Se consolida el ‘titán’: Netflix se prepara para comprar Warner Bros. por más de 82 mil millones de dólares

Netflix compra Warner Bros.: así será la fusión de estos dos gigantes del entretenimiento

Con la adquisición de Warner Bros., Netflix se hará con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max. Se trata de la mayor operación en el sector desde que Disney compró Fox por 71.000 millones de dólares en 2019.

La plataforma pagará 27,75 dólares por acción a WBD, lo que valora la empresa en 72.000 millones de dólares, excluyendo la deuda.

Netflix comprará Warner Bros por 82 mil 700 millones de dólares (Mario Tama/Getty Images)

La transacción debe ser autorizada por los reguladores del gobierno de Donald Trump y no incluye canales de cable como CNN, TNT, TBS y Discovery, que Warner Bros Discovery va a escindir antes de que se cierre el acuerdo.

Según medios estadounidenses, el consejo de administración de Warner Warner Bros Discovery aspiraba a una cifra cercana a los 75.000 millones, fuera de la deuda.

"Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo", dijo el director general de Netflix, Ted Sarandos, en un comunicado conjunto.

"El anuncio de hoy combina dos de las mayores compañías de narración de historias del mundo", dijo a su vez David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros Discovery.