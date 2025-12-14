La superproducción de ‘La Guerra de los Reinos’ da nueva vida a la mitología de los Nibelungos al llegar a Universal+

Dominic Marcus Singer interpreta al rey Gunther en 'La Guerra de los Reinos' de Universal+

En entrevista exclusiva para Quién, el actor austriaco Dominic Marcus Singer, quien interpreta el personaje del rey Gunther en la miniserie de La Guerra de los Reinos, habla de la verdadera aventura que implicó para él formar parte de este universo que, con su alto nivel de producción y espectaculares secuencias de batallas e intriga palaciega, conquistará a los amantes del género de acción, leyenda y fantasía.

Dominic Marcus Singer interpreta al rey Gunther en 'La Guerra de los Reinos' (Cortesía / Universal+)

Y es que, en primer lugar, él “recibió la corona” al igual que su personaje, un poco sin pedirlo, ya que no estaba tan familiarizado con el material original de la leyenda, pero enfrentó el reto de asumir el poder con el deseo de dar humanidad y profundidad a su interpretación.

“Yo soy austríaco y, en realidad, los Nibelungos son más una cosa alemana. En Austria no se conoce tanto. Pero antes (de Guerra de los Reinos) trabajé con los mismos directores y guionistas en una serie llamada Pagan Peak. A partir de esa experiencia nos conocimos y me alegró mucho que me preguntaran si quería interpretar a un rey. Y por supuesto que dije que sí”, contó el actor de 32 años.

'La Guerra de los Mundos', miniserie inspirada en la mitología de los Nibelungos, llega a Universal+ (Cortesía / Universal+)

Singer concuerda con que este tipo de historias siguen vigentes y pueden ser revisitadas y reinterpretadas una y otra vez porque en el fondo y más allá de las batallas y los personajes heróicos y discursos grandilocuentes, envuelven la esencia de lo humano.

“Al final, hablan de familias, de personas que quieren llevarse bien, crear una familia más grande, ser amadas y amar. Intentan conectar, pero las cosas no siempre salen bien. A veces incluso tienes que deshacerte de alguien; y eso es lo que nos mueve como humanidad”, señaló.