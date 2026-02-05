¿Bad Bunny usó chaleco antibalas en los Grammys 2026 ante amenazas?

Usuarios de redes sociales, principalmente TikTok, viralizaron la teoría de que Bad Bunny usó un chaleco antibalas durante la reciente ceremonia de los Grammys el pasado 1 de febrero. El rumor sugiere que debajo de su smoking, Benito llevaba protección por presuntas amenazas de muerte ante su próxima presentación en el Super Bowl, este domingo 8 de febrero de 2026.
El rumor sobre el chaleco antibalas de Bad Bunny
Esta teoría está fundamentada en las actitudes del cantante puertorriqueño durante la gala: fue visto poniendo su mano en el abdomen durante gran parte de la noche y evitó el contacto físico con algunos artistas.
El hecho de que asistiera a la ceremonia sin compañía acrecentó los rumores.
Además, usuarios de redes sociales notaron que Benito se veía más robusto de lo normal y actuó de manera nerviosa durante la ceremonia, por ejemplo, cuando Lady Gaga se acercó a saludarlo por la espalda y él se asustó; sin embargo, estas únicamente son percepciones del público, pues el cantante de BAILE INoLVIDABLE no se ha expresado al respecto.
Esa noche, Bad Bunny usó un smoking de Schiaparelli de terciopelo con costuras entrecruzadas en la espalda que entallaron su cintura e hicieron que su espalda pareciera más ancha.
Las amenazas contra Bad Bunny por su presentación en el Super Bowl
Desde que Bad Bunny fue anunciado como el artista a presentarse en el Super Bowl LX este domingo 8 de febrero, el público más conservador de Estados Unidos se mostró en contra de la decisión de la NFL argumentando que debía presentarse un artista estadounidense y que el cantante de Puerto Rico tiene posturas políticas contrarias al gobierno actual, incluso, Donald Trump declaró que no asistirá al partido.
En 2025, Bad Bunny anunció que no llevaría su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour a Estados Unidos por temor a las redadas de ICE. En una entrevista con la revista i-D, comentó que “hubo muchas razones por las que no me presenté en Estados Unidos, ninguna de ellas fue por odio; he actuado allí muchas veces […]. Pero estaba el problema de que, por ejemplo, ICE podría estar afuera [de mi concierto]. Y es algo que estábamos hablando y que nos preocupaba mucho”.
A través de redes sociales, algunos usuarios han amenazado con boicotear el Medio Tiempo del Super Bowl LX, sobre todo después de que Benito pronunciaea "fuera ICE" al aceptar el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana. Aquellos en contra de Bad Bunny amenazan con no ver su presentación o con sintonizar el espectáculo alternativo organizado por la agrupación conservadora Turning Point USA llamado The All American Halftime Show , donde solo se presentarán artistas americanos.
Lamentablemente, las amenazas han sido dirigidas específicamente hacia Bad Bunny, siendo unas más agresivas que otras; sin embargo, hasta el momento, el puertorriqueño no ha dado respuesta a las intimidaciones y continúa manteniendo los detalles de su show de medio tiempo en misterio.