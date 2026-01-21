El fenómeno de memes que el 'baile inapropiado' de Victoria Beckham generó

Los memes con IA sobre el “baile inapropiado” de Victoria Beckham

Desde que fueron publicadas las declaraciones de Brooklyn Beckham en las que critica que su mamá acaparara su primer baile de esposos durante su boda con Nicola Peltz en abril de 2022, usuarios de internet han hecho uso de la inteligencia artificial para generar videos recreando el "baile inapropiado" de la diseñadora.



Lo que comenzó como un video cómico se ha convertido en un fenómeno viral que ha llenado el internet de memes que hacen alusión a la escena descrita por Brooklyn Beckham.



A pesar de que la tendencia de crear videos con inteligencia artificial comenzó en 2025 y es cada vez más popular, esta es la primera vez que una celebridad, en este caso Victoria Beckham, es objeto de esta práctica con alcance global.

