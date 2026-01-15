'A Knight of the Seven Kingdoms', la nueva serie de 'Game of Thrones' que marca el regreso a Westeros pero sin dragones

¿Dónde se ubica 'A Knight of The Seven Kingdoms' y por qué es importante?

La serie se sitúa alrededor de 90 años antes de los hechos que vimos en Game of Thrones y después de House of the Dragon.

En este periodo, Westeros sigue siendo un lugar peligroso, aunque sin dragones dominando el panorama.

La historia, basada en El caballero errante de George R. R. Martin, se mantiene fiel al libro y muestra un mundo donde el poder se disputa con palabras, alianzas y decisiones estratégicas.

Dunk y Egg, el corazón de la nueva serie de 'Game of Thrones'

El relato gira en torno a Dunk, un joven aspirante a caballero, y Egg, su pequeño escudero, interpretados por los actores Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, respectivamente. Su relación marca el tono de la serie, uno más humano, con momentos de humor y aprendizaje mutuo.

Los creadores han señalado que esta dupla sigue la tradición del universo Game of Thrones de presentar vínculos inesperados que alivian la dureza del entorno.