Taylor Swift habría mandado indirectas a la ex de Travis Kelce en 'Opalite': esto dice la canción

Taylor Swift envía indirectas a la ex de Travis Kelce en su nueva canción 'Opalite', aseguran

Taylor Swift lanzó recientemente "Opalite", un tema que forma parte de su álbum The Life of a Showgirl. Aunque la canción parece ser una declaración de amor hacia su prometido, Travis Kelce, algunos usuarios de redes sociales y fans no tardaron en notar ciertos versos que podrían ser indirectas hacia Kayla Nicole, la ex pareja del jugador de la NFL.

Taylor Swift y Travis Kelce en el M&T Bank Stadium en Baltimore. (Mike Buscher/Cal Sport Media/CSM/Shutterstock/Mike Buscher/Cal Sport Media/CSM/Shutterstock)

"Opalite" aparentemente gira en torno a la búsqueda de Swift por la pareja ideal, a quien habría encontrado en Kelce, con quien comenzó a salir en 2023.

Curiosamente, el ópalo es la piedra de nacimiento del jugador de la NFL, lo que refuerza la idea de que tanto el título de la canción como las referencias en la letra apuntan directamente a él.

“Bailabas entre los rayos. Sin dormir en la noche de ónix. Pero ahora el cielo es opalita”. Luego, agrega: “Nunca conocí a nadie como tú antes. Tuviste que crear tu propia luz. Pero ahora el cielo es opalita”.

Estas líneas, pintan a Kelce como una figura luminosa y resiliente, que atravesó momentos oscuros hasta encontrar estabilidad con la cantante.

Taylor Swift y Travis Kelce (Patrick Smith/Getty Images)

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un fragmento posterior, que los fans consideran una posible indirecta hacia Kayla Nicole, ex pareja de Travis Kelce:

“No podías entender por qué te sentías solo. Tú lo vivías de verdad. Ella estaba en su teléfono. Y tú solo eras una pose”.

Algunos usuarios de redes sociales y fans relacionan estos versos con un antiguo video que se volvió viral en el que Kelce le pide a su ex que deje el teléfono mientras están en una cita.

La escena cobró relevancia de nueva cuenta tras el lanzamiento del tema, con usuarios especulando que Taylor Swift estaría describiendo la desconexión emocional de una relación pasada de Travis.