La superproducción de ‘La Guerra de los Reinos’ da nueva vida a la mitología de los Nibelungos al llegar a Universal+

Este domingo llega a Universal+ una superproducción europea que trae a la pantalla la historia épica que mayor influencia ha tenido en algunas de las sagas de aventuras, acción y fantasía más famosas del mundo e, incluso, hasta en la ópera.
Se trata de La Guerra de los Reinos, una miniserie en seis episodios que revisita la leyenda nórdica de los Nibelungos, el clásico relato que inspiró grandes epopeyas como El Señor de Los Anillos, la Saga de Asgard de Los Caballeros del Zodiaco, Game of Thrones y la tetralogía operística de El Anillo del Nibelungo de Richard Wagner.
Publicidad
Dominic Marcus Singer interpreta al rey Gunther en 'La Guerra de los Reinos' de Universal+
En entrevista exclusiva para Quién, el actor austriaco Dominic Marcus Singer, quien interpreta el personaje del rey Gunther en la miniserie de La Guerra de los Reinos, habla de la verdadera aventura que implicó para él formar parte de este universo que, con su alto nivel de producción y espectaculares secuencias de batallas e intriga palaciega, conquistará a los amantes del género de acción, leyenda y fantasía.
Y es que, en primer lugar, él “recibió la corona” al igual que su personaje, un poco sin pedirlo, ya que no estaba tan familiarizado con el material original de la leyenda, pero enfrentó el reto de asumir el poder con el deseo de dar humanidad y profundidad a su interpretación.
“Yo soy austríaco y, en realidad, los Nibelungos son más una cosa alemana. En Austria no se conoce tanto. Pero antes (de Guerra de los Reinos) trabajé con los mismos directores y guionistas en una serie llamada Pagan Peak. A partir de esa experiencia nos conocimos y me alegró mucho que me preguntaran si quería interpretar a un rey. Y por supuesto que dije que sí”, contó el actor de 32 años.
Singer concuerda con que este tipo de historias siguen vigentes y pueden ser revisitadas y reinterpretadas una y otra vez porque en el fondo y más allá de las batallas y los personajes heróicos y discursos grandilocuentes, envuelven la esencia de lo humano.
“Al final, hablan de familias, de personas que quieren llevarse bien, crear una familia más grande, ser amadas y amar. Intentan conectar, pero las cosas no siempre salen bien. A veces incluso tienes que deshacerte de alguien; y eso es lo que nos mueve como humanidad”, señaló.
Publicidad
'La Guerra de los Reinos', una serie verdaderamente épica
El hecho de que La Guerra de los Reinos sea un mundo medieval, obliga a que cada emoción y cada acción requieran tiempo y esfuerzo por parte de los actores que lo habitan.
“Sí, porque intentamos ser fieles al material original, a esa poesía medieval; y es una forma de pensar completamente distinta. Los directores lograron transmitirlo. Además, hay algo estético muy poderoso: no hay teléfonos, no hay mensajes. Así que si Kriemhild quiere decirle algo a Siegfried, ella tiene que cabalgar un par de días bajo la lluvia para expresar lo que siente. Eso cambia todo”, explicó.
Además, y tal como hemos visto especialmente en series como Game of Thrones, los diálogos de los personajes no son simple palabrería; a través de sus palabras dejan ver su posición, sus motivaciones y, naturalmente, su poder; y como estamos hablando de reyes, caballeros, guerreros y gente de otra época no sólo es lo que dicen, sino cómo lo dicen, cómo se ven y hasta cómo se mueven, lo que da legitimidad y peso a una producción de este tipo.
En ese sentido Dominic Marcus Singer confía en que La Guerra de los Reinos hizo un gran trabajo al respecto, enriquecido sobre todo por un elenco proveniente de distintos puntos de Europa, un hecho que ya es, en sí mismo, un logro épico.
“Mi primer pensamiento fue que (los personajes) no eran cabezas parlantes (en la pantalla). Especialmente cuando estás en una posición de poder en el ‘reino’, es como si realmente las palabras fueran una espada, el lenguaje es una espada y tiene un significado mayor”, cuenta.
“Así que estábamos tratando de averiguar cómo hacer el lenguaje corporal, cómo hablar entre nosotros, porque el elenco vino de toda Europa. Yo soy de Austria, muchos vinieron de Alemania, muchos personajes viven con su esposa e hijos en Ámsterdam. Así que es una especie de mundo completamente diferente. Así que, sí, fue intenso, pero una gran experiencia”, recordó.
Publicidad
¿Ser o no ser? El dilema del rey Gunther en 'La Guerra de los Reinos'
En La Guerra de los Reinos como en todas las historias de intriga palaciega, el trono y la corona del rey son símbolos de estatus por el que todos pelean pero, tal como ocurrió a su personaje, Gunther, al actor Dominic Marcus Singer lo sacó un poco de balance recibir “el poder”.
“Me dijeron en la escuela de actuación que cuando interpretas a un rey en las obras, tú no estás interpretando al rey; todos los demás están interpretando al rey para ti”, comentó Singer, al analizar la forma en la que los personajes alrededor de un rey son quienes “facilitan” su trabajo, pero en esta historia sucede todo lo contrario.
“Cuando recibí la llamada de los directores y me dijeron que se trataba del rey Gunther en la serie de los Nibelungos, estuve pensando en ello durante semanas. Y luego leí los guiones y pensé: ‘Quizás tengo que hacer todo lo contrario. Porque este tipo vivía en paz con sus hermanos y su familia y luego su padre muere. Hay amenazas por todo el reino y ahora él tiene que ser el rey”, recordó.
“Así que intenté mostrar que este tipo la estaba pasando muy mal fingiendo todo el tiempo, a cada segundo, porque todos critican, todos quieren tener un rey, pero él no tiene ni un minuto para pensar en cómo se siente ser el rey. No tiene tiempo para eso”.
En ese sentido, comentamos, el rey Gunther también se convierte en un actor, ya que debe proyectar una imagen de poder y control que, en el fondo, no está en su esencia. “Gunther es un actor”, reconoció Singer, “pero no creo que sea un actor muy bueno”, puntualizó.
'La Guerra de los Reinos': un sueño hecho realidad
Para el actor austriaco Dominic Marcus Singer, hacer una película en un gran estudio era un sueño de infancia. "Rodar en los estudios Barrandov de la República Checa fue increíble. Los sets eran enormes y, aunque estaban hechos de papel, parecían una cueva. Los tocabas y no hacían ruido, pero parecían reales. Amé cada segundo", contó.
"Además, nos reunimos meses antes del rodaje para entrenar: equitación, esgrima, boxeo, stunts. Fue una forma física de conocernos como elenco. Para mí, fue un sueño hecho realidad", aceptó.
¿De qué se trata ‘La Guerra de los Reinos’ y qué historia te recuerda?
Basada en la leyenda de los Nibelungos, La Guerra de los Reinos que se estrena en Universal+ se desarrolla en el reino de Borgoña, que lucha por mantenerse unido tras la repentina muerte de su rey. El joven e inexperto rey Gunther (interpretado por Dominic Marcus Singer) hereda una corona llena de amenazas y busca desesperadamente fortalecer su poder casándose con la legendaria y poderosa valquiria Brunhild.
La estabilidad del reino recae en Hagen de Tronje, su maestro de armas que encarna la disciplina, la lealtad absoluta y el control, y quien está secretamente enamorado de la princesa Kriemhild (hermana de Gunther), Hagen reprime sus sentimientos por el deber.
El equilibrio se rompe con la llegada de Siegfrid, un hombre salvaje e invulnerable (tras bañarse en sangre de dragón, según la leyenda), quien representa la libertad y la emoción desenfrenada. Sigfrido busca cortejar a Kriemhild.
Para conseguir a Brunhild, el rey Gunther, se ve obligado a aliarse con Siegfrid, lo que le infunde confianza, pero también siembra la semilla del resentimiento. En esencia, la serie explora cómo la lealtad, el egoísmo y la colisión entre la razón y la emoción determinan el destino de estos héroes y reyes, reflejando temas atemporales de la condición humana.