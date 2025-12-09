¿Netflix se queda con Hollywood?; esto es lo que significa comprar Warner Bros.

Las franquicias de Warner Bros. que ahora serían de Netflix

Aquí viene lo más fuerte, las propiedades intelectuales más valiosas de Warner Bros. también entran en el paquete de adquisición.

Esto quiere decir que Netflix tendría acceso directo a las siguientes franquicias de Warner:

- Universo DC

- Superman

- Batman

- Wonder Woman

- Los futuros proyectos de James Gunn

- The Batman y sus spin offs

- Harry Potter & Fantastic Beasts

- La saga completa, su universo expandido y cualquier reinicio o serie futura

- The Matrix

- Una de las franquicias sci fi más importantes de la historia

- Mad Max (incluyendo Furiosa) Una de las sagas de acción más influyentes

- The Conjuring Universe

- El universo de terror más exitoso de la última década

- Looney Tunes & Animación clásica

- Bugs Bunny, Daffy Duck, etc. Además del catálogo histórico de MGM como The Wizard of Oz.

- Películas icónicas adquiridas históricamente

- Casablanca

- Gone With the Wind

- A Streetcar Named Desire

- Rebel Without a Cause

- HBO Originals

- Game of Thrones y House of the Dragon

- Succession

- Euphoria

- The Sopranos

- Sex and the City

Es decir, Netflix compraría propiedad intelectual multigeneracional, universos enteros listos para nuevas series, reboots y spin offs.

Además de las franquicias, Netflix ahora sería dueño de un catálogo de más de 100 años de títulos que van desde Bonnie and Clyde, The Exorcist y Blade Runner, hasta éxitos recientes como la taquillera A Minecraft Movie, que también entra en el trato.

Esto le da a Netflix algo que nunca había tenido; un peso histórico, el llamado awards prestige y la capacidad de explorar títulos y franquicias que ya tienen fans en todo el mundo.