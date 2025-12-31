Eiza González rompe el silencio y aclara la polémica por su baile con Diego Boneta en concierto de Bad Bunny

La serie de conciertos de Bad Bunny en México no sólo encendió los escenarios, también convirtió cada noche en un evento impredecible. En cada show, los fans aguardaban con expectativa quién sería el famoso invitado que aparecería en la ya emblemática Casita.
Por ahí desfilaron figuras como Salma Hayek, Danna, Minnie West, Bárbara de Regil, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez, entre otros famosos, confirmando que la visita del “Conejo Malo” al país fue también un punto de encuentro entre música, espectáculo y celebridades.
La penúltima fecha del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en la Ciudad de México dejó uno de los momentos más comentados de la serie de conciertos de Bad Bunny en el país. Entre las sorpresas de la noche destacó la inesperada aparición de Eiza González, quien se sumó a la ya famosa casita del cantante.
La actriz mexicana fue vista disfrutando del show junto a Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez. Aunque varios videos se viralizaron mostrando a Eiza cantando y bailando, una grabación en particular desató controversia en redes sociales y encendió el debate entre los fans.
En el video que desató la polémica, Eiza González aparece bailando de manera muy sensual junto a Diego Boneta, una escena que rápidamente dividió opiniones en redes sociales. Mientras algunos lo tomaron como un momento espontáneo y divertido, otros lanzaron críticas hacia la actriz por considerar el comportamiento inapropiado, debido a que el actor mantiene una relación con la actriz Renata Notni.
Ahora, Eiza González fue abordada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue cuestionada sobre el video que se viralizó tras su aparición junto a Diego Boneta en la exclusiva “casita” durante el concierto de Bad Bunny del pasado 20 de diciembre.
Ante las preguntas sobre las críticas y los rumores que la señalaban por bailar cerca de Boneta, Eiza respondió con firmeza: “No tengo nada que decir, es una ridiculez”.
La reportera insistió recordando la larga amistad que une a los actores, a lo que la estrella de Hollywood aclaró: “Lo conozco desde que tenemos como 11 años”. Y ante la sugerencia de que solo se trataba de disfrutar el momento en la casita de Bad Bunny, González confirmó brevemente: “Así es”.
Eiza González responde a las críticas por bailar junto a Diego Boneta
Previamente, Eiza Gonzálezya había desmentido las especulaciones surgidas en redes sociales al responder directamente a un video que se volvió viral. La actriz aclaró que en realidad estaba bailando con una amiga que se encontraba frente a ella y que la aparente cercanía con Diego Boneta se debía al espacio reducido del lugar.
"Claramente estoy bailando con mi amiga enfrente de mí y estamos en una casita pegados unos al otro. No empiecen a inventar”, escribió Eiza en los comentarios de uno de los videos que circula en TikTok.
Con esta breve pero contundente aclaración, González dio por cerrada la polémica que surgió tras su aparición en el concierto de Bad Bunny, dejando claro que la cercanía captada en el video correspondió únicamente a un momento de baile entre amigos.