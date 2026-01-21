David Beckham y Victoria Beckham reaparecieron en sus cuentas de redes sociales este miércoles, luego de varios días de silencio absoluto en medio de una intensa polémica familiar provocada por las acusaciones públicas de su hijo mayor, Brooklyn Beckham.
Victoria y David Beckham reaparecen en redes tras acusaciones de su hijo Brooklyn
Victoria y David Beckham reaparecen en redes tras acusaciones de su hijo Brooklyn
La reaparición de los Beckham en plataformas como Instagram se produce días después de que Brooklyn, de 26 años, publicara una serie de mensajes y declaraciones en las que expuso profundas tensiones con sus padres, acusándolos de priorizar “la imagen pública” de la familia y de haber intentado interferir en su relación con su esposa, la actriz Nicola Peltz Beckham.
Victoria no solo volvió a compartir publicaciones personales, como felicitaciones a Emma Bunton, excompañera de las Spice Girls, sino que lo hizo por primera vez desde que estalló el conflicto familiar, en el que Brooklyn también señaló supuestas acciones de control e intentos de sabotear su matrimonio desde antes de la boda en 2022.
Por su parte, David Beckham compartió una publicación en la que felicita a Nicky But, exfutbolista y antiguo compañero del delantero.
El distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus papás cobró más relevancia cuando el joven explicó que “no quiere reconciliarse” con la familia y que elegió alejarse para proteger su tranquilidad y la de su esposa, rechazando cualquier cosa que considere que ha sido manipulado o controlado por sus padres a lo largo de los años.
La postura de los Beckham ante las declaraciones de Brooklyn Beckham
Mientras Brooklyn mantenía sus críticas, David y Victoria optaron por mantener un perfil bajo frente a los medios en días recientes, evitando hacer declaraciones directas sobre las acusaciones.
De forma indirecta, David Beckham abordó temas relacionados con la crianza y el uso de redes sociales en entrevistas recientes, señalando que “los niños deben poder equivocarse”, frase que muchos interpretaron como una respuesta más amplia a las tensiones familiares, aunque sin citar el caso específico de Brooklyn.