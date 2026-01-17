Trend de 2016: Los hechos que ocasionaron que, ese año, el mundo no volviera a ser igual

2016 fue un año intenso que ahora podemos apreciar como una fractura emocional y mediática. Un periodo en el que la conversación global se aceleró, los consensos se rompieron y dieron paso a la polarización de la sociedad, y la cultura pop perdió a varias de sus figuras más influyentes, todo mientras las plataformas digitales dieron el paso definitivo para dominar el pulso informativo.

Los hechos que marcaron el 2016 como un año que transformó el mundo para siempre

En el terreno político, 2016 fue el año de las rupturas inesperadas. El triunfo del Brexit en el Reino Unido marcó un quiebre histórico para Europa y evidenció un malestar social. Asimismo, ese año comenzó la historia de amor entre el príncipe Harry y Meghan Markle, lo que daría lugar al llado "Megxit".

Meses después, la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos confirmó que la política había entrado en una nueva era: más emocional, más polarizada y profundamente mediática.

El Brexit se consumó en 2016 (Christopher Furlong/Getty Images)

Las redes sociales dejaron de ser un canal alterno para convertirse en un campo de batalla central para políticos, ciudadanos, celebridades, organizaciones y todo aquel con acceso a las plataformas… y ganas de entrar a la nueva arena.

Pero si algo terminó de sellar el tono emocional del año fue la serie de muertes que sacudieron a la industria del entretenimiento. La partida de David Bowie, apenas iniciado enero, fue como un presagio; se iba un artista que había definido décadas enteras de música, identidad y libertad creativa.

David Bowie murió en enero de 2016 (Evan Agostini/Getty Images)

Prince, Leonard Cohen y George Michael siguieron el mismo camino, dejando una sensación de cierre generacional.

En el cine y la literatura, las muertes de Carrie Fisher, Debbie Reynolds, Alan Rickman, Gene Wilder, Umberto Eco y Harper Lee reforzaron la idea de que figuras fundamentales estaban desapareciendo frente a nuestros ojos.

Carrie Fisher murió en diciembre de 2016 (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

El 28 de agosto una noticia sacudió a México, Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, "El Divo de Juárez", había muerto.