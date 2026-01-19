Quién es Peter Claffey, el protagonista de 'El caballero de los Siete Reinos' y su camino del rugby a Westeros

La serie El caballero de los Siete Reinos de HBO, precuela del fenómeno Game of Thrones, ha puesto a Peter Claffey en el centro del universo televisivo. En esta producción basada en las célebres historias de George R.R. Martin, Claffey interpreta a Ser Duncan el Alto, también conocido como “Dunk”, un caballero errante con un corazón noble y una historia de aventuras y honor.
La serie se estrenó en enero de 2026 en HBO y HBO Max, con seis episodios que exploran un Westeros menos centrado en dragones y tronos, y más en las experiencias humanas de personajes como Dunk y su joven escudero, Egg.
¿Quién es
Peter Claffey
?
Peter Claffey (nacido el 28 de julio de 1996 en Portumna, condado de Galway, Irlanda) es un actor y exjugador de rugby union que ha emergido recientemente como una de las caras más interesantes del entretenimiento internacional.
Con casi 30 años de edad y una presencia imponente de casi 1.96 m de altura, Claffey ha capturado la atención de la audiencia por su carisma y físico ideal para dar vida al legendario Ser Duncan el Alto. Su carrera actoral, todavía en inicio, ha tenido un ascenso meteórico gracias a su protagonismo en esta serie de alto perfil producida por HBO.
Del rugby a la actuación
Antes de unirse al elenco de El caballero de los Siete Reinos, Claffey tenía una sólida trayectoria en el rugby union: jugó como segunda línea para equipos como Galwegians RFC, Ballinasloe RFC y fue parte de la academia de Connacht Rugby. También representó a Irlanda en el nivel sub-20 en el Campeonato de las Seis Naciones en 2016, donde se destacó por su fortaleza física y competitividad en el campo de juego. Sin embargo, tras varios años en este deporte y sin llegar a debutar en el primer equipo de Connacht, Claffey decidió seguir su otra pasión: la actuación.
La transición de Claffey al mundo de la actuación no fue accidental. Estudió en la prestigiosa Bow Street Academy en Dublín, una escuela de actuación reconocida en Irlanda por formar talentos para cine, televisión y teatro. Su primer papel profesional en escena llegó en 2022 con la obra A Whistle in the Dark en el Abbey Theatre de Dublín. Rápidamente amplió su presencia en pantalla con apariciones en series como Harry Wild, Bad Sisters y Wreck, además de participar en la tercera temporada de Vikings: Valhalla. En cine, Claffey apareció en Small Things Like These (2024), compartiendo escena con el galardonado Cillian Murphy.
Aunque su papel como Ser Duncan en El caballero de los Siete Reinos será el más importante de su carrera hasta ahora, Claffey ya había acumulado una filmografía interesante. Sus roles recurrentes en series británicas y producciones internacionales como Wreck (BBC Three), Vikings: Valhalla (Netflix) y Bad Sisters (Apple TV+) demostraron su versatilidad. Estas experiencias en televisión y cine lo prepararon para enfrentarse al desafío de liderar una franquicia tan esperada como la de Game of Thrones, convirtiéndose en un nombre que los fans del género fantástico seguramente recordarán.
¿De qué trata El caballero de los Siete Reinos y dónde verla?
El caballero de los Siete Reinos (título original A Knight of the Seven Kingdoms) está ambientada aproximadamente un siglo antes de los eventos de Game of Thrones, siguiendo a Dunk, un caballero errante de origen humilde, y a Egg, un joven que se convierte en su escudero. La trama, basada en las novelas cortas de George R.R. Martin, se caracteriza por un tono más íntimo y humano que otras producciones del universo, enfocándose en la amistad, el honor y las aventuras en un mundo sin magia dominante ni intrigas palaciegas complejas. La serie se estrenó el 18 de enero de 2026 en HBO y HBO Max, donde está disponible para suscriptores en la mayor parte del mundo.