Así se ve Sophie Turner como la nueva Lara Croft en la serie de Tomb Raider

Sophie Turner es la nueva Lara Croft

A través de su cuenta de Instagram, Amazon MGM Studios y Prime Video publicaron las pruebas de vestuario de Sophie Turner para su nueva serie Tomb Raider, donde Sophie dará vida a la famosa Lara Croft. Los comentarios en la publicación han mostrado la aprobación del público ante la elección y apariencia de Sophie Turner como Lara Croft.

Además de Sophie Turner, el elenco de Tomb Raider incluirá a Sigourney Weaver, a quien acabamos de ver en la película Avatar: fuego y cenizas y al actor de The White Lotus, Jason Isaacs. Por otro lado, Phoebe Waller-Bridge, la creadora y protagonista de Fleabag, es la creadora, guionista y productora ejecutiva de esta nueva serie de Prime Video.