Taylor Swift habría mandado indirectas a la ex de Travis Kelce en 'Opalite': esto dice la canción

Desde el lanzamiento de su álbum The Life of a Showgirl,Taylor Swift ha estado bajo el ojo público, no solo por su música, sino por las especulaciones sobre a quiénes están dirigidas algunas de sus letras.
En particular, el tema "Opalite"ha generado teorías de que la cantante estaría lanzando indirectas a Kayla Nicole, la ex pareja de Travis Kelce.
Taylor Swift envía indirectas a la ex de Travis Kelce en su nueva canción 'Opalite', aseguran
Taylor Swift lanzó recientemente "Opalite", un tema que forma parte de su álbum The Life of a Showgirl. Aunque la canción parece ser una declaración de amor hacia su prometido, Travis Kelce, algunos usuarios de redes sociales y fans no tardaron en notar ciertos versos que podrían ser indirectas hacia Kayla Nicole, la ex pareja del jugador de la NFL.
"Opalite" aparentemente gira en torno a la búsqueda de Swift por la pareja ideal, a quien habría encontrado en Kelce, con quien comenzó a salir en 2023.
Curiosamente, el ópalo es la piedra de nacimiento del jugador de la NFL, lo que refuerza la idea de que tanto el título de la canción como las referencias en la letra apuntan directamente a él.
“Bailabas entre los rayos. Sin dormir en la noche de ónix. Pero ahora el cielo es opalita”. Luego, agrega: “Nunca conocí a nadie como tú antes. Tuviste que crear tu propia luz. Pero ahora el cielo es opalita”.
Estas líneas, pintan a Kelce como una figura luminosa y resiliente, que atravesó momentos oscuros hasta encontrar estabilidad con la cantante.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un fragmento posterior, que los fans consideran una posible indirecta hacia Kayla Nicole, ex pareja de Travis Kelce:
“No podías entender por qué te sentías solo. Tú lo vivías de verdad. Ella estaba en su teléfono. Y tú solo eras una pose”.
Algunos usuarios de redes sociales y fans relacionan estos versos con un antiguo video que se volvió viral en el que Kelce le pide a su ex que deje el teléfono mientras están en una cita.
La escena cobró relevancia de nueva cuenta tras el lanzamiento del tema, con usuarios especulando que Taylor Swift estaría describiendo la desconexión emocional de una relación pasada de Travis.
Kayla Nicole responde a las supuestas indirectas en la nueva canción de Taylor Swift
Días después del estreno del tema "Opalite" (en el que supuestamente Taylor Swift envía una indirecta a Kayla Nicole, la ex novia de Travis Kelce), la presentadora rompió el silencio en el nuevo episodio de su podcast, The Pre-Game.
Kayla admitió estar “obsesionada” con la negatividad que recibe en redes sociales, confesando cómo esta situación afecta su bienestar emocional.
"Como alguien obsesionada con el hecho de que, a diario, me aterran mis comentarios, mis mensajes directos. No quiero que me molesten”, expresó.
Aunque no mencionó directamente a Taylor ni a la canción, el momento de su declaración ha sido interpretado como una reacción emocional a la ola de atención que ha generado la letra de "Opalite", especialmente por parte de los fans swifties en redes sociales, quienes han retomado momentos del pasado de Kayla y Travis para reforzar sus teorías.
Por otro lado, la influencer de 33 años reconoció que le resulta difícil lidiar con los comentarios negativos que circulan sobre ella en redes sociales y que prefiere evitarlos siempre que puede. “No quiero preocuparme, no quiero mirar”, dijo.
En tono irónico, Kayla luego sugirió que quienes tengan algo desagradable que decir, al menos lo hagan directamente en sus publicaciones (especialmente en aquellas patrocinadas) para que así pueda beneficiarse económicamente de la interacción.
“Si lo van a hacer, por favor, háganlo para que pueda pagar una cuenta”, dijo. “Sobre todo si es una publicación de marca. Ve a ésas, de verdad".