'A Knight of the Seven Kingdoms', la nueva serie de 'Game of Thrones' que marca el regreso a Westeros pero sin dragones

Westeros vuelve a escena, pero desde un ángulo distinto. La serie A Knight of the Seven Kingdoms, presentada recientemente en Berlín, expande el universo de Game of Thrones con una historia más contenida y cercana.
Ambientada décadas antes de la serie original, esta precuela apuesta por personajes nuevos y conflictos menos espectaculares, pero igual de intensos.
¿Dónde se ubica 'A Knight of The Seven Kingdoms' y por qué es importante?
La serie se sitúa alrededor de 90 años antes de los hechos que vimos en Game of Thrones y después de House of the Dragon.
En este periodo, Westeros sigue siendo un lugar peligroso, aunque sin dragones dominando el panorama.
La historia, basada en El caballero errante de George R. R. Martin, se mantiene fiel al libro y muestra un mundo donde el poder se disputa con palabras, alianzas y decisiones estratégicas.
Dunk y Egg, el corazón de la nueva serie de 'Game of Thrones'
El relato gira en torno a Dunk, un joven aspirante a caballero, y Egg, su pequeño escudero, interpretados por los actores Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, respectivamente. Su relación marca el tono de la serie, uno más humano, con momentos de humor y aprendizaje mutuo.
Los creadores han señalado que esta dupla sigue la tradición del universo Game of Thrones de presentar vínculos inesperados que alivian la dureza del entorno.
Los Targaryen sin dragones en 'A Knight of the Seven Kingdoms'
Aunque los Targaryen continúan en el Trono de Hierro, ya no cuentan con su mayor símbolo de poder.
Sin dragones, la familia debe sostener su dominio a través de la política y la reputación, lo que abre preguntas sobre el tipo de gobierno que pueden ejercer y las tensiones internas que esto provoca.
¿Cuándo se estrena 'A Knight of the Seven Kingdoms', la nueva serie de 'Game of Thrones'?
La serie A Knight of the Seven Kingdoms llegará a HBO el 18 de enero de 2026 y ya tiene una segunda temporada confirmada.
Todo indica que la nueva serie del universo Game of Thrones busca ampliar el universo de Westeros sin repetir fórmulas, apostando por historias más íntimas que construyen el pasado de este mundo desde otro ritmo y otras perspectivas.