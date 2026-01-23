Publicidad

DJ de la boda de Brooklyn Beckham revela detalles del "incómodo" baile con Victoria Beckham

DJ Fat Tony revela el polémico momento durante la boda de Brooklyn Beckham, cuando Victoria Beckham subió al escenario para bailar con su hijo, dejando a Nicola Peltz llorando.
vie 23 enero 2026 12:12 PM
victoria-beckham-bailde-boda-brooklyn-beckham-nicola-peltz.jpg
David Beckha, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. (Getty Images)
La controversia estalló este lunes, cuando Brooklyn publicó un mensaje en redes sociales en el que acusó a sus padres, David y Victoria Beckham, de haber arruinado momentos clave de su boda. En particular, aseguró que su madre interrumpió su primer baile con Nicola, bailando de forma inapropiada frente a los invitados, lo que lo hizo sentir “incómodo” y “humillado”.

En entrevista con ITV This Morning, DJ Fat Tony, quien estuvo a cargo de la música en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, confirmó que la situación fue tensa para todos los presentes.

@itvnews DJ Fat Tony addresses 'what he saw happen' at Brooklyn and Nicola Peltz's wedding. ITV has contacted representatives of Sir David and Victoria Beckham for a response #itvnews ♬ original sound - ITV News

“Todo fue realmente incómodo para todos en la sala”, afirmó, aunque negó versiones exageradas que circularon en redes sociales sobre el comportamiento de Victoria Beckham.

Según el DJ, el cantante Marc Anthony, quien se presentó en la recepción, llamó a Brooklyn al escenario, lo que llevó a los invitados a pensar que Nicola se uniría para el primer baile. Sin embargo, Anthony pidió que subiera “la mujer más hermosa del lugar” y mencionó el nombre de Victoria Beckham, no el de la novia.

in every lifetime.jpg
Boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Instagram)

DJ Fat Tony aseguró que el baile es solo “una pequeña parte de un problema mucho más grande” dentro de la familia. Añadió que el brunch del día siguiente fue incluso más incómodo, ya que los invitados discutieron lo ocurrido la noche anterior, y que los recién casados abandonaron el evento “devastados”.

Nicola Peltz habría salido llorando del salón tras el baile de Brooklyn con Victoria

DJ Fat Tony relató que el momento fue devastador para la pareja. De acuerdo con su testimonio, Nicola Peltz salió del salón llorando, mientras Brooklyn quedó visiblemente afectado en el escenario. Posteriormente, Marc Anthony habría animado a Brooklyn y Victoria a bailar, indicando al joven que pusiera las manos en la cintura de su madre como parte de un baile latino.

“El problema no es si fue inapropiado o no, sino cómo lo vivió Brooklyn”, explicó el DJ, quien señaló que el sentir del novio es lo que define la gravedad del episodio.

Nicola-Peltz-Brooklyn-Beckham
Actualmente Brooklyn Beckham se mantiene alejado de su familia y acusa a sus padres de querer separarlo de Nicola Peltz. (Getty Images)

Por otra parte, el relato del DJ contrasta con otras versiones, incluida la de British Vogue, medio que estuvo presente en la boda y afirmó que el primer baile de Brooklyn y Nicola ocurrió antes, y que fue el propio Brooklyn quien invitó a su madre a subir al escenario más tarde.

Hasta el momento, David y Victoria Beckham no han respondido públicamente a las declaraciones de su hijo.

Brooklyn Beckham

