Todas las polémicas que Victoria y David Beckham han vivido

Durante 28 años, Victoria y DavidBeckham han sido la pareja predilecta de la cultura pop, título que ha llegado con dificultades.
Su historia de amor nunca ha estado separada del mundo del espectáculo, al contrario, es protagonista. Es por eso que se han visto envueltos en inevitables polémicas que los han convertido en un mito de la moda y el futbol.
Rumores de infidelidad sacudieron a la pareja de David y Victoria Beckham
La primera gran grieta pública que tuvieron que afrontar David y Victoria Beckham apareció en 2004, cuando la prensa británica reportó que David presuntamente mantenía un romance con su asistente Rebecca Loos mientras jugaba para el Real Madrid.
Loos dio entrevistas y vendió exclusivas al respecto, lo que elevó el escándalo hasta convertirse en noticia mundial.
A pesar de que los Beckham negaron rotundamente los rumores, el público lo tomó como una señal de crisis marital, esperando un divorcio inminente.
Años más tarde, David habló al respecto en su serie documental Beckham, donde dijo que "Victoria lo es todo para él. Verla herida fue increíblemente difícil, pero somos luchadores. Tuvimos que luchar por nuestra familia".
Sus inolvidables 'matching looks' de los Beckham
David y Victoria Beckham son considerados como íconos de la moda en pareja por sus looks perfectamente coordinados, pero a finales de los noventa, había quienes criticaban fuertemente el compromiso que tenían con su estilo personal.
Entre sus outfits más recordados (y criticados) están sus trajes de cuero, los matching outfits blancos de pies a cabeza y el impactante morado que utilizaron para la recepción de su boda. Todos son reliquias del estilo Y2K.
Mientras tanto, el propio David se convirtió en el centro del debate por sus radicales cambios de look, deslumbrando con cabello rubio, mohicano, coletas, esmalte de uñas y joyería maximalista.
Esto incomodaba a los puristas del futbol, quienes consideraban que Beckham se preocupaba demasiado por la moda, lo que no era bien visto para un deportista en aquel entonces.
Los implantes de Victoria Beckham
Durante los años 2000, cuando estaba en plena transición de "Posh Spice" a diseñadora de moda, Victoria adoptó un look corporal más voluminoso que se alejaba de su imagen de popstar.
Tras la explosión del tema en los medios, Victoria negó rotundamente el haberse sometido a cirugía para aumentar su busto, convirtiéndolo en sólo un rumor.
Años después, en 2017 se abrió al respecto y confirmó haberse puesto implantes para lidiar con el escrutinio público de su imagen.
Sin embargo, terminó por retirárselos y en una carta a su yo de 18 años, le pidió que tuviera una mayor autoestima y no permitiera que las voces del público llegaran a su cabeza.
La familia también sufrió de fuertes impactos en sus carreras.
Cuando el imperio Beckham estuvo en riesgo de la quiebra
La marca Victoria Beckham, fundada en 2008 por Victoria, enfrentó muchas críticas y cuestionamientos desde su fundación.
Aunque con el tiempo logró posicionarse en el mercado de lujo, durante muchos años la marca vivió una época oscura de pérdidas millonarias que incluso pusieron en riesgo su supervivencia.
Victoria misma ha hablado de las deudas de millones de libras que afrontaron, pues en la etapa inicial de la marca, el gasto estaba "fuera de control".
Las inversiones en desfiles y gastos operativos no se tradujeron inmediatamente en ventas, por lo que tuvo que buscar apoyo externo para no cerrar la marca.
La era de los Galácticos en el Real Madrid
Entre 2003 y 2007, el Real Madrid atravesó la famosa era de los Galácticos, una alineación que apostaba por reunir a superestrellas del deporte como Zinedine Zidane, Luís Figo, Ronaldo Nazário y David Beckham.
Aunque generaron furor a nivel mundial, su fama no venía acompañada del desempeño en la cancha que se esperaba de ellos, y el club pasó por altibajos y tensiones internas.
En julio del 2007 David terminó por salir del club y firmar con Los Angeles Galaxy, mudando su vida y familia a California para una nueva etapa.
En 2023, el documental de Netflix Beckham reavivó algunos de los momentos más controversiales de David y Victoria, lo que la ex-Spice Girl describe como "la etapa más difícil de su matrimonio".