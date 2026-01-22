Este martes, el creador de contenido estadounidense MrBeast y el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez causaron sorpresa y entusiasmo entre habitantes de San Andrés Tepetitlán, municipio de Almoloya de Alquisiras, al arribar en helicóptero a esta comunidad del Estado de México.
MrBeast y Eugenio Derbez causan furor en el Edomex con sorpresiva llegada en helicóptero
El inusual aterrizaje fue captado en video por residentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde decenas de usuarios compartieron imágenes de ambos personajes descendiendo entre la mirada de niños, jóvenes y adultos que no dudaron en acercarse para saludar y tomarse fotografías.
La presencia de MrBeast, nombre real Jimmy Donaldson y Eugenio Derbez en esta localidad generó una movilización digital que colocó en tendencia hashtags como #MrBeastEnEdomex y #EugenioDerbez, dado el enorme alcance global del youtuber y la popularidad internacional del actor mexicano.
Durante su visita, MrBeast recorrió diversas zonas de la comunidad, interactuando con habitantes locales, emprendedores y estudiantes, quienes destacaron la cercanía y accesibilidad de los invitados.
En varios reportes se menciona que el creador habría realizado actividades de apoyo social, incluyendo la entrega de material escolar, becas y la promoción de negocios locales, aunque hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial que confirme todos los detalles de estos actos.
¿Qué hacían MrBeast y Eugenio Derbez juntos en el Edomex?
La visita también ha generado especulaciones respecto al motivo de la presencia conjunta de ambas figuras: mientras algunos medios locales señalan que podría tratarse de la posible construcción de un telebachillerato o espacio educativo en la zona, otros apuntan a que se trataría de la grabación de contenido audiovisual relacionado con proyectos como “Beast Games 2”, en los que Derbez ha participado recientemente junto a MrBeast.
Al concluir el evento, los habitantes expresaron su asombro por el encuentro inesperado, mientras seguidores en todo el país celebraron la visita en redes sociales con comentarios que resaltan la sorpresa de ver a dos figuras de talla internacional en una comunidad rural del Estado de México.