el momento, el puertorriqueño no ha dado respuesta a las intimidaciones y continúa manteniendo los detalles de su show de medio tiempo en misterio.