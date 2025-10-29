En las últimas semanas, Taylor Swift ha decidido mantener un perfil mucho más discreto durante los partidos de los Kansas City Chiefs, el equipo donde juega Travis Kelce, su prometido. De acuerdo con Daily Mail, hay una razón especial detrás de esta decisión.
Taylor Swift cambia de estrategia: evita las apariciones públicas en los partidos de Travis Kelce por esta razón
¿Por qué Taylor Swift ya no aparece como antes en los juegos de los Chiefs?
Desde que Taylor Swift inició su relación con Travis Kelce, su presencia se volvió recurrente en cualquier juego de los Kansas City Chiefs (equipo en el que juega su futuro esposo).
Sin embargo, ahora la cantante parece que ha evitado estar presente en los estadios por una poderosa razón.
Una fuente cercana a Swift reveló que ella “no quiere que su ubicación sea conocida cada minuto del día” y que su decisión responde a que quiere sentirse protegida y salvaguardar también a sus amigos y familiares.
Además, otra de las razones sería debido a que Kelce no estaba “teniendo la mejor temporada en las primeras semanas”.
Taylor Swift quiere ser menos llamativa durante los partidos de la NFL
Teniendo todo esto en cuenta, según se informa, Taylor Swift ha hecho una “progresión un poco más natural” hacia ser “menos llamativa y atraer menos atención”, durante los partidos de la NFL en los que participa su prometido Travis Kelce, afirmó la fuente.
Aunque la intérprete de "The Fate of Ophelia" sigue asistiendo a los encuentros del equipo, este año ha evitado entrar al estadio de forma pública o ser captada con la exposición habitual que tenía en temporadas anteriores.
Pese a ello, no hay indicios de que haya pedido a la liga o a las cadenas de televisión que dejen de enfocarla en cámara.
Simplemente ha cambiado su ritmo, optando por apariciones más fugaces y discretas.
¿Cuándo se casa Taylor Swift? Todo lo que se sabe sobre su boda con Travis Kelce
Desde que Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el 26 de agosto de este año, a través de una publicación conjunta en Instagram, los fans de ambos se han estado preguntando: ¿cuándo será el gran día?
Aunque todavía no se ha confirmado una fecha oficial ni un lugar exacto, múltiples fuentes indican que la pareja está en las primeras fases de planificación de la ceremonia y que la boda probablemente tendrá lugar en 2026.
Los rumores más fuertes señalan a Rhode Island como el escenario favorito, gracias a que Taylor Swift tiene una mansión en Watch Hill.
Además, las apuestas y predicciones especializadas la colocan entre los meses de primavera o verano de 2026, intentando esquivar la temporada activa de juegos de NFL de Travis Kelce y alinearse con el estilo simbólico que suele rodear la vida de la cantante.
Por ahora, Taylor y Travis parecen estar disfrutando del proceso, y versiones apuntan a que prefieren tener una celebración privada en lugar de un evento masivo y público. “Quieren mantenerlo más privado”, aseguró una fuente cercana.
Aunque el día en que lleguen al altar aún no se ha concretado, está más claro que nunca que su boda no será un “ahora o nunca”. Están tomándose su tiempo para que todo esté a su gusto, aunque con la intención de no retrasarlo demasiado.