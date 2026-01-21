El drama entre Brooklyn Beckham y su familia dio un giro insólito : el hijo mayor de David y Victoria Beckham y su esposa, la actriz Nicola Peltz, tienen en sus manos lo que podría ser el único video de un polémico baile protagonizado por Victoria Beckham durante la boda de la pareja en abril de 2022.
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz tienen el único video del "inapropiado baile" de Victoria Beckham en su boda
De acuerdo con fuentes cercanas a Page Six, durante la recepción celebrada en la residencia familiar de los Peltz en Palm Beach, un momento planificado como el primer baile romántico entre la pareja fue interrumpido por la madre del novio, quien, según los asistentes, subió al escenario y bailó con Brooklyn de manera “muy inapropiada” frente a los aproximadamente 500 invitados.
Brooklyn Beckham expueso públicamente sus sentir en una declaración compartida en redes sociales, señalando que su madre “secuestró” ese momento planeado con Nicola, y que el gesto lo dejó “humillado” y “profundamente incómodo”.
Según él, el instante ocurrido en presencia del cantante Marc Anthony, quien actuaba ese día, fue tan perturbador que la novia llegó a llorar.
El estricto protocolo de la boda incluyó una política de prohibición de teléfonos móviles, con requisitos de entrega al ingreso y acuerdos de confidencialidad para todos los invitados, lo que, según fuentes, facilitó que las únicas imágenes del incidente estén bajo el control exclusivo de Brooklyn y Nicola.
David Beckham reacciona a las declaraciones de Brooklyn
David Beckham rompió el silencio ante las explosivas acusaciones de su hijo Brooklyn, afirmando que los hijos a veces cometen errores y que es parte del proceso de crecer en la era de las redes sociales, sin responder directamente a cada reclamo específico de Brooklyn.
"Cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos". “A veces hay que dejarles cometer también esos errores”, aseguró.
Aunque David Beckham no abordó de forma directa las acusaciones sobre supuestas interferencias en la relación de Brooklyn con su esposa, Nicola Peltz, o las quejas sobre la boda, su comentario sugirió que los errores son parte de la experiencia y que las disputas familiares complejas no se resuelven únicamente con declaraciones públicas.