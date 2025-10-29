Taylor Swift cambia de estrategia: evita las apariciones públicas en los partidos de Travis Kelce por esta razón

¿Por qué Taylor Swift ya no aparece como antes en los juegos de los Chiefs?

Desde que Taylor Swift inició su relación con Travis Kelce, su presencia se volvió recurrente en cualquier juego de los Kansas City Chiefs (equipo en el que juega su futuro esposo).

Sin embargo, ahora la cantante parece que ha evitado estar presente en los estadios por una poderosa razón.

Una fuente cercana a Swift reveló que ella “no quiere que su ubicación sea conocida cada minuto del día” y que su decisión responde a que quiere sentirse protegida y salvaguardar también a sus amigos y familiares.

Además, otra de las razones sería debido a que Kelce no estaba “teniendo la mejor temporada en las primeras semanas”.

Taylor Swift habla por primera vez sobre el día que Travis Kelce le pidió matrimonio. (Getty Images)

Taylor Swift quiere ser menos llamativa durante los partidos de la NFL

Teniendo todo esto en cuenta, según se informa, Taylor Swift ha hecho una “progresión un poco más natural” hacia ser “menos llamativa y atraer menos atención”, durante los partidos de la NFL en los que participa su prometido Travis Kelce, afirmó la fuente.

Aunque la intérprete de "The Fate of Ophelia" sigue asistiendo a los encuentros del equipo, este año ha evitado entrar al estadio de forma pública o ser captada con la exposición habitual que tenía en temporadas anteriores.

Pese a ello, no hay indicios de que haya pedido a la liga o a las cadenas de televisión que dejen de enfocarla en cámara.

Simplemente ha cambiado su ritmo, optando por apariciones más fugaces y discretas.