Quién es Peter Claffey, el protagonista de 'El caballero de los Siete Reinos' y su camino del rugby a Westeros

Proyectos de Claffey antes de

El caballero de los siete reinos

La transición de Claffey al mundo de la actuación no fue accidental. Estudió en la prestigiosa Bow Street Academy en Dublín, una escuela de actuación reconocida en Irlanda por formar talentos para cine, televisión y teatro. Su primer papel profesional en escena llegó en 2022 con la obra A Whistle in the Dark en el Abbey Theatre de Dublín. Rápidamente amplió su presencia en pantalla con apariciones en series como Harry Wild, Bad Sisters y Wreck, además de participar en la tercera temporada de Vikings: Valhalla. En cine, Claffey apareció en Small Things Like These (2024), compartiendo escena con el galardonado Cillian Murphy.

Fotograma de la cinta El caballero de los siete reinos. (Cortesía. )

Aunque su papel como Ser Duncan en El caballero de los Siete Reinos será el más importante de su carrera hasta ahora, Claffey ya había acumulado una filmografía interesante. Sus roles recurrentes en series británicas y producciones internacionales como Wreck (BBC Three), Vikings: Valhalla (Netflix) y Bad Sisters (Apple TV+) demostraron su versatilidad. Estas experiencias en televisión y cine lo prepararon para enfrentarse al desafío de liderar una franquicia tan esperada como la de Game of Thrones, convirtiéndose en un nombre que los fans del género fantástico seguramente recordarán.

¿De qué trata El caballero de los Siete Reinos y dónde verla?

El caballero de los Siete Reinos (título original A Knight of the Seven Kingdoms) está ambientada aproximadamente un siglo antes de los eventos de Game of Thrones, siguiendo a Dunk, un caballero errante de origen humilde, y a Egg, un joven que se convierte en su escudero. La trama, basada en las novelas cortas de George R.R. Martin, se caracteriza por un tono más íntimo y humano que otras producciones del universo, enfocándose en la amistad, el honor y las aventuras en un mundo sin magia dominante ni intrigas palaciegas complejas. La serie se estrenó el 18 de enero de 2026 en HBO y HBO Max, donde está disponible para suscriptores en la mayor parte del mundo.