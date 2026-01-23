DJ de la boda de Brooklyn Beckham revela detalles del "incómodo" baile con Victoria Beckham

La controversia estalló este lunes, cuando Brooklyn publicó un mensaje en redes sociales en el que acusó a sus padres, David y Victoria Beckham, de haber arruinado momentos clave de su boda. En particular, aseguró que su madre interrumpió su primer baile con Nicola, bailando de forma inapropiada frente a los invitados, lo que lo hizo sentir “incómodo” y “humillado”.

En entrevista con ITV This Morning, DJ Fat Tony, quien estuvo a cargo de la música en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, confirmó que la situación fue tensa para todos los presentes.



“Todo fue realmente incómodo para todos en la sala”, afirmó, aunque negó versiones exageradas que circularon en redes sociales sobre el comportamiento de Victoria Beckham.

Según el DJ, el cantante Marc Anthony, quien se presentó en la recepción, llamó a Brooklyn al escenario, lo que llevó a los invitados a pensar que Nicola se uniría para el primer baile. Sin embargo, Anthony pidió que subiera “la mujer más hermosa del lugar” y mencionó el nombre de Victoria Beckham, no el de la novia.

Boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Instagram)

DJ Fat Tony aseguró que el baile es solo “una pequeña parte de un problema mucho más grande” dentro de la familia. Añadió que el brunch del día siguiente fue incluso más incómodo, ya que los invitados discutieron lo ocurrido la noche anterior, y que los recién casados abandonaron el evento “devastados”.