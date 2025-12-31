Eiza González rompe el silencio y aclara la polémica por su baile con Diego Boneta en concierto de Bad Bunny

Eiza González pone fin a la polémica por su baile con Diego Boneta

La penúltima fecha del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en la Ciudad de México dejó uno de los momentos más comentados de la serie de conciertos de Bad Bunny en el país. Entre las sorpresas de la noche destacó la inesperada aparición de Eiza González , quien se sumó a la ya famosa casita del cantante.



La actriz mexicana fue vista disfrutando del show junto a Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez. Aunque varios videos se viralizaron mostrando a Eiza cantando y bailando, una grabación en particular desató controversia en redes sociales y encendió el debate entre los fans.

En el video que desató la polémica, Eiza González aparece bailando de manera muy sensual junto a Diego Boneta, una escena que rápidamente dividió opiniones en redes sociales. Mientras algunos lo tomaron como un momento espontáneo y divertido, otros lanzaron críticas hacia la actriz por considerar el comportamiento inapropiado, debido a que el actor mantiene una relación con la actriz Renata Notni.

Luis Gerardo Méndez, Diego Boneta y Eiza González (RRSS)

Ahora, Eiza González fue abordada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue cuestionada sobre el video que se viralizó tras su aparición junto a Diego Boneta en la exclusiva “casita” durante el concierto de Bad Bunny del pasado 20 de diciembre.

Ante las preguntas sobre las críticas y los rumores que la señalaban por bailar cerca de Boneta, Eiza respondió con firmeza: “No tengo nada que decir, es una ridiculez”.