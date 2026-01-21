Brooklyn Beckham y Nicola Peltz tienen el único video del "inapropiado baile" de Victoria Beckham en su boda

De acuerdo con fuentes cercanas a Page Six, durante la recepción celebrada en la residencia familiar de los Peltz en Palm Beach, un momento planificado como el primer baile romántico entre la pareja fue interrumpido por la madre del novio, quien, según los asistentes, subió al escenario y bailó con Brooklyn de manera “muy inapropiada” frente a los aproximadamente 500 invitados.

Brooklyn Beckham expueso públicamente sus sentir en una declaración compartida en redes sociales, señalando que su madre “secuestró” ese momento planeado con Nicola, y que el gesto lo dejó “humillado” y “profundamente incómodo”.

Nicola y Brooklyn lucieron looks increibles el día de su boda (via Instagram (@opulentstylings))

Según él, el instante ocurrido en presencia del cantante Marc Anthony, quien actuaba ese día, fue tan perturbador que la novia llegó a llorar.

El estricto protocolo de la boda incluyó una política de prohibición de teléfonos móviles, con requisitos de entrega al ingreso y acuerdos de confidencialidad para todos los invitados, lo que, según fuentes, facilitó que las únicas imágenes del incidente estén bajo el control exclusivo de Brooklyn y Nicola.