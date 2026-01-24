Todas las polémicas que Victoria y David Beckham han vivido

Rumores de infidelidad sacudieron a la pareja de David y Victoria Beckham

La primera gran grieta pública que tuvieron que afrontar David y Victoria Beckham apareció en 2004, cuando la prensa británica reportó que David presuntamente mantenía un romance con su asistente Rebecca Loos mientras jugaba para el Real Madrid.

Loos dio entrevistas y vendió exclusivas al respecto, lo que elevó el escándalo hasta convertirse en noticia mundial.

A pesar de que los Beckham negaron rotundamente los rumores, el público lo tomó como una señal de crisis marital, esperando un divorcio inminente.

Años más tarde, David habló al respecto en su serie documental Beckham, donde dijo que "Victoria lo es todo para él. Verla herida fue increíblemente difícil, pero somos luchadores. Tuvimos que luchar por nuestra familia".

Victoria Beckham y Rebecca Loos (Getty Images)

Sus inolvidables 'matching looks' de los Beckham

David y Victoria Beckham son considerados como íconos de la moda en pareja por sus looks perfectamente coordinados, pero a finales de los noventa, había quienes criticaban fuertemente el compromiso que tenían con su estilo personal.

Entre sus outfits más recordados (y criticados) están sus trajes de cuero, los matching outfits blancos de pies a cabeza y el impactante morado que utilizaron para la recepción de su boda. Todos son reliquias del estilo Y2K.

Mientras tanto, el propio David se convirtió en el centro del debate por sus radicales cambios de look, deslumbrando con cabello rubio, mohicano, coletas, esmalte de uñas y joyería maximalista.

Esto incomodaba a los puristas del futbol, quienes consideraban que Beckham se preocupaba demasiado por la moda, lo que no era bien visto para un deportista en aquel entonces.

LOS ANGELES - MAY 31: David and Victoria Beckham attend The 2003 MTV Movie Awards held at the Shrine Auditorium on May 31, 2003 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) (Kevin Winter/Getty Images)

Los implantes de Victoria Beckham

Durante los años 2000, cuando estaba en plena transición de "Posh Spice" a diseñadora de moda, Victoria adoptó un look corporal más voluminoso que se alejaba de su imagen de popstar.

Tras la explosión del tema en los medios, Victoria negó rotundamente el haberse sometido a cirugía para aumentar su busto, convirtiéndolo en sólo un rumor.

Años después, en 2017 se abrió al respecto y confirmó haberse puesto implantes para lidiar con el escrutinio público de su imagen.

Sin embargo, terminó por retirárselos y en una carta a su yo de 18 años, le pidió que tuviera una mayor autoestima y no permitiera que las voces del público llegaran a su cabeza.

LONDON - JUNE 9: Singer Victoria Beckham attends the press night for the English National Ballet's performance of Swan Lake at the Royal Albert Hal on June 9, 2004 in London. (Photo by Bruno Vincent/Getty Images) (Bruno Vincent/Getty Images)

La familia también sufrió de fuertes impactos en sus carreras.