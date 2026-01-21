Publicidad

Espectáculos

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz tienen el único video del "inapropiado baile" de Victoria Beckham en su boda

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz tienen un video captado durante su boda en 2022, en el que Victoria Beckham protagoniza un baile que, según versiones cercanas, habría provocado incomodidad.
mié 21 enero 2026 08:51 AM
david-beckham-brooklyn-beckham.jpg
David, Victoria, Brooklyn Beckam y Nicola Peltz. (Getty Images)
De acuerdo con fuentes cercanas a Page Six, durante la recepción celebrada en la residencia familiar de los Peltz en Palm Beach, un momento planificado como el primer baile romántico entre la pareja fue interrumpido por la madre del novio, quien, según los asistentes, subió al escenario y bailó con Brooklyn de manera “muy inapropiada” frente a los aproximadamente 500 invitados.

Brooklyn Beckham expueso públicamente sus sentir en una declaración compartida en redes sociales, señalando que su madre “secuestró” ese momento planeado con Nicola, y que el gesto lo dejó “humillado” y “profundamente incómodo”.

Nicola y Brooklyn lucieron looks increibles el día de su boda (via Instagram (@opulentstylings))

Según él, el instante ocurrido en presencia del cantante Marc Anthony, quien actuaba ese día, fue tan perturbador que la novia llegó a llorar.

El estricto protocolo de la boda incluyó una política de prohibición de teléfonos móviles, con requisitos de entrega al ingreso y acuerdos de confidencialidad para todos los invitados, lo que, según fuentes, facilitó que las únicas imágenes del incidente estén bajo el control exclusivo de Brooklyn y Nicola.

Netflix's 'Beckham' UK Premiere - VIP Access
Brooklyn Beckham, Nicola Peltz, David y Victoria Beckham. (Getty Images)

David Beckham reacciona a las declaraciones de Brooklyn

David Beckham rompió el silencio ante las explosivas acusaciones de su hijo Brooklyn, afirmando que los hijos a veces cometen errores y que es parte del proceso de crecer en la era de las redes sociales, sin responder directamente a cada reclamo específico de Brooklyn.

"Cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos". “A veces hay que dejarles cometer también esos errores”, aseguró.

Brooklyn y Nicola con la familia Beckham
Victoria, Brooklyn, Nicola y David Beckham (Instagram)

Aunque David Beckham no abordó de forma directa las acusaciones sobre supuestas interferencias en la relación de Brooklyn con su esposa, Nicola Peltz, o las quejas sobre la boda, su comentario sugirió que los errores son parte de la experiencia y que las disputas familiares complejas no se resuelven únicamente con declaraciones públicas.

