MrBeast y Eugenio Derbez causan furor en el Edomex con sorpresiva llegada en helicóptero

El inusual aterrizaje fue captado en video por residentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde decenas de usuarios compartieron imágenes de ambos personajes descendiendo entre la mirada de niños, jóvenes y adultos que no dudaron en acercarse para saludar y tomarse fotografías.

La presencia de MrBeast, nombre real Jimmy Donaldson y Eugenio Derbez en esta localidad generó una movilización digital que colocó en tendencia hashtags como #MrBeastEnEdomex y #EugenioDerbez, dado el enorme alcance global del youtuber y la popularidad internacional del actor mexicano.

Durante su visita, MrBeast recorrió diversas zonas de la comunidad, interactuando con habitantes locales, emprendedores y estudiantes, quienes destacaron la cercanía y accesibilidad de los invitados.

En varios reportes se menciona que el creador habría realizado actividades de apoyo social, incluyendo la entrega de material escolar, becas y la promoción de negocios locales, aunque hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial que confirme todos los detalles de estos actos.