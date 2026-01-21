Victoria y David Beckham reaparecen en redes tras acusaciones de su hijo Brooklyn

La reaparición de los Beckham en plataformas como Instagram se produce días después de que Brooklyn, de 26 años, publicara una serie de mensajes y declaraciones en las que expuso profundas tensiones con sus padres, acusándolos de priorizar “la imagen pública” de la familia y de haber intentado interferir en su relación con su esposa, la actriz Nicola Peltz Beckham.

Victoria no solo volvió a compartir publicaciones personales, como felicitaciones a Emma Bunton, excompañera de las Spice Girls, sino que lo hizo por primera vez desde que estalló el conflicto familiar, en el que Brooklyn también señaló supuestas acciones de control e intentos de sabotear su matrimonio desde antes de la boda en 2022.

Por su parte, David Beckham compartió una publicación en la que felicita a Nicky But, exfutbolista y antiguo compañero del delantero.

El distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus papás cobró más relevancia cuando el joven explicó que “no quiere reconciliarse” con la familia y que elegió alejarse para proteger su tranquilidad y la de su esposa, rechazando cualquier cosa que considere que ha sido manipulado o controlado por sus padres a lo largo de los años.